Reste que l'on imagine assez mal AceMagic changer du tout au tout et le design façon Nintendo NES devrait être conservé. Il est d'ailleurs plus proche de la véritable NES que le produit d'AYANEO. Autre point d'importance, AceMagic entend offrir à sa machine une bonne réserve de puissance avec l'intégration d'un des APU les plus en vue du moment.

En effet, si le reste des composants n'est pas annoncé, AceMagic se fournit chez AMD pour sa puce centrale : il est question d'un Ryzen AI 9 HX 370, composant doté de 12 cœurs Zen 5 pour sa partie CPU et de 16 cœurs RDNA 3.5 pour sa partie GPU (Radeon 890M). De quoi lui assurer de bonnes performances sur à peu près tous les scénarios.

Alors qu'AceMagic a d'ores et déjà confirmé sa présence au CES 2026 de Las Vegas qui se tiendra du 6 au 9 janvier prochains dans le Nevada, il y a de fortes chances que le Retro X5 soit présenté à cette occasion.