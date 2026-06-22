Valve officialise enfin les prix de la Steam Machine : 1 039 € pour la version 512 Go, 1 359 € pour le modèle 2 To. Mais avant de sortir la carte bleue, il faudra d'abord tenter sa chance à une loterie.
Valve avait promis une Steam Machine pour 2026. La voilà, avec ses tarifs, ses configurations et une méthode de vente qui tranche avec les lancements habituels. Valve détaille aujourd'hui quatre options d'achat, un système de réservation par tirage au sort, et une explication franche sur pourquoi la machine coûte plus cher que prévu. Ce dernier point mérite qu'on s'y attarde : Valve ne se cache pas derrière un discours marketing, et reconnaît que ses projections de 2023 sur l'évolution des prix des composants se sont révélées fausses. RAM et stockage ont flambé. La facture suit.
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Steam Machine : deux versions, quatre options d'achat
La Steam Machine se décline en deux capacités de stockage : 512 Go à 1 039 € et 2 To à 1 359 €. Deux bundles incluant le Steam Controller de Valve sont également disponibles, à 1 108 € et 1 428 € respectivement. Tous les prix sont TTC.
Le modèle 2 To se distingue par deux façades interchangeables livrées en série : une en tissu rouge, une en noyer massif. Un détail cosmétique, mais qui positionne clairement cette version comme l'option premium. Côté fiche technique, la machine tient dans un cube d'environ 160 mm, embarque un SoC AMD semi-custom, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, une alimentation intégrée (pas de brique externe), un port DisplayPort 1.4, un HDMI 2.0, un USB-C et quatre USB-A. Le stockage est extensible via microSD. La promesse : du 4K/60 FPS via FSR, sous SteamOS optimisé pour le salon.
Un tirage au sort pour décider qui pourra acheter
C'est là que le lancement devient singulier. Pas de date de mise en vente à heure fixe, pas de course au F5 : Valve ouvre les inscriptions dès maintenant et les maintient jusqu'au 25 juin à 10h (heure Pacifique). À cette date, un tirage au sort unique détermine l'ordre de réservation. Ceux qui décrochent une place dans la file reçoivent un e-mail à partir du 29 juin avec 72 heures pour finaliser l'achat. Les autres atterrissent sur liste d'attente.
Valve justifie ce choix par l'expérience ratée du lancement du nouveau Steam Controller, où la demande avait largement dépassé les stocks disponibles. Le système impose aussi quelques conditions : compte Steam en règle, au moins un achat effectué avant le 27 avril 2026, et une seule inscription par foyer. Valve précise que les unités disponibles au lancement sont limitées, conséquence directe des difficultés d'approvisionnement en composants. Certains fournisseurs étaient tout simplement introuvables, à n'importe quel prix. Ce n'est pas un détail : cela signifie qu'une partie des inscrits ira directement en liste d'attente, sans horizon de livraison garanti avant la fin de l'année. Pour ceux qui veulent jouer sur Steam depuis leur salon sans attendre, Valve rappelle que SteamOS 3.8 est d'ores et déjà utilisable sur un PC AMD existant.
À 1 039 € d'entrée de gamme, la Steam Machine se positionne clairement au-dessus d'une console traditionnelle, sans en adopter le modèle économique : pas de jeux exclusifs, pas d'abonnement imposé, accès à toute la bibliothèque Steam. Reste que le prix, couplé à l'incertitude du tirage au sort, risque de refroidir une partie des acheteurs potentiels. La vraie question, c'est de savoir combien d'unités Valve a réellement en stock pour ce premier run, et si la liste d'attente ne va pas s'étirer jusqu'en 2027.