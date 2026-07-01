Le mécanisme est assez simple à comprendre. AMD ne vend pas des GPU nus à ses partenaires : il leur expédie des bundles comprenant la puce graphique et la mémoire vidéo GDDR6 associée. Or, le prix spot de la GDDR6 a fortement progressé depuis la fin 2025, sous l’effet d’une demande soutenue des centres de données alimentant l’essor de l’IA. Quand le coût de la mémoire grimpe, AMD répercute mécaniquement la hausse sur ses AIB, qui la répercutent à leur tour sur le consommateur final.