En anglais, le terme approprié pour ce commentaire est « damage control ». Reste maintenant à voir si cela sera suffisant.
Juste avant de partir en week-end de la Toussaint, AMD publié la dernière version de ses pilotes et, avec eux, des notes de mise à jour qui ont provoqué un certain émoi au sein de la communauté des utilisateurs de cartes grahpiques Radeon RDNA 1 et RDNA 2 avant d'essayer de clarifier les choses.
AMD passe RDNA 1 et RDNA 2 en mode maintenance…
Vendredi dernier, nous avions publié une actualité relativement inhabituel sur Clubic : l'annonce des dernières versions de pilotes graphiques AMD. Nous le faisons que rarement car rien ne ressemble plus à une nouvelle version de pilotes graphiques qu'une autre version de pilotes graphiques.
Toutefois, ce n'était justement pas tout à fait le cas avec les Adrenalin Software version 25.10.2. En plus des classiques corrections de bugs et prises en charge des derniers jeux du moment (en l'occurrence Battlefield 6 et Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2), il était aussi question d'une meilleure prise en charge des « extensions Vulkan étendues ».
Problème, la phrase exacte publiée par AMD semait le doute en stipulant : « New Game Support and Expanded Vulkan Extensions Support is available to Radeon RX 7000 and 9000 series graphics products ». Est-ce à dire que les anciennes Radeon RX série 5000 et RX série 6000 ne sont pas concernées ? En effet, c'est bien le cas, mais la chose est en réalité encore un peu plus gênant.
Après une question de nos confrères de PC Games Hardware, AMD a précisé que ces Radeon RX série 5000 et RX série 6000 – toutes les cartes RDNA 1 et RDNA 2 en somme – passent en « mode maintenance ». Un terme qui ne signifie pas grand-chose pour les profanes, mais qui a de quoi inquiéter.
… mais de nouvelles fonctionnalités restent possibles ?
Et l'inquiétude semble tout ce qu'il y a de plus justifiée. En effet, si AMD souligne que « les cartes graphiques RDNA-1 et RDNA-2 continueront à recevoir des mises à jour critiques de sécurité et des corrections de bugs », la marque précise aussi vouloir davantage focaliser ses efforts.
AMD précise que « les futures mises à jour dotées d'optimisations spécifique à chaque jeux se focaliseront sur les GPU RDNA 3 et RDNA 4 ». En d'autres termes, il ne faudra plus vraiment compter sur de nouvelles prises en charge spécifiques pour les cartes graphiques RDNA 1 et RDNA 2. Forcément, les détenteurs de cartes comme la Radeon RX 6800 XT, toujours très capable, l'ont mauvaise.
La marque américaine a bien suivi les réactions et en l'espace de 48 heures, les usagers ont part de leur inquiétude voire de leur mécontentement sur les plupart des forums techniques et sur les réseaux sociaux. Une levée de boucliers qui a poussé AMD à réagir le plus rapidement possible pour faire, comme nous le disions en préambule une sortie en mode « gestion de crise ».
À nos confères de Tom's Hardware, un porte-parole d'AMD a ainsi précisé : « New features, bug fixes and game optimizations will continue to be delivered as required by market needs in the maintenance mode branch ». En d'autres termes, le mode maintenance n'empêche pas l'intégration de nouvelles fonctionnalités et AMD précise que cela pourrait se faire « en fonction des besoins du marché ».
Voilà qui veut tout et ne rien dire à la fois car si AMD cherche à faire comprendre que la branche maintenance n'est pas une voie de garage, elle ne prend aucun engagement concret. Le « besoins du marché » est une notion bien vague qui reste à l'appréciation d'AMD.