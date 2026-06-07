La question de la compatibilité des technologies AMD les plus modernes avec les anciennes architectures graphiques est un sujet brûlant.
Comédie en plusieurs actes, la prise en charge de la technologie FSR 4.1 suscite quelques inquiétudes auprès des détenteurs de GPU de génération RDNA 2, RDNA 3 et RDNA 3.5. La communication d’AMD s’est à plusieurs reprises pris les pieds dans le tapis.
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FSR 4.1 arrive sur les dGPU RDNA 2 et RDNA 3
Dans un premier temps, il n’était pas question de porter FSR 4 – aussi baptisé FSR Redstone – sur les anciennes générations de GPU AMD. La firme avait précisé que pour en profiter, il fallait nécessairement un GPU RDNA 4.
Problème, en août 2025, le code source de FSR 4 avait carrément – et par erreur – été publié par AMD. Des petits malins s’en sont saisis et n’ont pas tardé à développer leur propre DLL afin de troquer les instructions FP8 par des instructions INT8 certes moins efficaces, mais compréhensibles par les GPU en RDNA 2 et RDNA 3. Une solution imparfaite, mais fonctionnelle.
Les anciennes générations bientôt concernées par FSR 4.1 : RDNA 3 dès le mois de juillet 2026, mais RDNA 2 pas avant début 2027. ©AMD
Tellement fonctionnelle d’ailleurs qu’après quelques mois à tergiverser, AMD a finalement validé cette solution il y a bientôt trois semaines : les GPU RDNA 3 seront officiellement pris en charge par FSR 4.1 en juillet 2026. Pour RDNA 2, ce sera aussi le cas, mais un peu plus tard, en début d’année prochaine.
Plutôt « non » pour les GPU RDNA 3.5
La logique aurait voulu que les GPU en architecture RDNA 3.5 soient « pris dans le mouvement ». Plus modernes que leurs homologues RDNA 3, ils sont – sur le papier – capables du même troc FP8 pour INT8.
Entre la théorie et la pratique, il y a toutefois un monde. AMD n’a jamais évoqué officiellement le cas des solutions RDNA 3.5 et les premiers retours publiés par HardwareLuxx ne vont pas dans le bon sens. En effet, nos confrères ont noté qu’AMD ne mentionnait que les GPU Radeon RX série 6000 et série 7000 dans ses différents documents.
De fait, toutes les solutions Radeon 600M, Radeon 700M et Radeon 800M étaient oubliées par la firme américaine. Volontairement ? C’est bien sûr toute la question alors que ces solutions sont utilisées sur de nombreux APU, en particulier dans le monde des laptops et consoles portables.
Un début de réponse a été formulé par David McAfee, VP et directeur général des gammes Ryzen et Radeon. Il a expliqué à HardwareLuxx qu'AMD était en train de peser le pour et le contre d’une telle prise en charge, mais que la décision « penchait plutôt vers le non » à l’heure actuelle.
Aucune décision n’aurait encore été prise
Nous savons d’expérience que ce genre de commentaires très prudents n'est pas de bon augure. On prend des gants pour ne pas annoncer de manière frontale une mauvaise nouvelle, mais la mauvaise nouvelle arrivera…
Reste qu’AMD insiste. Ainsi, par la voix de l’un de ses responsables marketing, la firme enfonce le clou. Frank Azor souligne sur la plateforme X qu’aucune décision n’a été prise. « Nous ne sommes pas prêts à parler de tout autre plan potentiel de produits futurs pour le moment. Nous continuons à écouter nos clients et nous vous entendons ».
Une ultime remarque qui devrait donner un peu d’espoir aux détenteurs de puces RNDA 3.5. En effet, à la base, il n’était pas question de porter FSR 4.1 sur les architectures RDNA 2 et RDNA 3, alors pourquoi pas ? Et si AMD ne fait pas le boulot, peut-être que des petits malins nous bricoleront une DLL qui mettra à nouveau la pression sur le groupe américain ?