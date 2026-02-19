L'ascension vertigineuse de NVIDIA continue encore et toujours. Cette fois, c'est Meta qui vient signer un contrat d'ampleur avec la firme de Jensen Huang.
Aujourd'hui, pour être un acteur qui sera capable de peser dans l'industrie de l'intelligence artificielle, il est nécessaire de se doter de grands réseaux de data centers, qui permettront d'entraîner les modèles de langage. Et pour cela, il faut pouvoir sécuriser de très gros volumes de puces, presque toujours avec le même acteur, la plus grosse entreprise au monde : NVIDIA. Ce que vient de faire Meta.
Un contrat géant sur plusieurs années conclu entre NVIDIA et Meta
Meta fait partie de ces géants qui souhaitent pouvoir bénéficier de leur propre puce maison, dans un monde de l'IA où c'est NVIDIA qui domine tout. Mais c'est un projet compliqué, dont seul un Google avec ses TPU a pu aller au bout, parmi ceux qui comptent dans le domaine de l'IA.
La groupe de Mark Zuckerberg doit lui, selon le Financial Times, faire face à des « défis techniques et des retards de déploiement ». D'où l'importance du contrat qui vient d'être signé avec NVIDIA, qui va assurer à Meta la fournitures de plusieurs millions de puces pour les prochaines années.
À la clé, les plus puissants des CPU et des GPU qui vont être produits par NVIDIA
D'après la communication des deux partenaires, ce contrat « représente le premier déploiement à grande échelle exclusivement basé sur Nvidia Grace ». Avec à la clé, notamment, une « amélioration significative du rendement par watt dans les centres de données [de Meta]. »
Et avec ce partenariat, Meta s'assure non seulement le meilleur que propose NVIDIA aujourd'hui, mais aussi la génération suivante de ses produits. Meta va ainsi pouvoir se fournir en GPU Blackwell et en CPU Grace, et prévoit déjà l'intégration de la prochaine génération que représenteront d'un côté les GPU Rubin et de l'autre les CPU Vera. Ces derniers devraient ainsi commencer à prendre place dans les data centers de Meta en 2027.
À cette heure, aucune valorisation du contrat n'a été donnée par les deux partenaires. Mais, selon le Wall Street Journal, Meta, Amazon, Microsoft et Alphabet (Google) devraient ensemble dépenser en 2026 pour 670 milliards de dollars en infrastructures IA. Une somme qui représenterait 2,1% du PIB américain, soit un investissement encore plus conséquent que tout ce qui avait été dépensé pour la construction du réseau ferré américain entre 1850 et 1859 (2% du PIB) et bien loin de l'ensemble du projet Apollo (1960-1973), qui avait représenté 0,2% du PIB américain.