En milieu de semaine, AMD a tenu sa promesse et mis à disposition des joueurs de nouveaux pilotes pour ses cartes graphiques, les Adrenalin Software en version 25.12.1 avec leur lot de corrections de bugs et d'optimisations.

Au-delà de ces « babioles », les 25.12.1 sont surtout l'occasion pour AMD de déployer sa technologie FSR Redstone laquelle fait évoluer le FSR 4 pour intégrer toujours plus de fonctionnalités : FSR Upscaling (mise à l'échelle), FSR Frame generation (génération d'images), FSR Ray reconstruction (meilleur rendu ray tracing) et FSR Radiance caching (cache dédié au ray tracing).

Si les joueurs PC sont évidemment les premiers concernés par FSR Redstone, tout porte à croire que nos ordinateurs ne sont par les seuls visés par AMD et nos confrères de Windows Central insistent notamment sur le rapprochement toujours plus évident entre AMD et Microsoft.

Dans sa vidéo, ci-dessous, de présentation de la technologie, AMD n'a parlé que des Radeon RX série 9000, les seules à pouvoir directement prendre en charge FSR Redstone en l'état actuelle des choses.