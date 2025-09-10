Si le flou artistique est pour le moins regrettable, on peut tout de même souligner quelques points que nous qualifierons de critiques : des points dont il faudra voir s'ils se justifient à la sortie du jeu.

En premier lieu, il est impératif de disposer d'un système x64, ce qui n'est pas finalement pas très surprenant et loin d'être si rare aujourd'hui. En revanche, notons que les disques durs « traditionnels » ne sont pas apprécisés : un SSD et pas moins de 100 Go d'espace disponible sont exigés sur les deux configurations proposées par 2K Games.

Encore un peu plus gênant, la carte graphique se doit de disposer de 8 Go de mémoire vidéo, mais c'est surtout du côté du processeur que des dents vont grincer : en effet, les puces dotées de « seulement » 6 cœurs sont exclues. Il faut impérativement un processeur 8 cœurs pour faire tourner le jeu. Il faut sans doute voir ici un effet de l'utilisation de l'Unreal Engine, lequel est aussi épatant visuellement qu'il est exigeant côté configurations.

Ah oui, au passage, NVIDIA sera sans doute déçu de voir qu'à aucun moment, il n'est question de ray tracing, de path tracing ou autres joyeusetés du genre. Il faut croire que Gearbox Software avait plus important à faire. Allez, rendez-vous est pris pour vendredi prochain.