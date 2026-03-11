La RTX 5050 cristallise les tensions du segment entrée de gamme : NVIDIA doit convaincre avec un budget mémoire serré face à Intel, qui joue la carte de la générosité en VRAM. Si la variante 9 Go GDDR7 se confirme, elle représenterait un minimum syndical pour rester crédible en 2026. Mais le vrai test sera le prix : trop proche des 259 € du modèle actuel, et l'Arc B580 avec ses 12 Go risque de lui voler la vedette sans forcer.