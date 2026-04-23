Le monde retient son souffle. Le monde attend des nouvelles de Valve et de sa Steam Machine, mais c’est Playnix qui lance – dès à présent – une espèce de clone, loin d’être bon marché !
Valve a répondu à de nombreuses questions autour de son mini-PC pensé pour le salon, la Steam Machine. De nombreuses questions, mais n’a toujours pas confirmé de date officielle de lancement ou, plus important encore, de prix. La société Playnix en profite pour essayer de convaincre quelques amateurs.
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Ryzen 5 et Radeon RX 9060 XT
Un « gaming PC », voilà comment Playnix présente sa création. Pas de nom tapageur ou de sobriquet affectueux pour évoquer son mini-PC, le « gaming PC » est pourtant bel et bien une espèce de clone de la Steam Machine.
Playnix profite donc du silence de Valve autour de son projet pour lancer sa vision du mini-PC prêt à prendre place dans le salon. Une vision d’ailleurs très proche de la Steam Machine et qui, côté design, emprunte un peu à la Xbox Series S de Microsoft : un parallélépipède largement blanc.
« Un PC de jeu qui, simplement, fonctionne » ou « conçu pour jouer sur le canapé » sont les autres accroches retenues par Playnix qui, donc, se base sur des composants assez similaires à ceux retenus par Valve. AMD est là encore omniprésent avec un processeur et une carte graphique de la marque.
Il est question d’un processeur Ryzen 5 doté de six cœurs avec un TDP de 65 watts épaulé par une carte Radeon RX 9060 XT en technologie RDNA 4 donc. Cette carte est pourvue, pour sa part, de 32 unités de calcul et de 16 Go de VRAM en GDDR6 alors que le TDP est donné pour 150 watts.
Prix de vente : 1 179 euros
Ces informations font donc immédiatement penser à la Steam Machine pour laquelle Valve a déjà précisé que le processeur serait une puce AMD Zen 4 6 cœurs/12 threads partiellement sur mesure.
La puce obtenue par Valve a pour elle une enveloppe thermique limitée à 30 watts garante d’une consommation et d’un échauffement plus limités. En revanche, côté carte graphique, Valve semble être moins ambitieuse : le GPU retenu n’est qu’un RDNA 3 avec 28 unités de calcul et 8 Go de VRAM, mais là encore, le TDP est nettement plus faible, à seulement 110 watts.
Playnix se distingue aussi par le format de son châssis. Nous l’avons dit, il est plus proche de la Xbox Series S que du cube retenu pour la Steam Machine. La marque indique des dimensions de 320 x 247 x 64 mm, mais ne donne pas de précision sur le poids de la machine.
Côté mémoire vive, dans les deux cas, il est question de 16 Go, mais en DDR4 chez Playnix alors que Valve part sur de la DDR5. Compte tenu de l’inflation sur ce type de RAM, cela explique peut-être aussi pourquoi Valve tarde tant à nous donner un tarif pour sa Steam Machine.
Problème, si Playnix communique bien un prix pour son mini-PC qui est d’ores et déjà disponible sur son site officiel, le tarif est élevé. Notez que Playnix est une petite structure qui imprime en 3D ses pièces et assemble les machines en fonction des commandes : nous en sommes d’ailleurs à la 3ᵉ vague.
Reste que le prix annoncé est de très exactement 1 179 euros pour cette 3ᵉ vague, en augmentation de 40 euros par rapport à la précédente. Sans doute, Playnix n’a pas les marges de manœuvre de Valve, mais le fait est qu’on est très loin du prix des consoles de salon actuelles.