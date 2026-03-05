Et si les GeForce RTX 5050 troquaient leurs 8 Go GDDR6 pour 9 Go GDDR7 ? Est-ce que cela les rendrait plus intéressantes aux yeux des joueurs ?
Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais ce n'est pas la joie dans le monde des composants informatiques. L'inflation que connaissent la DRAM et la NAND a un impact sur toute la chaîne. NVIDIA pourrait avoir une idée pour rendre ses cartes graphiques d'entrée de gamme (un peu) plus attractives.
Les drôles de 9 Go de VRAM
L'idée trotte sans doute dans la tête des commerciaux comme des ingénieurs de NVIDIA depuis un petit moment, mais la disponibilité réelle de modules adéquats faisait défaut.
Ces modèles, ce sont des puces de 3 Go de GDDR7 qui pourraient donc venir remplacer les puces de 2 Go de GDDR6 actuellement en place sur le Petit Poucet de la gamme GeForce RTX série 50, la RTX 5050. Pas particulièrement populaire auprès des joueurs, cette référence souffre du manque de pêche de son GPU, bien sûr, mais également de ses 8 Go de GDDR6.
Souvent pointée du doigt par les joueurs comme étant insuffisante, cette capacité pourrait donc être remplacée par un (tout petit) peu plus gros : une rumeur parle de 9 Go de GDDR7. Rumeur lancée par un spécialiste du genre, MEGAsizeGPU, sur la plateforme X.
Des modules de GDDR7 de 3 Go et 28 Gbps
Rumeur oblige, il n'est pas question pour l'informateur de dévoiler ses sources, mais disons que tout cela reste du domaine du possible… d'autant que des fabricants comme Samsung ont largement mis en avant ces modules de 3 Go.
Jusqu'à présent, il fallait effectivement faire avec des modules de 2 Go, ce qui explique que les capacités de VRAM de nos cartes graphiques restaient sur des nombres pairs : récemment 6, 8, 10, 12, 16 voire 24 Go. Dans le cas de la nouvelle (et hypothétique) GeForce RTX 5050, on parle de 9 Go de VRAM, ce qui serait obtenu par l'association de trois puces de 3 Go chacune.
Problème pour NVIDIA, l'association de trois puces impliquerait de réduire le bus d'interface à 96-bit, ce qui aurait un impact non négligeable sur la bande passante par rapport aux RTX 5050 actuelles qui sont en 128-bit. L'astuce se trouve dans la vitesse des nouveaux modules : capables d'atteindre 28 Gbps, ils garantiraient une bande passante légèrement supérieure.
Le gain ne serait pas énorme : on parle d'environ 5 % de mieux, à 336 Go/s contre 320 Go/s sur les cartes actuelles. Pour autant, cela pourrait suffire à donner un argument de plus à des cartes qui, de toute façon, devront avoir un placement tarifaire intéressant pour convaincre les joueurs.