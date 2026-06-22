Un fichier DLL glissé en silence dans une branche expérimentale, et c'est toute la stratégie de Valve qui se dessine. Le leaker Brad « SadlyItsBradley » Lynch a repéré le 22 juin l'apparition du fichier amdxcffx64.dll dans Proton Experimental, la couche de compatibilité Linux de Steam. Concrètement, cette bibliothèque permet aux jeux supportant nativement FSR 3 de basculer automatiquement vers FSR 4, sans que les développeurs aient à toucher une seule ligne de code. Les GPU RDNA 3, soit toute la série Radeon RX 7000, sont les premiers bénéficiaires de cette intégration sous Linux. Ce n'est pas anodin : la future Steam Machine embarque précisément une puce RDNA 3 modifiée, avec 28 Compute Units selon les rumeurs.