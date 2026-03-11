Disponible depuis juillet 2025 en 8 Go de GDDR6, la GeForce RTX 5050 pourrait bientôt avoir droit à une variante 9 Go GDDR7, toujours à 130 W. Une déclinaison qui serait dévoilée au Computex 2026.
La GeForce RTX 5050 de NVIDIA, disponible depuis juillet 2025 en 8 Go de GDDR6 à 259 €, pourrait bientôt avoir une petite sœur. Selon Videocardz, une variante équipée de 9 Go de GDDR7 sur un bus 96 bits serait en préparation, avec un TDP maintenu à 130 W. Même enveloppe thermique, mémoire plus rapide et un gigaoctet de plus — sur le papier, un refresh discret mais pas anodin. NVIDIA pourrait la dévoiler au Computex 2026, fin mai.
RTX 5050 : une variante 9 Go GDDR7 en préparation ?
Le cœur du débat tient en deux chiffres. D'un côté, le modèle en vente depuis juillet 2025 : 8 Go de GDDR6, bus 128 bits, bande passante de 320 Go/s. De l'autre, les rumeurs les plus récentes évoquent 9 Go de GDDR7, une configuration atypique qui rappelle le choix opéré par NVIDIA sur la RTX 5060 (8 Go GDDR7) et qui permettrait d'afficher une capacité légèrement supérieure sans exploser le budget mémoire.
Ce choix de 9 Go n'est pas anodin. Il s'agit d'un compromis classique chez NVIDIA pour éviter de passer à 12 Go tout en dépassant symboliquement la barre des 8 Go, de plus en plus critiquée sur les cartes d'entrée et de milieu de gamme. Reste que la variante GDDR7 repose sur des sources non recoupées, difficile d'y voir une certitude à ce stade.
130 W de TDP : le seul point de consensus
Ce qui ne change pas entre les deux versions, c'est le TDP annoncé à 130 W. C'est raisonnable pour une carte d'entrée de gamme Blackwell, surtout si on la compare à la RTX 5060 et ses 145 W. Concrètement, un connecteur PCIe 8 broches standard suffit, ce qui facilite l'intégration dans des configurations compactes ou des boîtiers d'entrée de gamme.
Le GPU sous-jacent resterait le GB207, le plus petit de la famille Blackwell gaming, avec 2 560 cœurs CUDA. L'architecture apporte le support de DLSS 4 et du ray tracing, ce qui constitue le vrai argument face à la concurrence, notamment les Intel Arc B580 (12 Go) et B570 (10 Go), plus généreux en mémoire pour des tarifs comparables. NVIDIA devra compenser par son écosystème logiciel, nettement plus mature.
Computex 2026 comme horizon probable
Côté calendrier, les rumeurs les plus récentes s'accordent sur une présentation au Computex 2026, prévu fin mai. C'est cohérent avec la stratégie habituelle de NVIDIA, qui déroule sa gamme Blackwell par paliers depuis le CES 2025. La RTX 5050 GDDR6 ayant fermé la marche en juillet 2025, cette variante GDDR7 viendrait compléter l'offre sans remplacer le modèle existant.
La RTX 5050 cristallise les tensions du segment entrée de gamme : NVIDIA doit convaincre avec un budget mémoire serré face à Intel, qui joue la carte de la générosité en VRAM. Si la variante 9 Go GDDR7 se confirme, elle représenterait un minimum syndical pour rester crédible en 2026. Mais le vrai test sera le prix : trop proche des 259 € du modèle actuel, et l'Arc B580 avec ses 12 Go risque de lui voler la vedette sans forcer.