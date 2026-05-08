Le phénomène du scalping ne vous dit rien ? Il a pourtant sévi à plusieurs occasions par le passé : il s'agit de se débrouiller pour acquérir un produit dont on sait qu'il sera très demandé et en stock limité.

Plutôt que de se faire plaisir avec ledit produit, un scalper cherche à en obtenir d'autres et, surtout, à les revendre ensuite à des tarifs exorbitants, en profitant de la pénurie qui s'est installée. Nous avons pu voir les scalpers à l'œuvre à la sortie de certains produits Apple ou de cartes graphiques très attendues : les stocks officiels étaient épuisés, mais sur la plateforme eBay notamment, on pouvait découvrir des annonces à 5, 6 voire 10 fois le tarif officiel.

Une fois encore, la technique a fait ses preuves avec le lancement du Steam Controller. En quelques dizaines de minutes, tous les stocks mis en vente par Valve à 99 euros ont trouvé preneur, mais de multiples vendeurs tentent de trouver des gogos prêts à débourser 250 voire 350 euros.

Face au désarroi de joueurs qui se refusent à payer un tel tarif, Valve n'a pas trop tardé à réagir. Le Steam Controller est en vente depuis lundi soir et, hier, Valve a publié une annonce intéressante sur son site officiel.