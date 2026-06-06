Un petit coup de frais sur la gamme Blackwell semble toujours prévu chez NVIDIA qui garde ses RTX série 50 SUPER pour… Un peu plus tard.
Le rythme habituel de NVIDIA a été perturbé par la situation exceptionnelle que connaît le monde des composants. Il n’a finalement pas été question de cartes graphiques GeForce RTX série 50 SUPER… Pour le moment ?
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Silence radio chez NVIDIA depuis plusieurs mois
Depuis quelques générations, NVIDIA opte pour une sortie en deux temps avec la première gamme sur l’année « a » et un refresh en année « b », autour de 12 à 18 mois plus tard.
La gamme Blackwell a été lancée le 30 janvier 2025 peu après le CES de Las Vegas et toutes les sources ont logiquement parlé du possible lancement des versions « SUPER » à l’automne dernier. Une logique qui n’a toutefois pas pesé bien lourd face aux impératifs du marché : NVIDIA n'a donc senti ni le besoin ni la possibilité de sortir de GeForce RTX série 50 SUPER en début d’année.
Alors que certains composants clés sont au plus haut (DRAM, NAND) avec des conséquences sur l’ensemble de l’industrie, nous évoquions même, en janvier, la possibilité d’un passage à la trappe de ces SUPER pour se focaliser sur la conception de la génération suivante, Rubin.
Des nouvelles GeForce au second semestre ?
Alors que le Computex 2026 aura surtout été l’occasion pour NVIDIA de parler de son SoC RTX Spark et, donc, très peu de cartes graphiques, voici que nous découvrons un possible rebondissement.
Généralement très bien informé, MEGAsizeGPU a effectivement publié sur la plateforme X, un commentaire pour indiquer que la « RTX SUPER est de retour sur les rails ». Un retour qui ne profite encore d’aucune fenêtre précise, mais qui serait bel et bien prévu pour 2026 avec des spécifications techniques inchangées par rapport à celles évoquées précédemment.
Pour NVIDIA, il serait donc toujours question de se focaliser sur la mémoire vidéo de ses cartes avec une GeForce RTX 5080 SUPER dotée de 24 Go de GDDR7 sur bus 256-bit, une RTX 5070 Ti SUPER équipée de la même manière et une RTX 5070 SUPER avec 18 Go de GDDR7 sur 192-bit. À chaque fois, on parle de configurations en puces de 3 Go de GDDR7.
Cela changerait évidemment par rapport aux puces de 2 Go utilisées sur la génération actuelle, mais MEGAsizeGPU ne s’arrête pas là et évoque aussi le cas d’une GeForce RTX 5060 dotée de 12 Go de GDDR7 : avec des puces de 3 Go, elle garderait un bus mémoire en 128-bit. Précaution oratoire : en l’absence de commentaire de NVIDIA, tout cela reste du domaine de la rumeur.