Pierre angulaire d'une nouvelle vague de lancements « matériel » chez Valve, la Steam Machine devait donc nous arriver lors du 1ᵉʳ trimestre de cette année, c'est-à-dire dans moins de 25 jours.

Alors qu'aucune nouvelle ne nous parvenait et que le CES de Las Vegas avait été marqué par l'absence de Valve, c'est AMD qui, il y a un mois, avait « vendu la mèche » : la Steam Machine était alors presque prête et son lancement allait intervenir dans les prochaines semaines. Hélas, le discours optimiste de la principale partenaire de Valve a été battu en brèche.

Début février, Valve elle-même prenait la parole pour confirmer que l'inflation galopante autour de la DRAM et de la NAND avait mis à mal son calendrier initial. Forcément, quand on veut proposer une machine relativement puissante à petit prix, on est à la merci des moindres fluctuations : un doublement, voire un triplement des tarifs sur la DRAM, c'est une sacrée fluctuation !

Aujourd'hui, la situation paraît tellement compliquée que, même en interne, on ne sait plus sur quel pied danser : la dernière publication de la Valve et sa mise à jour sont là pour nous le confirmer.