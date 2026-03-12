Le FSR Diamond dessine clairement la direction qu'AMD veut donner à sa technologie graphique : tout miser sur l'IA, en symbiose avec le hardware. La collaboration avec Microsoft sur Project Helix est un signal fort, et l'intégration native au GDK pourrait accélérer l'adoption côté développeurs.

Reste à voir si AMD parviendra à combler son retard sur DLSS en qualité d'image pure, un écart encore sensible aujourd'hui. Et surtout, si les joueurs PC équipés de GPU plus anciens accepteront d'être, une fois de plus, laissés de côté au nom du progrès.