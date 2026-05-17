Ils n’y croyaient pour ainsi dire plus, mais les détenteurs de cartes RDNA 2 et RDNA 3 vont finalement pouvoir goûter aux joies de FSR 4.1.
La technologie de mise à l’échelle FSR 4.1 est la plus moderne que propose AMD. Hélas, comme NVIDIA, la marque la réservait à ses cartes graphiques les plus récentes, et ce, malgré l’existence d’indices pour confirmer qu’il semblait s’agir d’un blocage plus stratégique que technique.
FSR 4.1 : la petite révolution pour AMD…
Après des mois de présentations et d’annonces diverses, AMD a déployé sa technologie FSR 4.1 – également connue sous le nom de FSR Redstone – en décembre dernier avec quatre briques essentielles : FSR Upscaling, FSR Frame generation, FSR Ray reconstruction et FSR Radiance caching.
FSR Upscaling et FSR Frame generation, deux briques de FSR 4.1 en action. ©AMD
Quatre briques, mais un objectif unique : parfaire le rendu visuel de nos jeux favoris et en accélérer la vitesse d’animation. Problème, depuis le lancement de FSR 4 en août 2025, AMD affirme que sa technologie ne peut fonctionner que sur ses cartes graphiques de dernière génération, le RDNA 4 des modèles Radeon RX série 9000.
Forcément, les usagers dotés de cartes RDNA 2 (Radeon RX série 6000) et RDNA 3 (Radeon RX série 7000) ont eu du mal à avaler la pilule, mais face aux discours officiels et aux justifications techniques, il n’est pas toujours évident de se dire que telle ou telle marque ne fait peut-être pas tous les efforts.
… enfin portée sur les cartes d’ancienne génération !
Dans le cas d’AMD et de sa technologie FSR 4, voire 4.1, il y a toutefois eu des indices pour nous mettre la puce à l’oreille et nous faire penser que, finalement, il serait bien possible d’en profiter sur cartes RDNA 3, voire RDNA 2.
La fuite du code source en août 2025 avait par exemple permis à certains petits malins d’élaborer des DLL permettant justement d’activer FSR 4 sur des cartes plus anciennes, d’abord des Radeon RX 7000 puis, dans un second temps, même des Radeon RX 6000. Il s’agissait toutefois de bidouillage et les auteurs de ces « rustines » reconnaissaient eux-mêmes que cela pouvait ne pas fonctionner sur certains jeux.
Est-ce la grogne des joueurs RDNA 2 et RDNA 3 ou le déploiement de ces rustines qui a poussé AMD à revoir sa position ? Il se peut aussi que la firme ait toujours eu dans l’idée d’élargir la base de compatibilité de sa technologie. Le fait est qu’après des mois de silence, AMD vient de lâcher une petite bombe : FSR 4.1 sera bien compatible avec les anciennes générations de cartes de la marque, RDNA 3 et RDNA 2.
Jack Huynh, vice-président senior et directeur général du groupe AMD Computing and Graphics, a publié sur la plateforme X.com une petite vidéo pour préciser les choses. En quelques diapositives, les choses sont résumées de la sorte : FSR 4.1 exploite les instructions FP8 sur les cartes RDNA 4, mais pour tourner sur RDNA 3, une bascule vers les instructions INT8 sera opérée par AMD, comme d’ailleurs les rustines précédemment évoquées.
Les anciennes générations bientôt concernées par FSR 4.1 : RDNA 3 dès le mois de juillet 2026, mais RDNA 2 pas avant début 2027. ©AMD
Attention cependant, vous pouvez le voir sur les diapositives, cette bascule ne se fera pas immédiatement : il faudra encore patienter jusqu’au mois de juillet pour en profiter sur les cartes RDNA 3 et même jusqu’au début d’année prochaine pour les modèles RDNA 2. Reste que le passage de FSR 3 à FSR 4.1 est une excellente nouvelle pour les détenteurs de cartes un peu anciennes qui profiteront d’une qualité d’image nettement améliorée.
Source : AMD