D'après la communication des deux partenaires, ce contrat « représente le premier déploiement à grande échelle exclusivement basé sur Nvidia Grace ». Avec à la clé, notamment, une « amélioration significative du rendement par watt dans les centres de données [de Meta]. »

Et avec ce partenariat, Meta s'assure non seulement le meilleur que propose NVIDIA aujourd'hui, mais aussi la génération suivante de ses produits. Meta va ainsi pouvoir se fournir en GPU Blackwell et en CPU Grace, et prévoit déjà l'intégration de la prochaine génération que représenteront d'un côté les GPU Rubin et de l'autre les CPU Vera. Ces derniers devraient ainsi commencer à prendre place dans les data centers de Meta en 2027.

À cette heure, aucune valorisation du contrat n'a été donnée par les deux partenaires. Mais, selon le Wall Street Journal, Meta, Amazon, Microsoft et Alphabet (Google) devraient ensemble dépenser en 2026 pour 670 milliards de dollars en infrastructures IA. Une somme qui représenterait 2,1% du PIB américain, soit un investissement encore plus conséquent que tout ce qui avait été dépensé pour la construction du réseau ferré américain entre 1850 et 1859 (2% du PIB) et bien loin de l'ensemble du projet Apollo (1960-1973), qui avait représenté 0,2% du PIB américain.