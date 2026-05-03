Alors que Valve ne communiquait plus du tout, ce sont de petits indices qui ont mis certains observateurs comme un certain Bred Lynch sur la voie du Steam Controller et de son lancement.

Téléversement d'une petite vidéo de présentation, mise en ligne de la page produit chez le partenaire japonais et fuite d'une preview du contrôleur se sont ainsi succédés en l'espace de deux semaines. Mieux, un certain Brad Lynch avait remarqué l'existence d'un manifeste d'expédition concernant le stockage de multiples « contrôleurs PC sans-fil » chez Valve.

L'entreprise stockait donc les manettes avant d'ouvrir les commandes sur son site officiel. Commandes qui ont finalement été annoncées quelques jours plus tard avec une date calée à… demain, lundi 4 mai. L'histoire semble maintenant se répéter pour la Steam Machine.