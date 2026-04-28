Les indices commençaient à franchement s'accumuler : Valve vient donc de lever le voile sur le prix et sur la date de sortie de son Steam Controller.
Téléversement d'une vidéo promotionnelle, manifeste d'expédition et même fuite pure et simple du tarif, il devenait très difficile pour Valve de maintenir le secret autour de sa nouvelle manette de jeu. Toutes les informations sont à présent officielles.
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Disponible à compter du 4 mai 19 h, en France
Voilà, c'est fait. Après des semaines d'attente, Valve a enfin précisé la date de sortie et le prix exact de lancement de… son Steam Controller ! Non, inutile de grommeler, nous n'avons aucune précision sur la Steam Machine.
Cela dit, l'arrivée du nouveau gamepad de Valve nous rapproche forcément de la sortie de cette fameuse Steam Machine. Le contrôleur est effectivement pensé comme le compagnon idéal de ce mini-PC prévu pour le salon. Le Steam Controller doit permettre d'utiliser le client Steam le plus simplement du monde depuis son canapé, sans avoir besoin de clavier/souris.
Grâce à ses deux pads tactiles largement inspirés de ce que l'on trouve sur le Steam Deck, il doit aussi permettre de jouer à des jeux clavier/souris, comme les RTS. Le Steam Controller se distingue aussi par son fonctionnement filaire ou sans fil (2,4 GHz/Bluetooth) avec, pour cette dernière fonction, la présence d'un petit puck qui fait aussi office d'outil de recharge.
Le Steam Controller est, enfin, une manette avec fonction gyroscopique : il suffit d'incliner le contrôleur pour ajuster la position ou le regard de son avatar et, bien sûr, tout est largement configurable. Mieux, Valve précise que tout est paramétrable depuis Steam, même si les développeurs de votre jeu préféré n'ont pas prévu pareille option.
Loin d'être la plus chère, mais 99 € tout de même
Revenons-en à nos moutons, Valve vient donc de confirmer la date de sortie de sa nouvelle manette avec la mise à jour de sa page officielle : elle sera en vente le 4 mai à 10 heures « Pacific Time », soit 19 heures en France.
Les rumeurs les plus récentes étaient par ailleurs fondées : il en coûtera 99 dollars pour faire l'acquisition de la manette. Valve ne s'est pas compliqué la vie avec la conversion puisqu'en France, il sera question de 99 euros. Remarquez, entre la conversion et les taxes, nos calculs nous amènent à 102 euros. Pour le coup, nous sommes donc plutôt gagnants.
Linus Tech Tips a été parmi les premiers à tester le Steam Controller…
« Plutôt », car il faut reconnaître que 99 euros pour une manette, ça reste une belle somme. C'est plus que les manettes officielles de Microsoft, Nintendo ou Sony et la justification tient dans toutes ces fonctionnalités spécifiques que nous avons énoncées précédemment. Nous n'avons pas encore pu l'avoir entre les mains, alors nous vous invitons à consulter certains tests.
… au même titre que Steve Burke pour Gamer's Nexus.
Si les vidéos, ce n'est pas votre truc, sachez que Game Developer et Kotaku ont également pu poser leurs grosses pattes sur le gamepad. Les tests qu'ils nous proposent sont eux aussi très complets. Dans l'ensemble, il ressort que le Steam Controller est une bonne manette, mais que – c'est une surprise ! – son placement tarifaire est délicat.
De l'avis de plusieurs d'entre eux, à 70 euros, la manette aurait pu compter sur un succès garanti, mais à 30 euros de plus, c'est plus discutable. En revanche, la qualité de fabrication, la précision des contrôles ou la richesse des options ne semblent aucunement critiquables. Il conviendra de vérifier cela quand nous aurons pu essayer le pad, plus encore avec une Steam Machine.