Le Steam Controller porte le même nom que celui lancé par Valve il y a plus de dix ans de cela, mais il s'agit bien d'une nouvelle manette plus à même de convaincre les joueurs et, surtout, les détenteurs de Steam Deck.

Avec son ergonomie qui se rapproche énormément de celle de la console de Valve, cette manette de jeu est – au moins sur le papier – dotée de nombreux atouts pour s'imposer. On pense ainsi aux deux pavés tactiles qui, comme sur Steam Deck, permettent de remplacer presque complètement la souris, et ce, même sur des jeux de stratégie ou de gestion.