Un « gaming PC », voilà comment Playnix présente sa création. Pas de nom tapageur ou de sobriquet affectueux pour évoquer son mini-PC, le « gaming PC » est pourtant bel et bien une espèce de clone de la Steam Machine.

Playnix profite donc du silence de Valve autour de son projet pour lancer sa vision du mini-PC prêt à prendre place dans le salon. Une vision d’ailleurs très proche de la Steam Machine et qui, côté design, emprunte un peu à la Xbox Series S de Microsoft : un parallélépipède largement blanc.