L'histoire débute en août dernier, alors qu'AMD cherche à promouvoir sa toute nouvelle technologie, le FidelityFX Super Resolution 4 ou FSR 4. Pour ce faire, le SDK de ce FSR 4 est déposé sur GitHub.

Tuile pour AMD, le dépôt est en réalité bien trop riche et ne se limite pas au seul SDK et c'est finalement tout le code source de la technologie FSR 4 qui est accessible plusieurs heures durant. Vous le savez, dès lors que l'on dépose quelque chose sur le Net, il ne faut guère de temps pour que cela nous échappe complètement et c'est ce qui est arrivé à AMD.