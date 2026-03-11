Ce n'est un secret pour personne, Steam est une véritable poule aux œufs d'or pour la société Valve. Lancé il y a plus de 20 ans – le 12 septembre 2003 pour être tout à fait exact –, le service a connu des débuts difficiles.

À l'époque, rares étaient ceux qui croyaient à la viabilité d'une plateforme 100 % dématérialisée alors qu'aujourd'hui, au contraire, le jeu vidéo « physique » ne représente plus rien sur PC. Valve a été précurseur dans les plateformes de jeu dématérialisé et en retire des bénéfices substantiels, qui se manifestent à travers les chiffres publiés dans ce bilan annuel. Des chiffres vertigineux.

Valve explique qu'il y a seulement cinq ans, Steam franchissait la barre des 25 millions de connexions simultanées. La croissance s'est faite au rythme de 3,4 millions de connexions simultanées supplémentaires par an et le pic est à 42 millions d'utilisateurs et utilisatrices simultanés. Forcément, autant d'usagers, cela implique des quantités hallucinantes de contenus téléchargés.