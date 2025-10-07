Mark Zuckerberg met ses promesses à exécution. En juillet, le P.-D.G de Meta annonçait que son entreprise allait dépenser « des centaines de milliards » de dollars afin de développer une « superintelligence ». Après avoir investi 14 milliards dans la start-up Scale AI, et déboursé des millions supplémentaires pour bâtir une « dream team » dédiée à l'IA, le géant des réseaux sociaux a désormais l'ambition de racheter Rivos, une jeune pousse spécialisée dans les GPU.