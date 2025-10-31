La sortie des nouveaux pilotes Adrenalin 25.10.2 sont l'occasion de mises à jour bienvenues, mais aussi d'une certaine inquiétude chez les détenteurs de Radeon RX 5000 et RX 6000.
L'impitoyable monde de la carte graphique aurait-il fait de nouvelles victimes ? Si l'on en croit les notes de mise à jour des derniers pilotes AMD pour ses cartes graphiques Radeon RX, cela semble bien être le cas. Au revoir les optimisations pour Radeon RX 5000 et RX 6000 ?
Publication des pilotes Adrenalin 25.10.2
À Clubic, cela fait bien longtemps que nous ne détaillons plus les mises à jour des nouveaux pilotes pour cartes graphiques – sauf fonctionnalité majeure – tant celles-ci sont devenues nombreuses, et ce, chez AMD, Intel ou NVIDIA.
Nous faisons donc une entorse à cette règle car, justement, les pilotes Adrenalin 25.10.2 lancés tout récemment par AMD sont l'occasion d'un changement très important pour tous les détenteurs de cartes graphiques d'ancienne génération. De base, il s'agit pourtant de pilotes classiques et, de base, rien ne semblait indiquer une nouvelle numérotation de branche d'AMD.
Des bugs divers et des plantages sont corrigés par cette version des Adrenalin qui apportent aussi – et c'est sans doute le plus important – des optimisations afin de mieux prendre en charge les jeux les plus récents. C'est ainsi que l'on parle de Battlefield 6 et de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, mais également de la prise en charge de nouvelles extensions de l'API Vulkan.
Ce qui ne devait qu'une nouvelle fonctionnalités parmi d'autres, a commencé à inquiéter certains journalistes et usagers à cause d'une phrase, en apparence anodine : « New Game Support and Expanded Vulkan Extensions Support is available to Radeon RX 7000 and 9000 series graphics products ». Est-ce à dire que les Radeon RX plus anciennes ne profiteraient pas de cette nouveauté ?
RDNA 1 et RDNA 2 en mode maintenance ?
Nos confrères de PC Games Hardware se sont logiquement posés la question et on cherché à en avoir le cœur net en interrogeant directement AMD. La réponse, on ne peut plus claire, n'est hélas pas rassurante.
« Les cartes graphiques RDNA-1 et RDNA-2 continueront à recevoir des mises à jour critiques de sécurité et des corrections de bugs. Afin de se focaliser sur l'optimisation et la fourniture de nouvelles technologies pour les GPU les plus récents, les pilotes AMD Software Adrenalin Edition 25.10.2 placent les Radeon RX série 5000 et RX série 6000 (RDNA 1 et RDNA 2) en mode maintenance ».
Forcément, l'idée d'un mode maintenance ne semble pas réellement positive, cela fait singulièrement penser à du service minimum – axé sur la sécurité et les corrections de bugs – de la part d'AMD. Une impression confirmée par la phrase suivante : « les futures mises à jour dotées d'optimisations spécifique à chaque jeux se focaliseront sur les GPU RDNA 3 et RDNA 4 ».
Difficile donc de faire plus clair et AMD abandonne sans scrupule les utilisateurs des Radeon RX série 5000 et RX série 6000. Pour les premiers reconnaissont que la gamme n'a pas connu un énorme succès et que leur sortie commence à dater un peu. Mais ce qui est déjà décevant devient pour ainsi dire inacceptable pour les Radeon RX série 6000 lancées il y a cinq ans et encore vaillantes.
AMD doit sans doute faire avec des contraintes que nous ne connaissons, mais le fait est qu'il ne s'agit pas d'une bonne publicité alors que la marque a déjà du mal à contenir son concurrent de toujours, NVIDIA.
Au passage, une correction : AMD avait préalablement indiqué que la prise en charge de l'USB-C power delivery sur les cartes Radeon RX série 7000 n'était plus d'actualité… avant de se raviser et d'indiquer que les notes de mises à jour comportaient une erreur à ce niveau. C'est déjà ça, en espérant – bien sûr – que ce ne soit pas le cas à l'avenir.