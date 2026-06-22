Valve justifie ce choix par l'expérience ratée du lancement du nouveau Steam Controller, où la demande avait largement dépassé les stocks disponibles. Le système impose aussi quelques conditions : compte Steam en règle, au moins un achat effectué avant le 27 avril 2026, et une seule inscription par foyer. Valve précise que les unités disponibles au lancement sont limitées, conséquence directe des difficultés d'approvisionnement en composants. Certains fournisseurs étaient tout simplement introuvables, à n'importe quel prix. Ce n'est pas un détail : cela signifie qu'une partie des inscrits ira directement en liste d'attente, sans horizon de livraison garanti avant la fin de l'année. Pour ceux qui veulent jouer sur Steam depuis leur salon sans attendre, Valve rappelle que SteamOS 3.8 est d'ores et déjà utilisable sur un PC AMD existant.