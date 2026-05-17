Quatre briques, mais un objectif unique : parfaire le rendu visuel de nos jeux favoris et en accélérer la vitesse d’animation. Problème, depuis le lancement de FSR 4 en août 2025, AMD affirme que sa technologie ne peut fonctionner que sur ses cartes graphiques de dernière génération, le RDNA 4 des modèles Radeon RX série 9000.

Forcément, les usagers dotés de cartes RDNA 2 (Radeon RX série 6000) et RDNA 3 (Radeon RX série 7000) ont eu du mal à avaler la pilule, mais face aux discours officiels et aux justifications techniques, il n’est pas toujours évident de se dire que telle ou telle marque ne fait peut-être pas tous les efforts.