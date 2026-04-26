Le Steam Controller nouvelle génération semble devoir être commercialisé au double du prix de la première manette lancée, en 2015, par Valve.
Depuis les annonces des Steam Machine, Steam Frame et Steam Controller, nombreux sont ceux qui se prêtent au jeu des estimations. Pour la manette de Valve, une fuite qui paraît plutôt fiable pourrait bien avoir vendu la mèche.
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Quatre minutes de découverte, en avance
Il y a quelques jours, nous évoquions le téléversement par Valve d'une vidéo au titre sans la moindre ambiguïté, « steam_controller_unboxing_2026 », mais la séquence était juste nommée, pas directement visible.
Autre jour, autre vidéo. Cette fois, la séquence est bel et bien visionnable et elle se rapproche davantage d'un « mini-test » ou d'une preview. Réalisée par le média britannique TechyTalk, elle n'avait sans doute pas vocation à être diffusée si tôt. Reste que ses 3 minutes 56 sont l'occasion de voir le Steam Controller sous toutes les coutures.
Le Youtuber spécialiste du matériel PC, ne détaille pas tous les aspects de la manette – en moins de quatre minutes ce serait un peu compliqué – mais la séquence est malgré tout plutôt détaillée avec, notamment, la présentation du fameux dongle de recharge/connexion sans-fil.
Vers un prix de 99 dollars pour le Steam Controller ?
La vidéo de TechyTalk est aussi l'occasion de voir le dessous de la manette, avec ses quatre boutons supplémentaires – aux fonctions encore imprécises – et de noter qu'aucune prise jack n'est présente.
Plus important, sans doute, TechyTalk annonce en fin de vidéo un tarif de 99 dollars. Bien sûr, il faudra attendre une confirmation officielle pour s'enflammer, mais le fait est que cela représente le double du prix fixé par Valve pour son premier Steam Controller, en 2015. Avant d'être soldé pour écouler les derniers stocks d'un gamepad au succès tout relatif, Valve le vendait 49,99 dollars.
Alors c'est vrai, en onze ans, le monde a connu une certaine inflation et les produits informatiques n'ont clairement pas été épargnés. C'est vrai aussi que le Steam Controller « v2 » est plus complet que son prédécesseur, mais ces 99 dollars restent une somme importante qui rapproche la manette des modèles les plus haut de gamme sans que la finition soit du même acabit.
Plus gênant encore, cela augure de tarifs loin d'être « planchers » pour les deux autres produits prévus par Valve. Le fabricant l'a toujours dit, il ne sera pas question de brader la Steam Machine. Espérons simplement qu'elle soit tout de même moins onéreuse que la Playnix évoquée il y a quelques jours, une sorte de clone au design sympathique, mais proposé à 1 179 euros.