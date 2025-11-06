Dans la foulée de cette première réponse – et alors que les usagers n'ont pas masqué leur mécontentement – AMD a tenté une sorte de « gestion de crise » qui n'a cependant pas vraiment convaincu.

AMD expliquait effectivement qu'il n'était pas question de mettre au placard les deux précédentes générations de cartes graphiques et qu'elles « continueront à recevoir des mises à jour critiques de sécurité et des corrections de bugs » avant d'ajouter que « de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs et des optimisations de jeux continueront à être proposées ». Tout va bien donc ?

Hélas non, car dans la foulée, AMD a expliqué que ces nouveautés et ces patchs seront proposés « en fonction des besoins du marché via la branche de pilotes du mode maintenance ». Un mode maintenance qui reste donc d'actualité et affiche la couleur : RDNA 1 et RDNA 2 sont liées aux « besoins du marché » et il est difficile de croire que ceux-ci coïncident avec les besoins des joueurs.

Des réponses qui n'ont pas suffit à nos confrères d'Hardware Unboxed lesquels ont obtenu d'autres précisions : « Oui, les optimisations de jeux et la prise en charge RDNA série 1 à 4 sortiront en même temps au travers de deux packages pilotes, incluant mais pas limités à Call of Duty, Crimson Desert et Resident Evil ». Une information qui, hélas, complique encore les choses.

En effet, AMD continue de parler de deux packages différents pour les pilotes RDNA 1/2 d'un côté et RDNA 3/4 de l'autre. De fait, AMD garde son idée de mode maintenance pour les deux anciennes générations. Alors, c'est vrai, les prochains gros jeux semblent devoir connaître une prise en charge, mais bénéficiera-t-elle du même soin et, surtout, faudra-t-il se poser la question à chaque sortie ?

Encore une fois, rien d'anormal à ce que la prise en charge de cartes de plus de dix ans s'arrête, mais pour RDNA 1 et, surtout, RDNA 2, est-ce que ce n'est pas un peu tôt ? Une Radeon RX 6800 XT est encore très capable après tout…