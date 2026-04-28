Voilà, c'est fait. Après des semaines d'attente, Valve a enfin précisé la date de sortie et le prix exact de lancement de… son Steam Controller ! Non, inutile de grommeler, nous n'avons aucune précision sur la Steam Machine.

Cela dit, l'arrivée du nouveau gamepad de Valve nous rapproche forcément de la sortie de cette fameuse Steam Machine. Le contrôleur est effectivement pensé comme le compagnon idéal de ce mini-PC prévu pour le salon. Le Steam Controller doit permettre d'utiliser le client Steam le plus simplement du monde depuis son canapé, sans avoir besoin de clavier/souris.