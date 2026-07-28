C’est précisément cette anomalie qui aurait conduit NVIDIA à repousser ses cartes RTX 50 Super, initialement attendues en fin d’année : les puces 3 Go coûtent trop cher pour tenir les marges à des prix grand public acceptables. En Chine, les effets se lisent déjà dans les catalogues officiels : MSI a relevé ses tarifs de 8 à 20 % par rapport à la semaine précédente, tandis que Colorful affiche des hausses de 40 à 59 % face aux MSRP d’origine. La RTX 5070 Ti Gaming Trio OC de MSI dépasse désormais de 76 % son prix conseillé de lancement. NVIDIA avait pourtant tenté de donner un peu d’air au marché avec le retour de la RTX 3060 pour les petits budgets. Avec des tarifs GDDR6 également en hausse, même cette bouée de secours risque d’être rattrapée.