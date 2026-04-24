Les choses se précisent nettement et ça commence à sentir rudement bon pour le lancement du Steam Controller… Donc, de la Steam Machine ?
Pour de nombreux spécialistes, il ne fait aucun doute que Valve sortira son Steam Controller et sa Steam Machine de manière quasi concomitante. Nous n'avons guère de précisions pour la seconde, mais le premier semble très proche de nous.
Offre partenaire
Profitez d'une offre de lancement exclusive sur ce nouveau smartphone avec des remise et un cadeau au choix
Offre partenaire
Komodo Station vend (presque) la mèche
Dans la plupart des pays du monde, Valve se charge directement de la vente et de l'expédition de ses appareils. Dans la plupart, mais pas dans tous, et au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong ou à Taïwan, la société Komodo est le partenaire officiel de Valve.
Un partenaire qui semble aller un peu plus vite que l'entreprise fondée par Gabe Newell. Komodo a effectivement mis en ligne sa page produit consacrée au Steam Controller. Une page qui ne permettait pas d'avoir de nouvelles particulièrement croustillantes et se contentait de rappeler les principales caractéristiques de la manette conçue par Valve.
Quelques diapositives et la mention « coming soon » (« bientôt disponible ») allaient cependant dans le sens d'une commercialisation prochaine. Peut-être un peu trop pour Valve d'ailleurs puisque la page a depuis été réduite à sa plus simple expression avec un bête lien vers le site officiel de Valve, comme pour les deux autres produits, Steam Machine et Steam Frame.
Le premier semestre 2026 touche à sa fin
Ce revirement de Komodo est intervenu un peu trop tard et Gabe Follower, sur X.com, a eu le temps de tout capturer. Quelques diapositives donc, mais aussi deux petites séquences vidéos visibles sur le post de l'informateur.
Les principales caractéristiques du Steam Controller. ©Komodo/VideoCardz
Cette « fuite » s'inscrit dans un mouvement plus large d'indices qui tendent à prouver que la sortie du Steam Controller est maintenant imminente. En début de semaine, une vidéo baptisée « steam_controller_unboxing_2026 » avait été repérée sur SteamDB et, dans la foulée, plusieurs manifestes d'expédition laissaient à penser que Valve réceptionne de grosses commandes.
Le Steam Controller n'est finalement qu'une manette, certes un peu originale, mais sa sortie est surtout le signe de l'arrivée prochaine de la Steam Machine. En effet, depuis les premières présentations en novembre 2025, Valve associe très clairement le Steam Controller à sa Steam Machine avec, par exemple, l'intégration d'un dongle quatre périphériques à cette dernière.
Malgré les risques liés au prix et la disponibilité des mémoires DRAM et NAND, Valve avait continué à évoquer une sortie de la Steam Machine au cours du premier semestre 2026. Tic, toc, l'heure tourne…