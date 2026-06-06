Depuis quelques générations, NVIDIA opte pour une sortie en deux temps avec la première gamme sur l’année « a » et un refresh en année « b », autour de 12 à 18 mois plus tard.

La gamme Blackwell a été lancée le 30 janvier 2025 peu après le CES de Las Vegas et toutes les sources ont logiquement parlé du possible lancement des versions « SUPER » à l’automne dernier. Une logique qui n’a toutefois pas pesé bien lourd face aux impératifs du marché : NVIDIA n'a donc senti ni le besoin ni la possibilité de sortir de GeForce RTX série 50 SUPER en début d’année.

Alors que certains composants clés sont au plus haut (DRAM, NAND) avec des conséquences sur l’ensemble de l’industrie, nous évoquions même, en janvier, la possibilité d’un passage à la trappe de ces SUPER pour se focaliser sur la conception de la génération suivante, Rubin.