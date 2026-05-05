« Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petits riens ». Enfin, ça s'en va surtout pour le moment !
Vous aviez suivi les premières annonces de Valve et espéré à chaque nouvel indice que la sortie interviendrait au plus tôt ? Vous étiez prêts à débourser la centaine d'euros demandée par Valve pour en faire l'acquisition ? Mais, comme nous, vous avez sans doute été refusé au moment de valider votre panier 😭
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Un gamepad riche en fonctionnalités…
Le Steam Controller porte le même nom que celui lancé par Valve il y a plus de dix ans de cela, mais il s'agit bien d'une nouvelle manette plus à même de convaincre les joueurs et, surtout, les détenteurs de Steam Deck.
Avec son ergonomie qui se rapproche énormément de celle de la console de Valve, cette manette de jeu est – au moins sur le papier – dotée de nombreux atouts pour s'imposer. On pense ainsi aux deux pavés tactiles qui, comme sur Steam Deck, permettent de remplacer presque complètement la souris, et ce, même sur des jeux de stratégie ou de gestion.
On pense aussi à ce petit puck qui fait autant office de récepteur sans-fil que de centrale de chargement. On pense encore à l'intégration à SteamOS et à toutes ces petites fonctions pour en rationaliser l'ergonomie. On pense, enfin, à cette fonction gyroscopique qui permet de contrôler n'importe quel jeu, n'importe quel personnage en inclinant la manette.
Après des mois d'attente, la situation du Steam Controller s'est bousculée ces dernières semaines et Valve a finalement confirmé que la Force est avec lui car c'est le 4 mai que la manette allait être commercialisée.
… mais un stock pauvre en exemplaires !
Le 4 mai, c'était hier et peut-être avez-vous été tentés de faire comme nous en vous connectant à partir de 19 heures, sur la boutique en ligne de Valve. Un court instant, nous avons vu le gamepad disponible. Un court instant.
Quelques petits soucis avec le système de paiement nous ont empêchés de valider et le temps que tout rentre dans l'ordre… le Steam Controller était épuisé. Valve avait pourtant expliqué prendre son temps pour commercialiser ses produits afin que les stocks soient « conséquents », mais cela n'a pas pesé lourd dans la balance.
À 99 euros pièce, plusieurs testeurs n'étaient pourtant pas certains du succès du Steam Controller et il faut reconnaître qu'en l'absence de communication de la part de Valve, il est difficile de savoir combien de périphériques étaient mis en vente pour ce jour de lancement. Valve a-t-elle d'ailleurs prévu une sortie en plusieurs vagues successives afin de jauger l'intérêt du public ?
Reste que pour le moment, il n'est plus possible d'acheter le Steam Controller et on ne fait pas quand il reviendra en stock. On ne peut pas croire que la manette reste en « épuisé » alors que la Steam Machine devrait prochainement arriver sur le marché.