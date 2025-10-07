Meta se prépare à dépenser des milliards de dollars supplémentaires pour soutenir ses efforts dans le domaine des puces d'intelligence artificielle (IA). Objectif : moins dépendre du mastodonte NVIDIA.
Mark Zuckerberg met ses promesses à exécution. En juillet, le P.-D.G de Meta annonçait que son entreprise allait dépenser « des centaines de milliards » de dollars afin de développer une « superintelligence ». Après avoir investi 14 milliards dans la start-up Scale AI, et déboursé des millions supplémentaires pour bâtir une « dream team » dédiée à l'IA, le géant des réseaux sociaux a désormais l'ambition de racheter Rivos, une jeune pousse spécialisée dans les GPU.
Se défaire de NVIDIA
Et selon le très bien renseigné Bloomberg, l'opération pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars. Fondée en mai 2021 en Californie, Rivos conçoit des solutions serveurs haute performance et à faible consommation spécialement pensées pour l'IA et l'analyse de données. Elle s'appuie sur l'architecture ouverte RISC-V, qui permet de développer du matériel économe et sans contraintes de licence.
Une aubaine pour Meta. En effet, la direction serait actuellement insatisfaite de Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), son équipe dédiée au développement d'une puce IA maison.
À l'instar des autres géants de l'IA, la maison mère de Facebook souhaite absolument réduire sa dépendance à NVIDIA, dont la quasi monopole sur le marché entraîne des risques de pénurie et une hausse des prix.
Meta dépense sans co
Plus tôt cette année, Meta a tenté de mettre la main sur Furiosa AI, une start-up sud-coréenne spécialisée dans les puces d'inférence, c'est-à-dire le moment entre la requête d'un utilisateur et la réponse d'un modèle. Mais celle-ci a refusé l'offre, préférant garder son indépendance pour une possible entrée en Bourse.
De son côté, Zuckerberg a fait de l'IA la priorité absolue de Meta. L'entreprise s'est engagée à dépenser jusqu'à 72 milliards de dollars cette année en investissements, une grande partie de cette somme étant dédiée aux infrastructures IA. Récemment, elle a levé 29 milliards de dollars pour financer la construction d'un immense centre de données en Louisiane.