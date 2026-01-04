Il y a bientôt deux ans de cela, nous vous présentions ce qui semblait être les premières mesures de performances d'un processeur encore peu connu, le KX-7000 de la marque chinoise Zhaoxin.

Doté de 8 cœurs gravés en 7 nm et capables d'une fréquence de 3 GHz de base pour 3,7 GHz en boost, ce KX-7000 pouvait également compter sur la présence de 4 Mo de cache de second niveau et 32 Mo de cache L3. Sans trop entrer dans les détails, Zhaoxin annonçait des performances en nets progrès par rapport au KX-6000 de génération précédente : jusqu'à un facteur 2.

Au-delà des annnoces de Zhaoxin, plusieurs observateurs avaient toutefois fait remarquer que ces performances, malgré les progrès enregistrés, étaient encore très modestes. Il était ainsi question d'une puce au niveau d'un simple Core i3-8100, une puce qu'Intel lançait en fin d'année 2017. Restera donc à juger sur pièces des nouvelles annonces de Zhaoxin.