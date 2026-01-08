Grand absent du CES 2026 chez AMD, le Ryzen 9 9950X3D « v2 » n'est pour autant pas abandonné : vers une annonce prochainement ?
Ce fut un peu la surprise d'AMD lors du CES : si le Ryzen 7 9850X3D a bien été confirmé par la firme américaine, aucune précision ne fut donnée sur l'autre CPU Ryzen X3D qui « devait » être présenté. Le Ryzen 9 9950X3D v2 se fait désirer.
« Restez à l'écoute »
Si aucune annonce n'était attendue côté GPU, AMD avait et un joli line-up pour sa partie CPU et elle a notamment confirmé la sortie d'une nouvelle gamme Ryzen AI, la série 400 avec rien de moins que sept puces.
Toujours dans le monde du laptop/mobile, AMD avait aussi dans ses cartons deux nouvelles références de Ryzen AI Max+ série 300. Pas de nouvelle gamme ici, mais deux puces qui répondent aux demandes de nombreux industriels et usagers : en effet, les Ryzen AI Max+ 392 et Max+ 388 conservent la puissante solution graphique Radeon 8060S et ses 40 cœurs GPU RDNA 3.5, mais elles réduisent la voilure côté CPU avec, respectivement, 12 et 8 cœurs.
Mais voilà, le « problème » pour AMD est que toutes ces annonces ne concernent pas le monde du desktop : la présentation des deux nouvelles puces Ryzen X3D était donc très attendue et si le Ryzen 7 9850X3D, ses 8 cœurs CPU Zen 5, son cache combiné L2+L3 de 104 Mo, sa fréquence boost de 5,6 GHz et son TDP de 120 watts a bien été annoncé, rien pour le « grand frère » : le Ryzen 9 9950X3D v2 était aux abonnés absents.
Nos confrères de ComputerBase ont toutefois pu échanger avec AMD qui leur a confirmé une double information intéressante. Tout d'abord, les Ryzen AI série 400 sont bien prévus en version socket AM5, pour les PC desktop donc, dès le second trimestre 2026. Ensuite, le Ryzen 9 9950X3D2 – c'est le nom donné à nos confrères – doit faire parler de lui sous peu.
Alienware également était prête
Reconnaissons que la chose reste très mystérieuse et tout porte à croire qu'AMD a revu à la dernière minute ses plans : le Ryzen 9 9950X3D2 aurait sans doute dû être dévoilé au cours du CES comme les dernières rumeurs le précisaient.
Le « stay tuned » annoncé à nos confrères n'est guère précis alors que, il n'est pas inutile de le rappeler, le Ryzen 7 9850X3D est officiellement prévu pour le premier trimestre 2026 avec le revendeur français LDLC qui l'annonce déjà pour le 29 janvier à 15h. Ceci n'est qu'une hypothèse, mais on peut alors imaginer que le Ryzen 9 9950X3D2 a été décalé pour « faire de la place » à celui qui devrait attirer tous les regards.
Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'AMD a réellement pris tout le monde de court car la marque de PC Alienware avait tout prévu pour lever le voile sur une nouvelle version de sa machine Area-51… équipée d'un Ryzen 9 9950X3D2. Les visuels étaient prêts et une mini-campagne était calée sur la plateforme Weibo pour diffuser un message le 6 janvier 2026 à 8h pour faire la promotion de la nouvelle machine… un peu en avance donc !
Enfin, AMD elle-même semble avoir eu quelques soucis pour « effacer les trâces » autour du Ryzen 9 9950X3D2 dont des rendus 3D ont été publiés dans le kit média envoyé à la presse pour assurer la promotion du Ryzen 7 9850X3D. Le visuel d'introduction de cette actualité en est un extrait.