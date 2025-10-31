Nos confrères de PC Games Hardware se sont logiquement posés la question et on cherché à en avoir le cœur net en interrogeant directement AMD. La réponse, on ne peut plus claire, n'est hélas pas rassurante.

« Les cartes graphiques RDNA-1 et RDNA-2 continueront à recevoir des mises à jour critiques de sécurité et des corrections de bugs. Afin de se focaliser sur l'optimisation et la fourniture de nouvelles technologies pour les GPU les plus récents, les pilotes AMD Software Adrenalin Edition 25.10.2 placent les Radeon RX série 5000 et RX série 6000 (RDNA 1 et RDNA 2) en mode maintenance ».

Forcément, l'idée d'un mode maintenance ne semble pas réellement positive, cela fait singulièrement penser à du service minimum – axé sur la sécurité et les corrections de bugs – de la part d'AMD. Une impression confirmée par la phrase suivante : « les futures mises à jour dotées d'optimisations spécifique à chaque jeux se focaliseront sur les GPU RDNA 3 et RDNA 4 ».

Difficile donc de faire plus clair et AMD abandonne sans scrupule les utilisateurs des Radeon RX série 5000 et RX série 6000. Pour les premiers reconnaissont que la gamme n'a pas connu un énorme succès et que leur sortie commence à dater un peu. Mais ce qui est déjà décevant devient pour ainsi dire inacceptable pour les Radeon RX série 6000 lancées il y a cinq ans et encore vaillantes.

AMD doit sans doute faire avec des contraintes que nous ne connaissons, mais le fait est qu'il ne s'agit pas d'une bonne publicité alors que la marque a déjà du mal à contenir son concurrent de toujours, NVIDIA.

Au passage, une correction : AMD avait préalablement indiqué que la prise en charge de l'USB-C power delivery sur les cartes Radeon RX série 7000 n'était plus d'actualité… avant de se raviser et d'indiquer que les notes de mises à jour comportaient une erreur à ce niveau. C'est déjà ça, en espérant – bien sûr – que ce ne soit pas le cas à l'avenir.