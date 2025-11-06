Les choses ne sont pas simples pour AMD… et les détenteurs de cartes graphiques Radeon RX série 5000/6000 : on aimerait un discours plus clair !
Depuis quelques jours, AMD est dans la tourmente et si la polémique ne touche pas les deux dernières générations de cartes graphiques du géant américain, ça ne lui fait malgré tout pas une bonne publicité. Les futurs jeux seront-ils ou non optimisés pour les anciennes générations de Radeon RDNA ?
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
La fin de la prise en charge RDNA 1 et RDNA 2
Faisons un bref retour sur la fin de la semaine dernière, alors qu'AMD publiait de manière assez classique la nouvelle mise à jour de ses pilotes graphiques, les fameux Adrenalin Software en version 25.10.2.
Comme à chaque mise à jour, ces nouveaux pilotes avaient bien sûr pour principal intérêt de prendre en charge les dernières nouveautés vidéoludiques afin d'offrir des optimisations bien senties. AMD évoquait alors les deux titres du moment à savoir le Battlefield 6 d'Electronic Arts d'un côté et le Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 de Paradox Interactive de l'autre.
Vous vous doutez, de tels pilotes ne se limitent pas à ça et diverses corrections de bugs étaient aussi de la partie, en plus d'une nouvelle fonctionnalité, pour ainsi dire anodine, résumée en une phrase : « New Game Support and Expanded Vulkan Extensions Support is available to Radeon RX 7000 and 9000 series graphics products ». Ah, seulement les RX 7000 et RX 9000 ?
Forcément, la question s'est vite posée de savoir ce qu'il advenait des Radeon RX série 5000 et RX série 6000, les cartes RDNA 1 et RDNA 2. AMD a alors expliqué que « les futures mises à jour dotées d'optimisations spécifiques à chaque jeux se focaliseront sur les GPU RDNA 3 et RDNA 4 » inquiétant bien sûr les usagers.
Des optimisations au « coup par coup » ?
Dans la foulée de cette première réponse – et alors que les usagers n'ont pas masqué leur mécontentement – AMD a tenté une sorte de « gestion de crise » qui n'a cependant pas vraiment convaincu.
AMD expliquait effectivement qu'il n'était pas question de mettre au placard les deux précédentes générations de cartes graphiques et qu'elles « continueront à recevoir des mises à jour critiques de sécurité et des corrections de bugs » avant d'ajouter que « de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs et des optimisations de jeux continueront à être proposées ». Tout va bien donc ?
Hélas non, car dans la foulée, AMD a expliqué que ces nouveautés et ces patchs seront proposés « en fonction des besoins du marché via la branche de pilotes du mode maintenance ». Un mode maintenance qui reste donc d'actualité et affiche la couleur : RDNA 1 et RDNA 2 sont liées aux « besoins du marché » et il est difficile de croire que ceux-ci coïncident avec les besoins des joueurs.
Des réponses qui n'ont pas suffit à nos confrères d'Hardware Unboxed lesquels ont obtenu d'autres précisions : « Oui, les optimisations de jeux et la prise en charge RDNA série 1 à 4 sortiront en même temps au travers de deux packages pilotes, incluant mais pas limités à Call of Duty, Crimson Desert et Resident Evil ». Une information qui, hélas, complique encore les choses.
En effet, AMD continue de parler de deux packages différents pour les pilotes RDNA 1/2 d'un côté et RDNA 3/4 de l'autre. De fait, AMD garde son idée de mode maintenance pour les deux anciennes générations. Alors, c'est vrai, les prochains gros jeux semblent devoir connaître une prise en charge, mais bénéficiera-t-elle du même soin et, surtout, faudra-t-il se poser la question à chaque sortie ?
Encore une fois, rien d'anormal à ce que la prise en charge de cartes de plus de dix ans s'arrête, mais pour RDNA 1 et, surtout, RDNA 2, est-ce que ce n'est pas un peu tôt ? Une Radeon RX 6800 XT est encore très capable après tout…