Cette optimisation se traduirait par une meilleure gestion des ressources, une latence réduite et, in fine, des performances accrues en jeu. Windows 11, avec son scheduler amélioré et ses fonctionnalités dédiées au gaming comme DirectStorage, offrirait un environnement plus favorable à l'exploitation du plein potentiel de ces nouveaux GPU.

Par ailleurs, il est plausible qu'AMD souhaite rationaliser ses efforts de développement de pilotes graphiques. En se concentrant sur un seul système d'exploitation moderne, le fabricant pourrait optimiser ses ressources et proposer des pilotes plus performants et plus stables pour Windows 11, délaissant potentiellement le support optimal de Windows 10 pour ses dernières architectures, un choix logique si on prend en considération la fin du support de l'OS par Microsoft d'ici octobre.