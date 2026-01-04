Le futu proceseur KaiXian KX-8000 du chinois Zhaoxin serait tout simplement en mesure de concurrencer les Ryzen 7000 d'AMD. Véritable montée en puissance ou excès d'optimisme ?
Un processeur destiné au grand public et capable de prendre en charge des technologies comme la mémoire vive DDR5 et le PCI Express, nous connaissons. Mais si on vous dit que le processeur en question est conçu par une entreprise chinoise, cela met en perspective pas mal de choses.
KX-7000 l'an dernier, KX-8000 aujourd'hui
Il y a bientôt deux ans de cela, nous vous présentions ce qui semblait être les premières mesures de performances d'un processeur encore peu connu, le KX-7000 de la marque chinoise Zhaoxin.
Doté de 8 cœurs gravés en 7 nm et capables d'une fréquence de 3 GHz de base pour 3,7 GHz en boost, ce KX-7000 pouvait également compter sur la présence de 4 Mo de cache de second niveau et 32 Mo de cache L3. Sans trop entrer dans les détails, Zhaoxin annonçait des performances en nets progrès par rapport au KX-6000 de génération précédente : jusqu'à un facteur 2.
Au-delà des annnoces de Zhaoxin, plusieurs observateurs avaient toutefois fait remarquer que ces performances, malgré les progrès enregistrés, étaient encore très modestes. Il était ainsi question d'une puce au niveau d'un simple Core i3-8100, une puce qu'Intel lançait en fin d'année 2017. Restera donc à juger sur pièces des nouvelles annonces de Zhaoxin.
Un concurrent des Ryzen 7000 d'AMD ?
En effet, relayée par nos confrères de VideoCardz, un nouveau communiqué de presse publié en toute fin d'année par Zhaoxin insiste sur la venue prochaine de la nouvelle génération de processeurs KaiXian, le KX-8000.
Un processeur qui semble reprendre une partie des technologies mises en œuvre sur le KH-50000 – une puce avant tout dédiée au monde des serveurs – pour les déployer sur le marché grand public. Ainsi, le KX-8000 doit prendre en charge la mémoire vive DDR5 et, surtout, le PCI Express 5.0. De plus, Zhaoxin aurait encore fait progresser ses fréquences de fonctionnement et le KX-8000 atteindrait les 4 GHz, sans doute en boost, mais ce n'est pas précisé.
En 2026, Zhaoxin franchira une nouvelle étape majeure en termes d'innovation sur ses processeurs, avec le lancement prochain du CPU nouvelle génération KaiXian KX-8000.
Le KaiXian KX-8000 se positionne comme un processeur hautes performances pour PC et systèmes embarqués, offrant des performances nettement améliorées. Sa fréquence principale atteindra 4 GHz et il prendra en charge les graphismes intégrés hautes performances, ainsi que les interfaces d'E/S internationales courantes telles que PCIe 5.0 et DDR5. Il permettra aux usagers de bénéficier d'une expérience utilisateur entièrement repensée et d'accélérer la transformation numérique des applications industrielles.
Plus important encore, et c'est Wccftech qui nous en fait part : en marge de la publication de ce communiqué finalement assez succinct, des officiels de chez Zhaoxin auraient donné quelques précisions sur les performances à attendre de ce nouveau fer-de-lance de la marque chinoise : il serait tout simplement en mesure de tenir tête aux puces Ryzen 7000 d'AMD.
L'histoire ne dit pas à quels processeurs Ryzen 7000 Zhaoxin compare ses KX-8000 et il convient bien sûr de garder une certaine distance vis-à-vis de telles annonces : avérée, la progression par rapport aux KX-7000 serait réellement impressionnante. Zhaoxin parlant de « lancement prochain » nous devrions en savoir plus très rapidement.