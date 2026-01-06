Déjà évoqué au cours de l'été 2025, c'est en octobre dernier que le Ryzen 7 9850X3D a été détaillé pour la première fois et, avec lui, le Ryzen 9 9950X3D v2 qui n'a finalement pas été confirmé par AMD lors du CES.

Le Ryzen 7 9850X3D était en revanche bien de la partie et AMD ne tarrissait pas d'éloge autour de celui qu'elle appelle « le plus rapide des processeurs dédiés au jeu vidéo ». Il reprend les caractéristiques du petit frère, Ryzen 7 9800X3D avec, donc, ses 8 cœurs/16 threads, son cache combiné dopé au 3D Vertical Cache pour atteindre la bagatelle de 104 Mo ainsi qu'un TDP de 120 watts.