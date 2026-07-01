AMD a informé ses partenaires fabricants d’une hausse de 10 % sur les prix des GPU Radeon et kits mémoire, effective en juillet 2026. En cause : la flambée du GDDR6 tirée par la demande des centres de données IA. Et ce n’est probablement pas la dernière fois.
Les GPU qui coûtent de plus en plus cher, c’est devenu presque un rituel en 2026. Après plusieurs hausses successives depuis fin 2025, AMD vient de notifier ses partenaires AIB (Sapphire, ASUS, XFX, ASRock et consorts) d’une nouvelle augmentation de 10 % sur les bundles GPU et mémoire de la gamme Radeon, selon Tweaktown, qui relaie une information issue du forum Board Channels, source régulière de fuites fiables sur le marché des cartes graphiques. La hausse entrerait en vigueur en juillet, sur les nouvelles commandes uniquement. Le stock déjà chez les revendeurs, lui, n’est pas concerné dans l’immédiat.
La GDDR6 en feu : pourquoi les Radeon augmentent leurs prix
Le mécanisme est assez simple à comprendre. AMD ne vend pas des GPU nus à ses partenaires : il leur expédie des bundles comprenant la puce graphique et la mémoire vidéo GDDR6 associée. Or, le prix spot de la GDDR6 a fortement progressé depuis la fin 2025, sous l’effet d’une demande soutenue des centres de données alimentant l’essor de l’IA. Quand le coût de la mémoire grimpe, AMD répercute mécaniquement la hausse sur ses AIB, qui la répercutent à leur tour sur le consommateur final.
Concrètement, une carte Radeon RX 9000 comme la RX 9070 XT embarque 16 Go de GDDR6 : elle absorbe donc une augmentation absolue plus importante qu’un modèle 8 Go. Les AIB ont par ailleurs toute latitude pour ajouter leur propre marge par-dessus le tarif AMD, ce qui peut amplifier l’effet sur le prix de vente final. La hausse ne s’applique qu’aux nouvelles commandes, mais le délai de répercussion sur les rayons reste difficile à estimer précisément.
Une tendance de fond, pas un accident de parcours
Ce qui est plus préoccupant que la hausse de juillet en elle-même, c’est ce qu’elle dit de la trajectoire globale du marché GPU sur le second semestre 2026. Ce n’est pas la première fois qu’AMD ajuste ses tarifs à la hausse : plusieurs signaux similaires avaient déjà été captés depuis décembre 2025, et le VP d’AMD David McAfee avait lui-même refusé d’exclure de nouvelles augmentations lors du CES 2026. Le schéma est suffisamment répété pour ne plus être traité comme une anomalie.
Du côté de NVIDIA, la situation n’est pas fondamentalement différente. Le GDDR7 équipant les GeForce RTX 50 est encore plus onéreux que le GDDR6, et des hausses de prix sur les RTX 5090 ont déjà été signalées en mai. Les ventes de GPU AMD et NVIDIA se déroulent donc dans un contexte où attendre une baisse des prix ressemble de plus en plus à une stratégie perdante. Les analystes du secteur ne prévoient pas de stabilisation des coûts mémoire avant 2027 au plus tôt.
La hausse de juillet n’est pas un épiphénomène : c’est le dernier épisode d’une série qui dure depuis plusieurs mois et dont la logique structurelle (IA qui aspire la mémoire, marges AIB sous pression) ne montre aucun signe d’essoufflement. Pour les acheteurs qui hésitent encore sur une Radeon RX 9000, la question n'est plus vraiment de savoir si les prix vont monter, mais de combien et à quelle vitesse. Patienter en espérant une accalmie, c'est prendre le risque de payer encore plus cher à l’automne.