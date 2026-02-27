Il y a quelques jours à peine, NVIDIA a publié les résultats financiers de son dernier trimestre fiscal – Q4 FY 2026 comme on dit dans le jargon – et il est très, mais alors très difficile de plaindre Jensen Huang.

Le fondateur et P.-D.G. du groupe a effectivement pu afficher un large sourire. En effet, la société déclarait un chiffre d'affaires de 68,1 milliards de dollars, soit une hausse de 73 % par rapport à la même période l'année précédente. À peine plus faible, la hausse du bénéfice net est encore de 63 %, à 43 milliards de dollars, et c'est au-dessus de toutes les prédictions.

« L'adoption des agents par les entreprises connaît une croissance fulgurante. Nos clients se précipitent pour investir dans le calcul IA », indique Jensen Huang. « La demande de tokens dans le monde est devenue exponentielle. Je pense qu'on le voit tous : même nos GPU vieux de six ans, dans le cloud, sont saturés et les prix augmentent », a-t-il poursuivi.