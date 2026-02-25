Ce type d'accord, que l'on peut apparenter à du financement circulaire, commence à devenir une habitude dans l'IA, bien qu'il fasse clairement sourciller les régulateurs : un client géant s'engage sur des commandes de matériel se comptant en dizaines de milliards de dollars, tandis qu'en retour, le fournisseur lui octroie des droits d'entrée massifs dans son propre capital. Meta annonçait justement une telle opération avec NVIDIA la semaine dernière. Et elle réitère avec AMD.