Véritable serpent de mer, la seconde vague de GeForce RTX série 50 est retardée par, devinez quoi, le prix de la mémoire vidéo. Quelle surprise !
Chez NVIDIA, nous avons pris l'habitude de lancer deux vagues pour chaque nouvelle génération de carte graphique : la première introduit ladite génération et la seconde la peaufine environ 12 à 18 mois plus tard. Clairement, Blackwell est en retard sur le calendrier.
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Un refresh attendu depuis des
semaines mois
Alors que la GeForce RTX 5090 a introduit la génération Blackwell dès le tout début de l'année 2025, on pouvait alors penser que NVIDIA allait poursuivre son habituel rythme. Les premières rumeurs en attestaient.
Dès le mois d'avril, des bruits de couloir ont effectivement commencé à évoquer l'arrivée des RTX série 50 SUPER, sorte de refresh de la génération Blackwell qui aurait pu nous parvenir peu après le CES 2026. La suite, vous la connaissez cependant très bien : le monde de la carte graphique est bousculé par l'explosion de l'intelligence artificielle qui demande des GPU, mais surtout, qui réclame de la mémoire.
Impossible pour NVIDIA et ses partenaires d'assurer un approvisionnement correct pour le marché du détail et les cartes graphiques haut de gamme se raréfient chez les revendeurs alors que leurs tarifs dépassent nettement le prix public conseillé au lancement. De fait, la question du lancement d'une nouvelle série se pose. Les GeForce RTX série 50 SUPER ne pourraient-elles être tout simplement annulées par NVIDIA ?
Il y a quelques semaines, la question de la seconde vague de cartes Blackwell est revenue sur la table. On ne parlait plus d'annulation, mais d'un « simple » report. Enfin, quand on en est à parler de plusieurs mois de décalage, il n'y a clairement rien de simple.
Du prix des modules de GDDR7 3 Go
En réalité, à en croire les dernières informations recueillies par notre confrère VideoCardz, tout serait prêt chez NVIDIA et ses partenaires pour le lancement de trois nouvelles cartes graphiques « SUPER ».
Le hardware serait paré et un seul élément viendrait bloquer la distribution des cartes. Un élément qui n'a rien de surprenant : l'épineuse question de la VRAM ou mémoire vidéo. En effet, tout l'intérêt de cette seconde vague de GeForce RTX série 50 réside dans le changement voulu par NVIDIA autour de la VRAM avec l'utilisation de modules de GDDR7 de 3 Go.
Une telle bascule doit permettre d'augmenter substantiellement la quantité de mémoire vidéo embarquée sur les modèles SUPER en opposition aux versions « de base ». C'est ainsi que l'on passerait de 12 Go à 18 Go sur la RTX 5070 SUPER vs. la RTX 5070 et de 16 Go à 24 Go sur les RTX 5070 Ti SUPER et RTX 5080 SUPER vs. les RTX 5070 Ti et RTX 5080.
Problème, ces modules de 3 Go de GDDR7 sont extrêmement chers, même pour le contexte actuel. Ainsi, selon VideoCardz, ils seraient facturés entre 60 et 70 dollars l'unité quand un module de 2 Go est à plus ou moins 20 dollars. Sur une carte graphique, cela représente un surcoût de 360 à 560 dollars puisqu'il faut, selon la capacité, de six à huit modules.
Alors que, physiquement, tout serait prêt chez les partenaires de NVIDIA, un tel surcoût est impensable : les cartes SUPER ne seraient pas économiquement viables à de tels tarifs.
Notez au passage que les dernières rumeurs évoquées par VideoCardz font toujours état des mêmes trois modèles de nouvelles GeForce : RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER et RTX 5080 SUPER avec, en bonus, la RTX 5050 9 Go qui, bien que n'étant pas à proprement parler un modèle SUPER, soit aussi se reposer sur des modules de GDDR7 3 Go.