De manière assez surprenante, Techland débute effectivement la présentation des configurations recommandées pour Dying Light: The Beast par une série de trois recommandations pour des ordinateurs portables.

Nous n'y sommes pas habitués, mais il est vrai que de plus en plus de joueurs pratiquent leur loisir favori sur un laptop et que les configurations sont finalement assez différentes des PC de bureau, en particulier côté GPU.