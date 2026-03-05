L'idée trotte sans doute dans la tête des commerciaux comme des ingénieurs de NVIDIA depuis un petit moment, mais la disponibilité réelle de modules adéquats faisait défaut.

Ces modèles, ce sont des puces de 3 Go de GDDR7 qui pourraient donc venir remplacer les puces de 2 Go de GDDR6 actuellement en place sur le Petit Poucet de la gamme GeForce RTX série 50, la RTX 5050. Pas particulièrement populaire auprès des joueurs, cette référence souffre du manque de pêche de son GPU, bien sûr, mais également de ses 8 Go de GDDR6.

Souvent pointée du doigt par les joueurs comme étant insuffisante, cette capacité pourrait donc être remplacée par un (tout petit) peu plus gros : une rumeur parle de 9 Go de GDDR7. Rumeur lancée par un spécialiste du genre, MEGAsizeGPU, sur la plateforme X.