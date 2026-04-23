C'est une ligne discrète, noyée entre deux paragraphes de jargon comptable, qui retient l'attention. Le futur recruté devra « participer aux discussions concernant l'expansion du hardware vers de nouveaux pays et de nouveaux canaux de vente ». Valve n'a jamais distribué ses consoles que dans une poignée de marchés (essentiellement l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale). Elle a aussi toujours préféré vendre ses produits depuis le magasin Steam, à l'exception de quelques marché asiatiques où la firme s'est associée à des distributeurs locaux. Avec un écosystème complet en préparation autour de SteamOS, cette mention laisse entrevoir un tout autre périmètre.

Le profil exigé va dans le même sens. Valve demande trois ans minimum en distribution de biens physiques, de préférence en électronique grand public. Sept ans d'expérience business, dont cinq en comptabilité ou finance. Ce n'est pas le CV d'un comptable qui rejoint une start-up pour « aider à structurer ». C'est celui d'un cadre qui a déjà vu passer des containers.