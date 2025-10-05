La dernière édition de l'enquête matériel réalisée par la plateforme Steam montre une double tendance côté processeurs et cartes graphiques.
Les joueurs PC sont habitués à faire évoluer leur configuration en fonction des besoins des jeux les plus récents/modernes et aussi, bien sûr, en fonction de leur propre budget. Les processeurs et les cartes graphiques semblent aujourd'hui franchir un seuil majeur.
Steam consacre la domination de Windows 11
En premier lieu, il convient d'apporter une précision utile à laquelle on ne pense pas toujours : l'enquête Steam est réalisée à partir de relevés réalisés sur les PC des usagers… qui ont accepté la collecte de telles informations.
Ils semblent certes très nombreux, mais Valve – la société derrière la plateforme Steam – ne donne pas de précisions à ce niveau ou d'évolution d'un mois sur l'autre. Les tendances que l'on peut observer sont donc parfois trompeuses et, pour s'assurer d'un fait, il est préférable de prendre en compte plusieurs mois successifs et plus enquêtes Steam.
Il n'en demeure pas moins que l'enquête de septembre semble révéler quelques tendances assez nettes dans l'évolution de l'équipement des joueurs. Des tendances qui ne sont pas réellement surprenantes dans la mesure où les jeux sont de plus en plus exigeants et que la rentrée est souvent un moment où les joueurs en profitent pour se rééquiper.
Par exemple et alors que la prise en charge de Windows 10 par Microsoft se rapproche malgré – bien que l'éditeur ait concédé un moratoire d'un an – les joueurs sont toujours un peu plus nombreux à adopter Windows 11. Dans le même ordre d'idées, la montée en puissance d'AMD par rapport à NVIDIA se confirme avec encore +1,15 % sur un mois pour AMD.
8 cœurs CPU et 16 Go de mémoire vidéo
Deux tendances plus importantes encore se confirment sur cette étude du mois de septembre avec des évolutions notables du côté des principaux composants utilisés par les joueurs sur leur machine : CPU et GPU.
Pour les CPU, la tendance suit les exigences d'un jeu très récent, le Borderlands 4 de Gearbox Software. En effet, ce dernier était l'un des premiers à imposer un processeur doté de 8 cœurs pour fonctionner. Eh bien, sur les configurations que l'on peut croiser sur Steam, ces processeurs 8 cœurs ont le vent en poupe. Si on prend en compte les CPU 8, 12, 14 et 16 cœurs, l'augmentation sur un mois est de l'ordre de 1,3 %.
En toute logique, les processeurs dotés de moins de 8 cœurs régressent et les 6 cœurs, modèles longtemps privilégiés par les joueurs, sont en perte de 1,03 % toujours sur un mois. Il reste encore sur la première place du podium – à 28,78 % du parc – mais les 8 cœurs sont maintenant très proches (25,58 %).
Du côté des GPU aussi, on observe une tendance de fond que la gourmandise des derniers jeux et l'augmentation de la définition d'image encouragent bien sûr très nettement : la quantité de mémoire vidéo intégrée à la carte graphique. La, sur la première place du podium, les 8 Go de VRAM règnent largement à 33,66 % du parc pris en compte par l'enquête Steam.
Pour autant, ces 8 Go sont en nette perte de vitesse avec une régression de 1,37 % sur un seul petit mois. Une baisse qui ne profite pas aux capacités à peine supérieures comme les 10 Go (-0,02 %) ou les 12 Go (-0,31 %). Non, les usagers semblent vouloir aller directement bien au-dessus.
Ainsi, la plus forte progression observée sur un mois est à mettre au crédit des cartes graphiques dotées de 16 Go de mémoire vidéo (+0,72 %). Ces dernières ne sont encore qu'en quatrième position derrière les 8 Go (33,66 %), les 12 Go (18,99 %) et les 6 Go (10,40 %), mais elles gagnent nettement en popularité (7,52 %) alors que les 24/32 Go semblent trop onéreuses pour bien des joueurs.