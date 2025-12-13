Microsoft parle sans détour de l'arrivée des technologies AMD FSR Redstone sur ses futures consoles. Non, les Xbox Series ne sont pas concernées.
Dans un, deux ou trois ans, il est plus que probable que les PlayStation 5 et autres Xbox Series ne seront plus tout à fait dans le coup. Sony et Microsoft préparent la relève et la seconde met un point d'honneur à communiquer sur son étroit partenariat avec AMD. De quoi être confiant sur l'intégration du meilleur de FSR Redstone sur Xbox.
AMD et Microsoft/Xbox toujours plus complices
En milieu de semaine, AMD a tenu sa promesse et mis à disposition des joueurs de nouveaux pilotes pour ses cartes graphiques, les Adrenalin Software en version 25.12.1 avec leur lot de corrections de bugs et d'optimisations.
Au-delà de ces « babioles », les 25.12.1 sont surtout l'occasion pour AMD de déployer sa technologie FSR Redstone laquelle fait évoluer le FSR 4 pour intégrer toujours plus de fonctionnalités : FSR Upscaling (mise à l'échelle), FSR Frame generation (génération d'images), FSR Ray reconstruction (meilleur rendu ray tracing) et FSR Radiance caching (cache dédié au ray tracing).
Si les joueurs PC sont évidemment les premiers concernés par FSR Redstone, tout porte à croire que nos ordinateurs ne sont par les seuls visés par AMD et nos confrères de Windows Central insistent notamment sur le rapprochement toujours plus évident entre AMD et Microsoft.
Dans sa vidéo, ci-dessous, de présentation de la technologie, AMD n'a parlé que des Radeon RX série 9000, les seules à pouvoir directement prendre en charge FSR Redstone en l'état actuelle des choses.
Pas de Ray regeneration sur les Xbox actuelles
Toutefois, dans une espèce de réponse/mise à jour, Matt Booty – Président du game content chez Microsoft – a tenu à souligner le rôle que Microsoft a pu jouer dans le développement de la technologie que l'on peut dès à présent découvrir dans le premier jeu estampillé FSR Redstone disponible, le fameux Call of Duty: Black Ops 7 disponibles depuis quelques jours seulement sur PC bien sûr, mais aussi sur PlayStation 5 et sur Xbox Series.
« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec AMD au développement de FSR Ray Regeneration afin d'améliorer sensiblement le ray tracing en temps réel. Notre travail sur FSR Redstone n'est qu'un exemple des possibilités offertes par ce partenariat et nos équipes sont impatientes de dévoiler les avancées que notre collaboration avec AMD permettra de réaliser, tant pour les jeux que pour notre matériel de nouvelle génération ».
Matt Booty souligne donc combien Microsoft est active dans son partenariat avec AMD. Un partenariat qui couvre évidemment le système d'exploitation Windows, important pour les deux sociétés, mais aussi le monde Xbox. Là, Matt Booty ne donne pas d'éléments directement tangibles, mais il évoque le matériel de nouvelle génération en préparation chez Microsoft. Elle n'est pas nommée, mais on pense évidemment à la prochaine Xbox de salon.
Une nouvelle machine qui n'est plus qu'un secret de polichinelle alors que l'on parle de plus en plus d'une nouvelle étape dans la lutte entre les mondes Xbox et PlayStation. Microsoft semble particulièrement soigner ses relations avec AMD, fournisseurs du GPU des deux machines, et donc, préparer la venue de toutes les composantes de FSR Redstone sur sa console.