AMD semble devoir marcher dans les pas de NVIDIA et tout porte à croire que l'augmentation des prix des Radeon n'est qu'une question de jours.
Barrettes de mémoire vive, SSD et maintenant cartes graphiques, le prix des composants PC n'en finit plus d'augmenter. Pour de nombreux usagers, il devient tout simplement impossible de se monter une machine et 2027 ne semble pas partir sous les meilleurs auspices.
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NVIDIA et AMD dans la même galère
Il y a un peu plus d'un mois, une rumeur avait circulé sur le Net. Elle disait qu'AMD se préparait à augmenter le prix des kits GPU+GDDR qu'il livre à ses partenaires fabricants de cartes graphiques.
En effet, des marques comme ASUS, Gigabyte ou MSI n'achètent pas les GPU et la mémoire vidéo qui va avec de manière dissociée. Ce sont AMD ou Intel ou NVIDIA qui vendent les deux produits sous la forme de lots. Cela permet de mieux contrôler les prix bien sûr, mais aussi de faire jouer le principe des économies d'échelle pour négocier en position de force.
La rumeur de juin avait circulé donc, mais sans conséquence directe. Fausse alerte ? Oui, sans doute, mais alerte malgré tout et il y a seulement quelques jours, c'est du côté de NVIDIA que l'augmentation des lots GPU+GDDR était confirmée. Nos confrères de Wccftech précisaient que NVIDIA avait notifié ses partenaires d'une hausse pouvant atteindre 20 à 30 %.
L'augmentation devait concerner l'ensemble de ses cartes graphiques grand public et le résultat ne s'est pas fait attendre : dans la foulée de cette annonce, le prix des GeForce RTX 5070 Ti a progressé d'environ 15 % en Chine.
Plus de 10 % de hausse sur les Radeon ?
Tout porte à croire que la hausse en question n'est pas le fait de NVIDIA, mais bel et bien à rattacher au renchérissement de la GDDR : il s'agit de la troisième hausse d'importance depuis le début de l'année !
NVIDIA a donc décidé de répercuter cette hausse sur les lots GPU+GDDR qu'il vend à ses partenaires et ces derniers n'ont pas trainé à répercuter à leur tour le « cadeau » sur le prix des cartes au détail… Et AMD dans tout ça ? Eh bien, vous vous en doutez, le groupe dirigé par Lisa Su se trouve dans la même situation que NVIDIA et la rumeur de fin juin est logiquement de retour.
Notez bien qu'il ne s'agit encore que d'une rumeur, mais cette fois, les sources concordent. De plus, elle arrive dans la foulée de l'augmentation chez NVIDIA et, forcément, cela lui donne un certain crédit. Selon Board Channels, cité par nos confrères de VideoCardz, AMD aurait déjà envoyé une notification à ses partenaires fabricants de carte graphique.
Il serait question d'une hausse du prix des lots de GPU+GDDR de l'ordre de 10 %, et ce, courant août. Nous n'avons pas de date exacte à communiquer, mais les partenaires d'AMD auraient donc déjà été informés. Précisons qu'il ne s'agit pour le moment que des prix pour les fabricants de cartes graphiques. Tout porte cependant à croire qu'ils répercutent cette hausse.
Nos confrères soulignent qu'il y aura toutefois sans doute un léger décalage et qu'ils n'ont pas d'informations sur les produits ou les zones géographiques concernées. En réalité, certains observateurs ont déjà remarqué une nette hausse du prix des Radeon en France. Triste période que l'on traverse.