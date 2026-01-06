Il n'est pas (encore) question d'une annonce officielle, mais avec une date et une heure aussi précises que celles données par LDLC, on peut y croire.
Si le CES 2026 n'est pas l'occasion d'annonces GPU pour AMD, la partie CPU a été riche de nombreuses annonces et, bien sûr, la firme américaine en a profité pour confirmer ce processeur qui n'était plus un secret pour personne.
Toujours pas d'annonce officielle ?!
Déjà évoqué au cours de l'été 2025, c'est en octobre dernier que le Ryzen 7 9850X3D a été détaillé pour la première fois et, avec lui, le Ryzen 9 9950X3D v2 qui n'a finalement pas été confirmé par AMD lors du CES.
Le Ryzen 7 9850X3D était en revanche bien de la partie et AMD ne tarrissait pas d'éloge autour de celui qu'elle appelle « le plus rapide des processeurs dédiés au jeu vidéo ». Il reprend les caractéristiques du petit frère, Ryzen 7 9800X3D avec, donc, ses 8 cœurs/16 threads, son cache combiné dopé au 3D Vertical Cache pour atteindre la bagatelle de 104 Mo ainsi qu'un TDP de 120 watts.
AMD présente son Ryzen 7 9850X3D et insiste sur ses performances ludiques. ©AMD
Seul véritable changement pour ce petit nouveau, la fréquence maximale atteinte en boost progresse sensiblement : on passe de 5,2 GHz sur le Ryzen 7 9800X3D à 5,6 GHz sur le Ryzen 7 9850X3D. Un changement qui aura une incidence sur le prix, mais pour l'heure, motus et bouche cousue.
LDLC indique le 29 janvier à 15h
D'ailleurs, AMD a également « oublié » de parler de la date de lancement de son processeur évoquant une fenêtre passablement floue : il a juste été question du premier trimestre 2026.
Heureusement, dans la foulée de la conférence de presse organisée à Las Vegas, un revendeur bien de chez nous a vendu la mèche. Le revendeur en question n'est autre que LDLC et sur la fiche produit dédiée au Ryzen 7 9850X3D il est maintenant clairement indiqué « Date de sortie : 29/01/2026 à 15h », sans qu'il soit toutefois mentionné le moindre tarif.
Compte tenu de l'importance de LDLC, on peut légitimement se dire qu'elle a eu des informations suffisamment précises/officielles pour mettre en avant une telle date et nous visons donc nous aussi ce 29 janvier pour le lancement du Ryzen 7 9850X3D… la double question étant de savoir à quel prix et si nous aurons un échantillon pour tester la bête.