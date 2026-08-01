Il y a un peu plus d'un mois, une rumeur avait circulé sur le Net. Elle disait qu'AMD se préparait à augmenter le prix des kits GPU+GDDR qu'il livre à ses partenaires fabricants de cartes graphiques.

En effet, des marques comme ASUS, Gigabyte ou MSI n'achètent pas les GPU et la mémoire vidéo qui va avec de manière dissociée. Ce sont AMD ou Intel ou NVIDIA qui vendent les deux produits sous la forme de lots. Cela permet de mieux contrôler les prix bien sûr, mais aussi de faire jouer le principe des économies d'échelle pour négocier en position de force.

La rumeur de juin avait circulé donc, mais sans conséquence directe. Fausse alerte ? Oui, sans doute, mais alerte malgré tout et il y a seulement quelques jours, c'est du côté de NVIDIA que l'augmentation des lots GPU+GDDR était confirmée. Nos confrères de Wccftech précisaient que NVIDIA avait notifié ses partenaires d'une hausse pouvant atteindre 20 à 30 %.

L'augmentation devait concerner l'ensemble de ses cartes graphiques grand public et le résultat ne s'est pas fait attendre : dans la foulée de cette annonce, le prix des GeForce RTX 5070 Ti a progressé d'environ 15 % en Chine.