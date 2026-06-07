La logique aurait voulu que les GPU en architecture RDNA 3.5 soient « pris dans le mouvement ». Plus modernes que leurs homologues RDNA 3, ils sont – sur le papier – capables du même troc FP8 pour INT8.

Entre la théorie et la pratique, il y a toutefois un monde. AMD n’a jamais évoqué officiellement le cas des solutions RDNA 3.5 et les premiers retours publiés par HardwareLuxx ne vont pas dans le bon sens. En effet, nos confrères ont noté qu’AMD ne mentionnait que les GPU Radeon RX série 6000 et série 7000 dans ses différents documents.

De fait, toutes les solutions Radeon 600M, Radeon 700M et Radeon 800M étaient oubliées par la firme américaine. Volontairement ? C’est bien sûr toute la question alors que ces solutions sont utilisées sur de nombreux APU, en particulier dans le monde des laptops et consoles portables.

Un début de réponse a été formulé par David McAfee, VP et directeur général des gammes Ryzen et Radeon. Il a expliqué à HardwareLuxx qu'AMD était en train de peser le pour et le contre d’une telle prise en charge, mais que la décision « penchait plutôt vers le non » à l’heure actuelle.