Sur les cartes de génération RDNA 2 aussi il semble possible de faire tourner la technologie FSR 4 pour un rendu graphique de meilleure facture.
En quelques jours, AMD a été complètement débordée par sa propre négligence et les cartes graphiques Radeon RX 6000 sont maintenant concernées, à leur tour, par les mods autorisant l'activation du FSR 4.
D'abord les Radeon RX 7000…
L'histoire débute en août dernier, alors qu'AMD cherche à promouvoir sa toute nouvelle technologie, le FidelityFX Super Resolution 4 ou FSR 4. Pour ce faire, le SDK de ce FSR 4 est déposé sur GitHub.
Tuile pour AMD, le dépôt est en réalité bien trop riche et ne se limite pas au seul SDK et c'est finalement tout le code source de la technologie FSR 4 qui est accessible plusieurs heures durant. Vous le savez, dès lors que l'on dépose quelque chose sur le Net, il ne faut guère de temps pour que cela nous échappe complètement et c'est ce qui est arrivé à AMD.
Le mod/hack implique d'utiliser le logiciel tiers OptiScaler. ©VideoCardz
Le code source a été largement dupliqué et utilisé par des petits malins pour le porter sur des GPU initialement pas prévus pour faire tourner le FSR 4. Réservé aux seules Radeon RX série 9000, le FSR 4 peut être modifié : une nouvelle DLL a ainsi été mise au point afin d'utiliser des instructions INT8 compatibles RDNA 3.
… maintenant les Radeon RX 6000…
De fait, et au prix de quelques manipulations, il devenait possible d'activer le FSR 4 sur une carte comme la Radeon RX 7900 XTX laquelle perd certes 6 à 7 images par seconde sur Cyberpunk 2077, mais pour un meilleur rendu.
Puisque la chose fonctionne sur la génération RDNA 3, pourquoi ne pas tenter l'aventure sur RDNA 2 se sont dit certains usagers ? La technique est finalement assez similaire et, sur les plateformes Chiphell ou Reddit, on voit des usagers qui ont aussi employé la fameuse DLL modifiée ainsi que le logiciel OptiScale sur le jeu Stellar Blade, lequel intègre la prise en charge FSR 3.
Grâce à la nouvelle DLL, il est donc une nouvelle possible d'activer FSR 4, et ce, même sur une Radeon RX 6800 XT, donc RDNA 2. Il ne faut évidemment pas s'attendre à des miracles et, comme sur la Radeon RX 7900 XTX, cela se fait au prix d'une baisse des performances : on parle de 10 à 20 % avec, sur Stellar Blade, une chute d'environ 15 ips (plus ou moins 115 ips à 100 ips).
Reste que, comme dans l'exemple précédent sur Cyberpunk 2077, l'auteur évoque un rendu graphique de meilleure qualité : la mise à l'échelle se fait de manière plus douce, plus esthétique.
… en attendant « Redstone » ?
Pour autant, ce nouvel exemple de « descente en gamme » pour le FSR 4 ne semble pas faire réagir AMD qui n'avait toujours pas fait de commentaire officiel suite à ces multiples exemples.
Nos confrères de VideoCardz ont contacté AMD pour tenter d'obtenir une réponse, mais pour l'heure, leur message est resté lettre-morte. Cela dit, ce n'est pas réellement surprenant dans la mesure où AMD a clairement annoncé que FSR 4 était prévu et pensé pour fonctionner sur architecture RDNA 4.
De plus, il ne faut pas oublier qu'AMD travaille actuellement à une nouvelle version de son FSR affublée pour le moment du nom de code Redstone. Cette mouture est conçue pour aller plus loin que FSR 4 avec davantage d'intelligence artificielle, de meilleures performances et un rendu plus abouti.
Là où les choses expliquent peut-être le peu d'empressement à voir AMD parler de FSR 4 sur autre chose que RDNA 4, c'est que Redstone est prévu pour « une large plage de GPU » : si on pense aux GPU d'autres marques, peut-être que les anciennes générations sont aussi dans le viseur d'AMD ?