NVIDIA a partagé son très attendu bilan trimestriel. Et une fois de plus, la société bat des records et fait taire les critiques. Mais est-ce que cette frénésie pourra durer indéfiniment ?
Comme chaque trimestre depuis plusieurs années maintenant, le bilan financier de NVIDIA était non seulement scruté par l'écosystème de la tech, mais aussi par l'ensemble des marchés. Étant le cœur battant de l'intelligence artificielle (IA), l'entreprise est désormais considérée comme le thermomètre de la demande réelle.
Alors que les craintes sur une bulle prête à exploser se multiplient, il faut savoir qu'un échec de NVIDIA pourrait avoir un effet domino colossal sur le reste des marchés. Mais visiblement, ce n'est pas pour tout de suite.
Hausse de 73 % des revenus
Car l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 68 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, soit une hausse démentielle de 73 % par rapport à l'année précédente. 91 % de ses revenus ventes proviennent de son activité de centre de données, qui héberge ses puces d'IA leaders sur le marché. Sur l'ensemble de l'année, NVIDIA a engrangé 215 milliards de dollars. C'est mieux que toutes les prédictions.
« L'adoption des agents par les entreprises connaît une croissance fulgurante. Nos clients se précipitent pour investir dans le calcul IA », indique Jensen Huang, emblématique P.-D.G de la firme. « La demande de tokens dans le monde est devenue complètement exponentielle. Je pense qu'on le voit tous : même nos GPU vieux de six ans, dans le cloud, sont entièrement saturés et les prix augmentent », a-t-il poursuivi.
Et selon lui, la rentabilité pour les acteurs du secteur commence à pointer le bout de son nez : « Dans ce nouveau monde de l'IA, le calcul est synonyme de revenus. Sans calcul, il n'y a aucun moyen de générer des jetons. Sans jetons, il n'y a aucun moyen d'augmenter les revenus. Nous avons atteint un point d'inflexion et nous générons des jetons rentables qui sont productifs pour les clients et rentables pour les fournisseurs de services cloud ».
C'est confirmé : la demande explose (sur le court terme)
Ces résultats records confirment que la demande en puissance de calcul ne ralentit pas, mais ils ne dissipent pas toutes les inquiétudes sur le long terme. Car les valorisations de nombreuses start-up d'IA rappellent les excès de la bulle Internet, alors même que la majorité des projets peine encore à générer des gains réels de productivité ou de profit.
Une partie de la demande est en outre alimentée par des montages financiers complexes et des dépenses circulaires entre acteurs du secteur, tandis que la forte concentration des marchés autour de quelques géants augmente le risque si les investisseurs freinent. Mais il ne s'agit, pour l'heure, que de spéculations.
NVIDIA, elle, reste très optimiste et anticipe un chiffre d'affaires compris entre 76,4 et 79,6 milliards de dollars au prochain trimestre, bien au-dessus des attentes du marché. Le constructeur mise notamment sur Vera Rubin, sa prochaine plateforme IA pensée pour remplacer l'architecture Blackwell.