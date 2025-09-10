2K Games ne s'y prend pas très en avance pour dévoiler – officiellement – les configurations PC requises pour profiter de sa prochaine grosse sortie. C'est que Borderlands 4 arrive après demain.
Les aficionados de la franchise Borderlands le savent depuis déjà quelques semaines, le nouveau Gearbox Software a la main lourde côté processeurs avec une exigence « huit cœurs » qui risque de faire bien des déçus.
Des spécifications pas très… spécifiques
Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2K Games aura donc pris son temps pour annoncer officiellement les recommandations matérielles sur PC pour profiter de Borderlands 4 : deux jours avant la sortie, c'est quand même un peu juste.
De plus, et vous pouvez le voir ci-dessous, les recommandations en question sont pour le moins… lapidaires. Seulement deux niveaux de configuration sont ainsi proposées et aucun indice sur le type de performances que l'on peut espérer atteindre avec l'une ou l'autre. Rien ne dit, par exemple, que la machine dite « recommandée » est suffisante pour faire tourner le jeu en UHD (4K) à 60 images par seconde.
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11 x64
- Processeur : Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 2700X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 5700XT ou Intel ARC A580, avec au moins 8 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SSD, 100 Go de disponibles
Configuration « recommandée » :
- Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11 x64
- Processeur : Intel Core i7-12700 ou AMD Ryzen 7 5800X
- Mémoire vive : 32 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800XT ou Intel ARC B580
- Espace disque : SSD, 100 Go de disponibles
8 cœurs CPU, 8 Go de VRAM et SSD obligatoires
Si le flou artistique est pour le moins regrettable, on peut tout de même souligner quelques points que nous qualifierons de critiques : des points dont il faudra voir s'ils se justifient à la sortie du jeu.
En premier lieu, il est impératif de disposer d'un système x64, ce qui n'est pas finalement pas très surprenant et loin d'être si rare aujourd'hui. En revanche, notons que les disques durs « traditionnels » ne sont pas apprécisés : un SSD et pas moins de 100 Go d'espace disponible sont exigés sur les deux configurations proposées par 2K Games.
Encore un peu plus gênant, la carte graphique se doit de disposer de 8 Go de mémoire vidéo, mais c'est surtout du côté du processeur que des dents vont grincer : en effet, les puces dotées de « seulement » 6 cœurs sont exclues. Il faut impérativement un processeur 8 cœurs pour faire tourner le jeu. Il faut sans doute voir ici un effet de l'utilisation de l'Unreal Engine, lequel est aussi épatant visuellement qu'il est exigeant côté configurations.
Ah oui, au passage, NVIDIA sera sans doute déçu de voir qu'à aucun moment, il n'est question de ray tracing, de path tracing ou autres joyeusetés du genre. Il faut croire que Gearbox Software avait plus important à faire. Allez, rendez-vous est pris pour vendredi prochain.