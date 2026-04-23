Avec quatre produits matériels en préparation et 336 salariés au compteur, Valve cherche enfin quelqu'un pour compter les vis. Et accessoirement, pour conquérir de nouveaux marchés.
L'offre a été repérée sur Indeed. Valve recrute un « Hardware Finance & Accounting Professional » à Bellevue, rémunéré entre 150 000 et 200 000 dollars par an. Derrière l'intitulé passe-partout se cache une fiche qui n'a rien d'ordinaire. Prévisions de fabrication, suivi des stocks, analyse des promotions sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit physique.
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Ce que la fiche de poste révèle des ambitions de Valve
La majorité des missions listées relèvent de la gestion industrielle pure. Bons de commande mensuels aux sous-traitants, rapprochement entre demande réelle et prévisions, comptabilité analytique du hardware. Du quotidien pour un Samsung ou un Sony. Sauf que Valve, jusqu'à très récemment, ne jouait pas dans cette cour-là.
- Tous les atouts du Steam Deck LCD
- Qualité de la dalle OLED 90 Hz
- Chauffe et autonomie optimisées
C'est une ligne discrète, noyée entre deux paragraphes de jargon comptable, qui retient l'attention. Le futur recruté devra « participer aux discussions concernant l'expansion du hardware vers de nouveaux pays et de nouveaux canaux de vente ». Valve n'a jamais distribué ses consoles que dans une poignée de marchés (essentiellement l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale). Elle a aussi toujours préféré vendre ses produits depuis le magasin Steam, à l'exception de quelques marché asiatiques où la firme s'est associée à des distributeurs locaux. Avec un écosystème complet en préparation autour de SteamOS, cette mention laisse entrevoir un tout autre périmètre.
Le profil exigé va dans le même sens. Valve demande trois ans minimum en distribution de biens physiques, de préférence en électronique grand public. Sept ans d'expérience business, dont cinq en comptabilité ou finance. Ce n'est pas le CV d'un comptable qui rejoint une start-up pour « aider à structurer ». C'est celui d'un cadre qui a déjà vu passer des containers.
336 employés, quatre produits : quand le garage devient usine
Des documents judiciaires issus du procès Wolfire contre Valve éclairent l'échelle de départ. En 2021, la division hardware comptait 41 personnes pour 17 millions de dollars de masse salariale. Valve fabriquait un seul produit (le Steam Deck, pas encore sur le marché) avec la structure horizontale qui fait sa légende. Pas de hiérarchie, pas de chef de projet, chacun choisit ses missions.
Le décor a pas mal changé depuis. Le Steam Deck a dépassé les six millions d'unités vendues. En novembre 2025, Valve a dévoilé d'un coup la Steam Machine, le Steam Frame et un nouveau Steam Controller. La crise mondiale de la DRAM et de la NAND a repoussé le calendrier et fait grimper les coûts, au point que la date de lancement de la Steam Machine reste floue.
Pierre-Loup Griffais, ingénieur chez Valve, affirmait dès fin 2023 que l'entreprise se considérait comme « une entreprise hardware à part entière ». Se considérer comme telle est une chose. Recruter quelqu'un dont le métier consiste précisément à surveiller les marges, les stocks et les sous-traitants en est une autre. C'est l'écart entre la déclaration d'intention et le bon de commande.
Valve, entreprise où personne ne rend de comptes à personne, cherche désormais quelqu'un dont le travail est exactement de rendre des comptes.