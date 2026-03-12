AMD officialise le FSR Diamond, sa prochaine génération d'upscaling basée sur l'IA, développée main dans la main avec Microsoft pour la future console Xbox « Project Helix ». Une rupture technologique majeure, mais pas sans zones d'ombre.
À la GDC 2026, Jack Huynh, vice-président directeur général de Computing & Graphics chez AMD, a levé le voile sur le FSR Diamond lors du Xbox Developer Summit. Le nom est posé, les grandes lignes aussi : rendu neuronal de nouvelle génération, upscaling par apprentissage machine, génération multi-image pilotée par l'IA. Ce n'est pas une mise à jour incrémentale du FSR Redstone, la version actuelle. C'est une refonte complète de la pile technologique, conçue dès le départ pour s'intégrer nativement dans le SoC AMD personnalisé qui alimentera Project Helix, la prochaine Xbox co-développée avec Microsoft.
FSR Diamond : un vrai rival pour le DLSS de NVIDIA ?
Trois piliers structurent le FSR Diamond. D'abord, un upscaling ML avancé qui remplace les algorithmes analytiques des générations précédentes par des modèles d'apprentissage machine. Ensuite, une génération multi-image (« ML-based multi-frame generation ») : contrairement au FSR 4 qui se limite à générer une frame intermédiaire, Diamond vise plusieurs frames synthétisées par IA, une approche qui rapproche AMD de ce que NVIDIA propose avec sa Multi Frame Generation sur les RTX 50. Enfin, des capacités renforcées en ray tracing et path tracing, avec une « ray regeneration » intégrée au pipeline.
Selon Wccftech, le FSR Diamond sera également « profondément intégré » au Microsoft Game Development Kit (GDK), ce qui signifie une disponibilité quasi automatique pour tous les développeurs ciblant la plateforme Xbox, sans effort d'intégration supplémentaire jeu par jeu. C'est un avantage structurel non négligeable face au DLSS, dont l'adoption reste à la discrétion de chaque studio.
La question qui fâche : qui pourra en profiter ?
Project Helix entrera en phase alpha pour les développeurs en 2027, et une sortie commerciale ne devrait pas intervenir avant au moins un an supplémentaire. Autant dire que le FSR Diamond reste une promesse lointaine. Mais la vraie question, pour les joueurs PC, est celle de la compatibilité.
Le leaker Kepler_L2 indique que le FSR Diamond serait limité à l'architecture RDNA 5, en raison de ses besoins spécifiques en accélération ML. Si cette information se confirme, AMD reproduirait le schéma du FSR 4, déjà réservé aux seules Radeon RX 9000 (RDNA 4). Les possesseurs de GPU RDNA 2 ou RDNA 3 resteraient donc sur le carreau, avec un repli sur le FSR 3.1. C'est le revers de la médaille d'une technologie qui mise tout sur le hardware dédié à l'IA : les gains sont réels, mais l'exclusivité générationnelle devient la norme, chez AMD comme chez NVIDIA.
Le FSR Diamond dessine clairement la direction qu'AMD veut donner à sa technologie graphique : tout miser sur l'IA, en symbiose avec le hardware. La collaboration avec Microsoft sur Project Helix est un signal fort, et l'intégration native au GDK pourrait accélérer l'adoption côté développeurs.
Reste à voir si AMD parviendra à combler son retard sur DLSS en qualité d'image pure, un écart encore sensible aujourd'hui. Et surtout, si les joueurs PC équipés de GPU plus anciens accepteront d'être, une fois de plus, laissés de côté au nom du progrès.