Valve a entendu les critiques et revoit sa façon de commercialiser le Steam Controller. Une astuce qui pourrait être réutilisée pour la Steam Machine.
Au moins, on ne peut pas reprocher à Valve de se cacher la tête dans le sable. La firme américaine reconnaît que le lancement de sa nouvelle manette de jeu a pu être frustrant et tente maintenant de trouver des solutions pour que les scalpers ne profitent pas de la situation aux dépens des joueurs.
Un système de réservation face aux scalpers
Le phénomène du scalping ne vous dit rien ? Il a pourtant sévi à plusieurs occasions par le passé : il s'agit de se débrouiller pour acquérir un produit dont on sait qu'il sera très demandé et en stock limité.
Plutôt que de se faire plaisir avec ledit produit, un scalper cherche à en obtenir d'autres et, surtout, à les revendre ensuite à des tarifs exorbitants, en profitant de la pénurie qui s'est installée. Nous avons pu voir les scalpers à l'œuvre à la sortie de certains produits Apple ou de cartes graphiques très attendues : les stocks officiels étaient épuisés, mais sur la plateforme eBay notamment, on pouvait découvrir des annonces à 5, 6 voire 10 fois le tarif officiel.
Une fois encore, la technique a fait ses preuves avec le lancement du Steam Controller. En quelques dizaines de minutes, tous les stocks mis en vente par Valve à 99 euros ont trouvé preneur, mais de multiples vendeurs tentent de trouver des gogos prêts à débourser 250 voire 350 euros.
Face au désarroi de joueurs qui se refusent à payer un tel tarif, Valve n'a pas trop tardé à réagir. Le Steam Controller est en vente depuis lundi soir et, hier, Valve a publié une annonce intéressante sur son site officiel.
Une manette par compte et pas une de plus
« Le Steam Controller est sorti le 4 mai. Nous constatons avec plaisir que cette sortie a suscité l'engouement, cependant, l'expérience a été terriblement frustrante pour nombre d'entre vous. Nous prévoyons de continuer à réapprovisionner les stocks à mesure que nous en recevrons davantage, mais en attendant, nous voulons vous informer des changements que nous mettons en place afin de faciliter les achats et de limiter les activités de revente ».
En effet, afin de contrer autant que possible le phénomène des scalpers, Valve va mettre en place des garde-fous. À compter d'aujourd'hui 19 h, heure de Paris, « une file d'attente pour la réservation du Steam Controller » sera mise en place. L'idée est qu'une fois la réservation effectuée, « votre place dans la file d'attente sera confirmée ». L'étape suivante consistera en un mail envoyé aux clients qui auront trois jours (72 heures) pour effectuer leur achat.
Précision importante, il ne sera possible de réserver, au moins dans un premier temps, qu'un seul Steam Controller par personne. Les clients ayant déjà fait l'acquisition d'un Steam Controller ne pourront en réserver un autre pour le moment et, plus critique encore : Valve impose de détenir un compte Steam en règle, sur lequel un achat a été effectué avant le 27 avril 2026, afin de contrer la création massive de nouveaux comptes.
Enfin, Valve explique que « le réapprovisionnement des stocks variera d'une région à l'autre » avant d'ajouter, « la semaine prochaine, nous commencerons à traiter les réservations aux États-Unis et au Canada » et de conclure en précisant, « nous continuerons avec le Royaume-Uni, l'Union européenne et l'Australie dans les semaines suivantes ».