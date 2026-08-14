Chaque rentrée, la même histoire se répète : les configurations les plus demandées voient leurs prix remonter à mesure que le stock des promotions estivales s'épuise. Cette année ne fait pas exception, et plusieurs modèles très recherchés repassent déjà au-dessus de leur prix habituel chez certaines enseignes.

Pour éviter les mauvaises surprises, nous avons comparé les offres en cours chez Amazon, Fnac, Darty et Boulanger. La sélection couvre tous les usages : bureautique légère avec les IdeaPad, mobilité et autonomie avec le MacBook Neo ou le Yoga Slim 7, écran tactile et stylet avec le Galaxy Book5 360, et même un écran gamer pour accompagner une future configuration. De quoi s'équiper avant que les étiquettes ne changent.