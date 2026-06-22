Valve a discrètement intégré la bibliothèque FSR 4 d'AMD dans Proton Experimental, ouvrant l'upscaling nouvelle génération aux GPU RDNA 3. Un mouvement technique qui dit beaucoup sur ce qui arrive.
Un fichier DLL glissé en silence dans une branche expérimentale, et c'est toute la stratégie de Valve qui se dessine. Le leaker Brad « SadlyItsBradley » Lynch a repéré le 22 juin l'apparition du fichier amdxcffx64.dll dans Proton Experimental, la couche de compatibilité Linux de Steam. Concrètement, cette bibliothèque permet aux jeux supportant nativement FSR 3 de basculer automatiquement vers FSR 4, sans que les développeurs aient à toucher une seule ligne de code. Les GPU RDNA 3, soit toute la série Radeon RX 7000, sont les premiers bénéficiaires de cette intégration sous Linux. Ce n'est pas anodin : la future Steam Machine embarque précisément une puce RDNA 3 modifiée, avec 28 Compute Units selon les rumeurs.
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FSR 4 sur RDNA 3 : une rétrocompatibilité qui s'organise
L'intégration passe par VKD3D-Proton, la couche de traduction DirectX 12 vers Vulkan au cœur de Proton et SteamOS. C'est là que le fichier amdxcffx64.dll a été greffé, permettant à l'upscaling IA d'AMD de tourner sur des GPU qui n'étaient pas censés le supporter nativement. Rappelons qu'AMD a confirmé l'arrivée du FSR 4.1 sur les cartes RDNA 3 pour juillet, avec un modèle INT8 distinct de celui des RX 9000, mais aux résultats annoncés équivalents.
Ce qui est intéressant ici, c'est le mécanisme choisi. Plutôt que d'attendre une intégration jeu par jeu, Valve et AMD automatisent la mise à niveau au niveau de la couche système. Un titre compatible FSR 3 hérite de FSR 4 sans intervention des studios. Sur une console fermée comme la Steam Machine, où le catalogue sera celui de Steam et où les mises à jour des développeurs ne sont pas garanties, c'est une décision qui fait sens.
Du pain béni pour la Steam Machine
Selon Wccftech, cette découverte intervient dans un contexte où la Steam Machine se précise. Lisa Su avait confirmé en début d'année que la console de Valve était « en bonne voie » pour une expédition imminente (quelques rumeurs parlent d'une annonce dès le 23 juin). Intégrer le FSR 4 dans Proton Experimental avant le lancement, c'est s'assurer que la machine arrive avec le meilleur upscaling disponible dès le premier jour, sans dépendre du bon vouloir des éditeurs.
Reste que la branche Experimental n'est pas la branche stable, et le déploiement grand public demandera encore du travail. Les utilisateurs Linux équipés d'une RX 7000 peuvent déjà tester, avec les aléas de compatibilité que ça implique. Pour la Steam Machine, l'horizon se précise : AMD prépare aussi FSR Diamond avec Microsoft pour les futures consoles Xbox et PlayStation, basées sur RDNA 5 et attendues vers mi-2027. Valve joue donc sa carte RDNA 3 maintenant, avant que la génération suivante ne redéfinisse les règles.
Ce mouvement discret dans Proton Experimental est plus qu'un détail technique : il révèle une console pensée pour ne pas dépendre des studios. En automatisant la mise à niveau du FSR 3 vers le FSR 4 au niveau système, Valve se donne les moyens d'offrir un catalogue immédiatement optimisé, là où les consoles traditionnelles attendent les patches des éditeurs.