Cette « fuite » s'inscrit dans un mouvement plus large d'indices qui tendent à prouver que la sortie du Steam Controller est maintenant imminente. En début de semaine, une vidéo baptisée « steam_controller_unboxing_2026 » avait été repérée sur SteamDB et, dans la foulée, plusieurs manifestes d'expédition laissaient à penser que Valve réceptionne de grosses commandes.

Le Steam Controller n'est finalement qu'une manette, certes un peu originale, mais sa sortie est surtout le signe de l'arrivée prochaine de la Steam Machine. En effet, depuis les premières présentations en novembre 2025, Valve associe très clairement le Steam Controller à sa Steam Machine avec, par exemple, l'intégration d'un dongle quatre périphériques à cette dernière.

Malgré les risques liés au prix et la disponibilité des mémoires DRAM et NAND, Valve avait continué à évoquer une sortie de la Steam Machine au cours du premier semestre 2026. Tic, toc, l'heure tourne…