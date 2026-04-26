Il y a quelques jours, nous évoquions le téléversement par Valve d'une vidéo au titre sans la moindre ambiguïté, « steam_controller_unboxing_2026 », mais la séquence était juste nommée, pas directement visible.

Autre jour, autre vidéo. Cette fois, la séquence est bel et bien visionnable et elle se rapproche davantage d'un « mini-test » ou d'une preview. Réalisée par le média britannique TechyTalk, elle n'avait sans doute pas vocation à être diffusée si tôt. Reste que ses 3 minutes 56 sont l'occasion de voir le Steam Controller sous toutes les coutures.

Le Youtuber spécialiste du matériel PC, ne détaille pas tous les aspects de la manette – en moins de quatre minutes ce serait un peu compliqué – mais la séquence est malgré tout plutôt détaillée avec, notamment, la présentation du fameux dongle de recharge/connexion sans-fil.