Si aucune annonce n'était attendue côté GPU, AMD avait et un joli line-up pour sa partie CPU et elle a notamment confirmé la sortie d'une nouvelle gamme Ryzen AI, la série 400 avec rien de moins que sept puces.

Toujours dans le monde du laptop/mobile, AMD avait aussi dans ses cartons deux nouvelles références de Ryzen AI Max+ série 300. Pas de nouvelle gamme ici, mais deux puces qui répondent aux demandes de nombreux industriels et usagers : en effet, les Ryzen AI Max+ 392 et Max+ 388 conservent la puissante solution graphique Radeon 8060S et ses 40 cœurs GPU RDNA 3.5, mais elles réduisent la voilure côté CPU avec, respectivement, 12 et 8 cœurs.

Mais voilà, le « problème » pour AMD est que toutes ces annonces ne concernent pas le monde du desktop : la présentation des deux nouvelles puces Ryzen X3D était donc très attendue et si le Ryzen 7 9850X3D, ses 8 cœurs CPU Zen 5, son cache combiné L2+L3 de 104 Mo, sa fréquence boost de 5,6 GHz et son TDP de 120 watts a bien été annoncé, rien pour le « grand frère » : le Ryzen 9 9950X3D v2 était aux abonnés absents.