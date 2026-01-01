Afin de se démarquer de la concurrence, AceMagic a décidé de jouer la carte du rétropour le design de son nouveau mini-PC.
En 2024 et 2025, le marché du mini-PC a été bousculé par la multiplication des références et il n'est, aujourd'hui, pas toujours simple de faire la différence entre les innombrables propositions des fabricants. AceMagic a une idée…
Vers un design « rétro » des mini-PC
Peut-être vous souviendrez-vous de la marque AYANEO qui, à côté de ses consoles portables, a aussi visé le marché du mini-PC. Pour y parvenir et, donc, se distinguer des concurrentes, elle avait adopté un design particulier.
En fin d'année 2023, la marque avait lancé l'AM01, un mini-PC tout ce qu'il y a de plus classique côté composants intégrés, mais avec un design résolument inspiré des premiers ordinateurs Macinstosh d'Apple. Quelques semaines plus tard, elle avait récidivé avec l'AM02 lequel reprenait des composants similaires (Ryzen 7 7840HS, jusqu'à 64 Go de DDR5, SSD NVMe), mais changeait le design.
AM01 et AM02, les mini-PC d'AYANEO avaient clairement une inspiration rétro. ©AYANEO
L'inspiration rétro restait de mise pour adopter cette façon un style à l'image de celui de la fameuse NES, la première console de salon du fabricant Nintendo, lancée en 1983 au Japon. C'est cette seconde inspiration qui semble avoir donné des idées à un autre fabricant de mini-PC donc, AceMagic.
Inspiration Nintendo NES
AceMagic n'est pas encore entrée dans les détails et son annonce ressemble davantage à ce que l'on appelle un teaser plutôt qu'à une présentation en bonne et due forme d'un nouveau produit.
Nous savons toutefois que la marque chinoise travaille donc à la conception du RetroX5 qui, comme son nom l'indique, adoptera un style rétro. Attention, comme le soulignent nos confrères de VideoCardz, tout porte à croire que l'image utilisée pour teaser l'annonce semble générée par inteligence artificielle comme on peut le voir sur les caractères sur le boîtier du mini-PC (ci-dessous).
Reste que l'on imagine assez mal AceMagic changer du tout au tout et le design façon Nintendo NES devrait être conservé. Il est d'ailleurs plus proche de la véritable NES que le produit d'AYANEO. Autre point d'importance, AceMagic entend offrir à sa machine une bonne réserve de puissance avec l'intégration d'un des APU les plus en vue du moment.
En effet, si le reste des composants n'est pas annoncé, AceMagic se fournit chez AMD pour sa puce centrale : il est question d'un Ryzen AI 9 HX 370, composant doté de 12 cœurs Zen 5 pour sa partie CPU et de 16 cœurs RDNA 3.5 pour sa partie GPU (Radeon 890M). De quoi lui assurer de bonnes performances sur à peu près tous les scénarios.
Alors qu'AceMagic a d'ores et déjà confirmé sa présence au CES 2026 de Las Vegas qui se tiendra du 6 au 9 janvier prochains dans le Nevada, il y a de fortes chances que le Retro X5 soit présenté à cette occasion.