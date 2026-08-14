La rentrée approche et les prix des ordinateurs portables recommencent déjà à grimper chez plusieurs enseignes. Avant que la tendance ne s'installe pour de bon, voici 10 PC portables sélectionnés chez Amazon, Fnac, Darty et Boulanger, à des prix qui ne devraient pas rester affichés bien longtemps.
Chaque rentrée, la même histoire se répète : les configurations les plus demandées voient leurs prix remonter à mesure que le stock des promotions estivales s'épuise. Cette année ne fait pas exception, et plusieurs modèles très recherchés repassent déjà au-dessus de leur prix habituel chez certaines enseignes.
Pour éviter les mauvaises surprises, nous avons comparé les offres en cours chez Amazon, Fnac, Darty et Boulanger. La sélection couvre tous les usages : bureautique légère avec les IdeaPad, mobilité et autonomie avec le MacBook Neo ou le Yoga Slim 7, écran tactile et stylet avec le Galaxy Book5 360, et même un écran gamer pour accompagner une future configuration. De quoi s'équiper avant que les étiquettes ne changent.
Les 10 PC portables à ne pas manquer avant la rentrée
- Acer Aspire 16 (16 Go RAM, 512 Go SSD) à 849,99 € au lieu de 949,99 €
- Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14" (120 Hz, 32 Go RAM, 1 To SSD) à 1 399,99 € au lieu de 1 799,99 €
- Apple MacBook Neo 13" (256 Go) à 749 € au lieu de 799 €
- Lenovo IdeaPad Slim 5 (Windows 11, 16 Go RAM, 512 Go SSD) à 759,99 € au lieu de 899 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (16 Go RAM, 512 Go SSD) à 539,99 € au lieu de 749,99 €
- Asus écran gamer Full HD 240 Hz à 159,99 € au lieu de 229,99 €
- Samsung Galaxy Book4 (Intel Core i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD) à 849,99 € au lieu de 1 199,99 € (soit 799,99 € avec le code BOOK50)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14" DDR5 (16 Go RAM, 512 Go SSD) à 599,99 € au lieu de 799,99 €
- Samsung Galaxy Book5 360 15,6" OLED tactile (16 Go RAM, 512 Go SSD, stylet inclus) à 949,99 € au lieu de 1 799,99 €
- Dell 16" (16 Go RAM DDR5, 512 Go SSD) à 699 € au lieu de 919 €
Quels PC portables méritent vraiment votre attention ?
Sur les dix références de cette sélection, certaines sortent clairement du lot par leur rapport performance-prix ou par la rareté de la remise. C'est le cas du Lenovo Yoga Slim 7 Ultra, qui combine un écran tactile 120 Hz et 1 To de stockage à un tarif rarement vu sous les 1 400 €. Le Galaxy Book5 360 profite lui d'une remise particulièrement marquée sur un modèle OLED tactile avec stylet inclus, habituellement positionné sur le haut de gamme. Notre testeur informatique lui avait d'ailleurs attribué une bonne note pour la qualité de son écran et sa polyvalence lors de son passage au banc d'essai.
- Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14″ : un écran tactile 120 Hz et 1 To de SSD pour un usage exigeant, à prix rarement vu.
- Samsung Galaxy Book5 360 : écran OLED tactile 15,6″ et stylet inclus, une remise de plus de 800 € sur un modèle premium.
- MacBook Neo 13″ : le ticket d'entrée le plus abordable pour passer sur macOS, idéal pour un usage bureautique léger.
- Lenovo IdeaPad Slim 3 : deux configurations disponibles, pour un usage quotidien sans se ruiner.
- Samsung Galaxy Book4 : avec le code BOOK50, la remise grimpe encore, pour une configuration Intel Core i7 complète.
- Dell 16″ : un grand écran et de la RAM DDR5 pour un usage polyvalent à la maison.
Pourquoi ces offres valent le détour avant la rentrée ?
Les remises observées sur cette sélection dépassent souvent les 20 %, et grimpent jusqu'à plus de 45 % sur le Galaxy Book5 360 ou l'IdeaPad Slim 3. Ce niveau de remise reste inhabituel sur des configurations aussi récentes, surtout à l'approche de la rentrée, période où la demande sur les PC portables repart généralement à la hausse. Les modèles les plus polyvalents, comme le Yoga Slim 7 Ultra ou le Galaxy Book4, sont aussi parmi les plus recherchés du moment, ce qui limite leur disponibilité en stock une fois la promotion lancée.
Livraison rapide chez la plupart des enseignes, stocks limités sur certaines références et prix qui remontent progressivement depuis plusieurs semaines : plusieurs signaux indiquent qu'il vaut mieux ne pas trop attendre pour se décider. Cette sélection multi-enseignes permet aussi de comparer les tarifs sans avoir à multiplier les recherches, au moment où s'équiper pour les cours ou le télétravail devient une priorité pour beaucoup de foyers.
Ce qu'il faut savoir avant d'acheter un PC portable à la rentrée
Quel PC portable choisir pour un usage bureautique et les cours ?
Pour un usage bureautique léger, les IdeaPad Slim 3 et Slim 5 ou le MacBook Neo offrent un bon compromis entre prix et autonomie, sans sacrifier la fluidité au quotidien.
Les prix des PC portables vont-ils encore baisser après la rentrée ?
Les prix ont plutôt tendance à remonter après la rentrée, une fois les stocks de promotions estivales écoulés, ce qui rend les offres actuelles particulièrement intéressantes.
Comment profiter de la remise supplémentaire sur le Samsung Galaxy Book4 ?
Il suffit d'ajouter le code BOOK50 au moment du paiement pour bénéficier de 50 € de réduction supplémentaires sur le prix déjà réduit.
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