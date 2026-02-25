Encore un deal complètement hallucinant dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA). Cette fois, Meta s'entend avec AMD autour d'un contrat à hauteur de 100 milliards de dollars. Un énorme coup pour le fabricant face au monopole de NVIDIA.
Ce type d'accord, que l'on peut apparenter à du financement circulaire, commence à devenir une habitude dans l'IA, bien qu'il fasse clairement sourciller les régulateurs : un client géant s'engage sur des commandes de matériel se comptant en dizaines de milliards de dollars, tandis qu'en retour, le fournisseur lui octroie des droits d'entrée massifs dans son propre capital. Meta annonçait justement une telle opération avec NVIDIA la semaine dernière. Et elle réitère avec AMD.
Meta pourrait acquérir jusqu'à 10 % d'AMD
L'entreprise de Mark Zuckerberg s'est ainsi engagée à acquérir 6 gigawatts de puissance de calcul au géant des puces sur cinq ans, notamment en achetant massivement des millions de ses produits Instinct MI450. En parallèle, Meta reçoit des bons de souscription lui permettant d'acquérir jusqu'à 10 % du capital d'AMD à un prix symbolique, sous réserve que l'action atteigne certains sommets boursiers.
À travers ce partenariat, Meta poursuit sa course effrénée à la puissance de calcul. La société a dépensé 72 milliards de dollars l'année dernière pour construire des centres de données dédiés à l'IA, et prévoit d'investir jusqu'à 135 milliards de dollars cette année.
Pour rappel, son P.-D.G a lancé, à l'été dernier, une vaste campagne de recrutement pour s'attirer les meilleurs talents dans l'intelligence artificielle. Cette « super team » travaille désormais sur de nouveaux modèles de langage dans l'objectif de surpasser l'ensemble de la concurrence.
AMD sur la pente ascendante
C'est un énorme coup pour AMD, qui produira des puces customisées selon les spécifications de Meta, optimisées spécifiquement pour l'inférence, c'est-à-dire le fonctionnement en temps réels des IA. Si NVIDIA possède encore une emprise colossale sur le marché des puces, de plus en plus de clients cherchent à se diversifier en raison des coûts importants proposés par l'entreprise de Jensen Huang.
D'ailleurs, le fabricant a bouclé un accord similaire avec OpenAI en octobre dernier, et s'est également entendu avec Oracle pour lui livrer des milliers de processeurs MI450. Petit à petit, AMD se fait une place remarquée dans un secteur extrêmement convoité. Le cours de son action a explosé de 14 % dans la foulée de l'annonce du mega-deal avec Meta.