Vendredi dernier, nous avions publié une actualité relativement inhabituel sur Clubic : l'annonce des dernières versions de pilotes graphiques AMD. Nous le faisons que rarement car rien ne ressemble plus à une nouvelle version de pilotes graphiques qu'une autre version de pilotes graphiques.

Toutefois, ce n'était justement pas tout à fait le cas avec les Adrenalin Software version 25.10.2. En plus des classiques corrections de bugs et prises en charge des derniers jeux du moment (en l'occurrence Battlefield 6 et Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2), il était aussi question d'une meilleure prise en charge des « extensions Vulkan étendues ».

Problème, la phrase exacte publiée par AMD semait le doute en stipulant : « New Game Support and Expanded Vulkan Extensions Support is available to Radeon RX 7000 and 9000 series graphics products ». Est-ce à dire que les anciennes Radeon RX série 5000 et RX série 6000 ne sont pas concernées ? En effet, c'est bien le cas, mais la chose est en réalité encore un peu plus gênant.

Après une question de nos confrères de PC Games Hardware, AMD a précisé que ces Radeon RX série 5000 et RX série 6000 – toutes les cartes RDNA 1 et RDNA 2 en somme – passent en « mode maintenance ». Un terme qui ne signifie pas grand-chose pour les profanes, mais qui a de quoi inquiéter.