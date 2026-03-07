Même en interne chez Valve, le calendrier de lancement de la Steam Machine, du Steam Controller et du Steam Frame est flou.
La promesse de Valve avec la Steam Machine est de proposer, pour le salon, un mini-PC capable de faire tourner les jeux les plus modernes sans qu'il soit question de dépenser une fortune. Une stratégie envisageable en début d'année 2025… beaucoup moins en 2026.
Les tarifs des DRAM/NAND toujours en cause
Pierre angulaire d'une nouvelle vague de lancements « matériel » chez Valve, la Steam Machine devait donc nous arriver lors du 1ᵉʳ trimestre de cette année, c'est-à-dire dans moins de 25 jours.
Alors qu'aucune nouvelle ne nous parvenait et que le CES de Las Vegas avait été marqué par l'absence de Valve, c'est AMD qui, il y a un mois, avait « vendu la mèche » : la Steam Machine était alors presque prête et son lancement allait intervenir dans les prochaines semaines. Hélas, le discours optimiste de la principale partenaire de Valve a été battu en brèche.
Début février, Valve elle-même prenait la parole pour confirmer que l'inflation galopante autour de la DRAM et de la NAND avait mis à mal son calendrier initial. Forcément, quand on veut proposer une machine relativement puissante à petit prix, on est à la merci des moindres fluctuations : un doublement, voire un triplement des tarifs sur la DRAM, c'est une sacrée fluctuation !
Aujourd'hui, la situation paraît tellement compliquée que, même en interne, on ne sait plus sur quel pied danser : la dernière publication de la Valve et sa mise à jour sont là pour nous le confirmer.
Premier semestre 2026 ? Fin d'année ? 2027 ?
Pas plus tard qu'hier, Valve a effectivement mis en ligne ce qu'elle baptise le « bilan de l'année 2025 de Steam ». Logiquement, elle ne pouvait faire l'impasse sur ses nouveautés « matériel ».
Dans la première version de cet article, Valve parlait de son espoir de « lancer ces produits en 2026 » sans donner de nouvelle fenêtre. La marque soulignait : « Comme nous le partagions récemment, les pénuries de mémoire et de stockage nous posent des difficultés. Nous communiquerons publiquement les mises à jour dès que nos plans seront finalisés ».
Quelques heures plus tard, ce message était modifié par Valve. Non, pas de grande révélation, mais quelque chose d'encore un peu plus flou : « Nous vous avons récemment informés des difficultés d'approvisionnement en mémoire et en stockage, mais nous prévoyons de livrer nos trois produits cette année. Nous vous informerons dès que nous aurons finalisé nos plans ».
Valve n'ose donc plus rien promettre et plus avancer le moindre créneau de lancement autre que 2026. La Steam Machine étant au cœur du lancement de Valve, les Steam Controller et Steam Frame sont autant dans l'incertitude.
Une incertitude qui trouble tous les services de Valve puisque, par exemple, la traduction française de ce « bilan de l'année 2025 de Steam » n'est même pas encore à jour à l'heure où nous écrivons ces lignes :
« Voici la panoplie des matériels que nous avons annoncés en 2025. Nous espérons lancer ces appareils au cours du premier semestre de 2026, mais les pénuries de mémoire et de stockage, dont nous avons récemment fait état, nous compliquent la tâche. Nous communiquerons publiquement sur le sujet quand nous aurons avancé sur ces projets. »