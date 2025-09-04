Rendez-vous est pris le 19 septembre prochain pour faire leur fête aux zombies et, accessoirement, à votre carte graphique.
Dans moins de quinze jours, Techland va lancer le cinquième opus de sa série Dying Light initiée il y a déjà dix ans. The Beast devait à l'origine être un DLC pour Dying Light 2 Stay Human, mais avec le temps, le projet a suffisamment grossi pour justifier une sortie standalone… Vérifions s'il en est de même avec les PC requis pour en profiter !
Des configurations… laptops !
De manière assez surprenante, Techland débute effectivement la présentation des configurations recommandées pour Dying Light: The Beast par une série de trois recommandations pour des ordinateurs portables.
Nous n'y sommes pas habitués, mais il est vrai que de plus en plus de joueurs pratiquent leur loisir favori sur un laptop et que les configurations sont finalement assez différentes des PC de bureau, en particulier côté GPU.
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10 ou plus récent
- Processeur : Intel Core i5-12450H, AMD Ryzen 5 6600H ou Intel Core Ultra 7 258V avec ARC 140V
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3050 80W+ laptop, AMD Ryzen AI 7 350/360 ou Intel Core Ultra 7 258V avec ARC 140V, avec 6 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SDD, 70 Go de disponibles
Une configuration ici donnée pour jouer en Full HD (1 080p) à 30 images par seconde avec des détails graphiques sur « low ».
Configuration « recommended » :
- Système d'exploitation : Windows 10 ou plus récent
- Processeur : Intel Core i7-10700 ou AMD Ryzen 7 3700X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 4070 laptop ou AMD Ryzen AI MAX+ 395, avec 8 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SDD, 70 Go de disponibles
Cette seconde configuration est toujours donnée pour jouer en Full HD (1 080p), mais à 60 ips et avec un nieau de détails sur « medium ».
Configuration « high » :
- Système d'exploitation : Windows 10 ou plus récent
- Processeur : Intel Core i7-14700HX ou AMD Ryzen 9 8940HX
- Mémoire vive : 32 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 4070 laptop ou AMD Ryzen AI MAX+ 395, avec 8 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SDD, 70 Go de disponibles
Troisième et dernière configuration portable, elle est donnée pour jouer en QHD (1 440p) à 60 ips avec les détails graphiques sur « high ».
Jouer sur PC desktop du Full HD à la 4K avec ray tracing
Vous l'aurez remarqué, les exigences graphiques sur PC portable ne sont pas délirantes. Oh bien sûr, une GeForce RTX 4070 laptop n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais ce n'est pas non plus le dernier cri.
Ainsi, il n'est pas question d'activer le ray tracing pourtant si à la mode ces derniers mois sur ordinateur portable… ou plutôt, aucune configuration avancée par Techland ne le permet au contraire de la machine desktop « ultra ».
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10 ou plus récent
- Processeur : Intel Core i5-13400F ou AMD Ryzen 7 5800X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GTX 1060, AMD Radeon RX 5500 XT ou Intel ARC A750, avec 6 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SDD, 70 Go de disponibles
La configuration ici communiquée est prévue pour jouer en Full HD (1 080p) à 30 images par seconde avec des détails graphiques sur « low ».
Configuration « recommended » :
- Système d'exploitation : Windows 10 ou plus récent
- Processeur : Intel Core i5-13400F ou AMD Ryzen 7 7700
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3070 Ti ou AMD Radeon RX 6750 XT ou Intel ARC B580, avec 8 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SDD, 70 Go de disponibles
Cette seconde configuration permet de passer en QHD (1 440p) et en faisant progresser la fluidité, à 60 ips avec un nieau de détails sur « medium ».
Configuration « high » :
- Système d'exploitation : Windows 10 ou plus récent
- Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D
- Mémoire vive : 32 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7900 GRE, avec 12 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SDD, 70 Go de disponibles
La troisième configuration doit permettre de jouer en UHD (2 160p) à 60 ips avec les détails graphiques sur « high », mais sans le ray tracing.
Configuration « ultra » :
- Système d'exploitation : Windows 10 ou plus récent
- Processeur : Intel Core i9-14900K ou AMD Ryzen 9 7950X3D
- Mémoire vive : 32 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 5070 ou AMD Radeon RX 9070, avec 12 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SDD, 70 Go de disponibles
Comme son nom l'indique, la configuration « ultra » doit permettre de jouer dans les meilleures conditions possibles : on parle de QHD (2 160p) à 60 ips et détails graphiques en « ultra » et avec le ray tracing d'activé… à condition d'activer la génération d'images.
Note : sur l'illustration de Techland, il est question d'une carte graphique Intel ARC B580 pour jouer en « ultra ». Nous n'avons pas reproduit cette information qui nous semble être erronnée.
Quand les 32 Go de mémoire deviennent la norme
Vous l'aurez remarqué sur les configurations demandées pour Dying Light: The Beast, mais aussi précédemment sur celles pour Battlefield 6 ou encore DOOM: The Dark Ages, la mémoire vive a passé un cap en 2025.
De plus en plus de jeux demandent ainsi 32 Go pour profiter au mieux de toutes les options graphiques et nous ne parlons évidemment pas de l'ogre Flight Simulator 2024 qui exige même 64 Go pour jouer confortablement.
Ce cap, les joueurs l'ont bien senti et comme nous l'expliquent les confrères de Tom's Hardware, cela se ressent sur les configurations matérielles observées sur la plateforme Steam. Inutile de remonter très loin, sur les six derniers mois, on voit déjà la progression des configurations dotées de 32 Go.
En mars dernier, ces machines ne représentaient « que » 32,85 % des PC ayant répondu à l'enquête Steam alors qu'en août, il est question de 35,42 %. Dans le même temps, on observe un recul des configurations dotées de 16 Go qui passent de 43,12 % en mars à 41,67 % en août.