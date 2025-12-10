Juste avant l'été, Mark Zuckerberg a pris une décision radicale face à l'échec de Llama 4, dernier modèle de langage de son entreprise. En plus d'investir 14 milliards de dollars dans la start-up d'IA Scale AI, Meta a sorti des chèques mirobolants pour débaucher les talents des leaders du secteur. Objectif : bâtir une dream team qui sera en mesure de développer des modèles surpuissants, meilleurs que ceux des concurrents. Et désormais, on en sait plus sur ce qu'ils mijotent.