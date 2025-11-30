Avant que les premières puces de GDDR7 ne soient réellement disponibles, les principaux fabricants de ces composants essentielles des cartes graphiques ne tarissaient pas d'éloges sur leurs futurs produits.

D'un côté, nous avions Samsung qui annonçait des modules d'une capacité de 3 Go – en comparaison des classiques 2 Go – pour des cartes graphiques en mesure d'aller plus en termes de VRAM embarquée. De l'autre, la même Samsung était en concurrence avec SK Hynix afin de proposer les puces les plus rapides, mais ces deux promesses ont tardé à se manifester.

Les choses semblent cependant enfin sur le point de bouger et Samsung a par exemple refait le point sur sa feuille de route en indiquant que les puces de 3 Go de GDDR7 à une vitesse de 28 Gbps sont maintenant entrées en production de masse. Cela devrait ouvrir la voie à des cartes graphiques plus facilement dotées de plus de VRAM… Vous avez dit GeForce RTX série 50 SUPER ?