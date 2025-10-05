En premier lieu, il convient d'apporter une précision utile à laquelle on ne pense pas toujours : l'enquête Steam est réalisée à partir de relevés réalisés sur les PC des usagers… qui ont accepté la collecte de telles informations.

Ils semblent certes très nombreux, mais Valve – la société derrière la plateforme Steam – ne donne pas de précisions à ce niveau ou d'évolution d'un mois sur l'autre. Les tendances que l'on peut observer sont donc parfois trompeuses et, pour s'assurer d'un fait, il est préférable de prendre en compte plusieurs mois successifs et plus enquêtes Steam.