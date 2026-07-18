Alors que la GeForce RTX 5090 a introduit la génération Blackwell dès le tout début de l'année 2025, on pouvait alors penser que NVIDIA allait poursuivre son habituel rythme. Les premières rumeurs en attestaient.

Dès le mois d'avril, des bruits de couloir ont effectivement commencé à évoquer l'arrivée des RTX série 50 SUPER, sorte de refresh de la génération Blackwell qui aurait pu nous parvenir peu après le CES 2026. La suite, vous la connaissez cependant très bien : le monde de la carte graphique est bousculé par l'explosion de l'intelligence artificielle qui demande des GPU, mais surtout, qui réclame de la mémoire.

Impossible pour NVIDIA et ses partenaires d'assurer un approvisionnement correct pour le marché du détail et les cartes graphiques haut de gamme se raréfient chez les revendeurs alors que leurs tarifs dépassent nettement le prix public conseillé au lancement. De fait, la question du lancement d'une nouvelle série se pose. Les GeForce RTX série 50 SUPER ne pourraient-elles être tout simplement annulées par NVIDIA ?

Il y a quelques semaines, la question de la seconde vague de cartes Blackwell est revenue sur la table. On ne parlait plus d'annulation, mais d'un « simple » report. Enfin, quand on en est à parler de plusieurs mois de décalage, il n'y a clairement rien de simple.