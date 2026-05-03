La question du Steam Controller tranchée, tous les regards sont maintenant tournés vers la Steam Machine. La sortie se précise…
En quelques jours, les événements se sont bousculés autour de Valve et de ses nouveaux produits. Après des mois de silence, la firme américaine a confirmé la sortie et le prix du Steam Controller qui se présente comme LE complément indispensable de la Steam Machine. C'est maintenant le tour du mini-PC…
Offre partenaire
Profitez d'une offre de lancement exclusive sur ce nouveau smartphone avec des remises et un cadeau au choix
Offre partenaire
Le précédent du Steam Controller
Alors que Valve ne communiquait plus du tout, ce sont de petits indices qui ont mis certains observateurs comme un certain Bred Lynch sur la voie du Steam Controller et de son lancement.
Téléversement d'une petite vidéo de présentation, mise en ligne de la page produit chez le partenaire japonais et fuite d'une preview du contrôleur se sont ainsi succédés en l'espace de deux semaines. Mieux, un certain Brad Lynch avait remarqué l'existence d'un manifeste d'expédition concernant le stockage de multiples « contrôleurs PC sans-fil » chez Valve.
L'entreprise stockait donc les manettes avant d'ouvrir les commandes sur son site officiel. Commandes qui ont finalement été annoncées quelques jours plus tard avec une date calée à… demain, lundi 4 mai. L'histoire semble maintenant se répéter pour la Steam Machine.
Des livraisons de « Game Consoles »
Jusqu'à présent, Valve n'a rien précisé pour son futur mini-PC et s'en tient donc toujours à sa première version : la sortie de la Steam Machine est prévue avant la fin du premier semestre 2026 ce qui nous amène au 30 juin prochain.
Pour autant, Brad Lynch – encore lui – évoque la livraison d'une « tonne de » produits dans les entrepôts de l'importateur Ingram Micro qui se charge de la distribution des solutions de Valve. Ingram Micro est basé dans l'Illinois, États-Unis, et Brad Lynch précise que l'intitulé des livraisons reçues par Ingram Micro mentionne « Game Consoles ».
Forcément, le doute subsiste : s'agit-il des futures Steam Machines ou Valve est-elle en train de restocker les Steam Deck, lesquels sont en rupture depuis déjà plusieurs semaines ? Brad Lynch n'a pas la réponse, mais avouons que le timing Steam Controller/Steam Machine serait plutôt pas mal. En outre, un autre indice laisse à penser que la Steam Machine est toute proche.
Mises à jour majeures de SteamOS
Cet autre indice est lié aux mises à jour de SteamOS, le complément logiciel indispensable à la Steam Machine autant qu'au Steam Deck. Le déploiement de la version 3.8.3 de SteamOS annonce effectivement la couleur.
En deux lignes, la Steam Machine est pour la première fois mentionnée dans les notes de mise à jour de Valve. La première entrée évoque une « prise en charge initiale de la future Steam Machine » quand la seconde précise « encore plus de prise en charge pour le prochain matériel Steam Machine ». Sans qu'il soit question de preuves manifestes, le faisceau d'indices est intéressant.
Rappelons que, comme Brad Lynch l'a indiqué il y a quelques jours, Valve a confirmé à nos confrères de Polygon que l'inflation autour de la DRAM a pas mal bousculé ses plans. Plus précisément, c'est la question du prix de la Steam Machine qui a posé de sérieux défis.
Et ce prix alors, ça donne quoi ?
Surfant sur ce faisceau d'indices qui laisse tout de même à penser que la sortie de la Steam Machine est proche, le Youtubeur Moore's Law is Dead y est allé de ses prévisions de prix pour le mini-PC.
Soulignons ici le passif de l'individu qui peut avoir tendance à dire un peu tout ce qui lui passe par la tête et qui, parfois, peut tomber juste. En l'occurrence, il n'indique rien de très nouveau en évoquant un tarif possiblement compris entre 600 et 800 dollars. Il dément ainsi les estimations les plus hautes, lesquelles pouvaient franchir le seuil des 1 000 dollars.
À Clubic, nous ne croyons pas trop à ces oiseaux de mauvais augure : compte tenu des spécifications techniques de la Steam Machine, Valve aurait toutes les peines du monde à justifier un tel tarif et les 600 à 800 dollars évoqués par Moore's Law is Dead restent ce qu'il y a de plus crédible. Mais, une fois encore, le bougre n'a guère de source pour appuyer son propos, juste des impressions et son « expertise ».