L'arrivée des premières puces de GDDR7 n'aura pas tenue ses promesses en termes de capacités ou de vitesses, mais les choses vont bouger dans les mois à venir.
Samsung et SK Hynix, deux des principaux acteurs du marché de la GDDR, ont coup sur coup fait des annonces qui vont pousser les futures cartes graphiques encore un peu plus loin.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Samsung lance enfin la GDDR7 3 Go à 28 Gbps
Avant que les premières puces de GDDR7 ne soient réellement disponibles, les principaux fabricants de ces composants essentielles des cartes graphiques ne tarissaient pas d'éloges sur leurs futurs produits.
D'un côté, nous avions Samsung qui annonçait des modules d'une capacité de 3 Go – en comparaison des classiques 2 Go – pour des cartes graphiques en mesure d'aller plus en termes de VRAM embarquée. De l'autre, la même Samsung était en concurrence avec SK Hynix afin de proposer les puces les plus rapides, mais ces deux promesses ont tardé à se manifester.
Les choses semblent cependant enfin sur le point de bouger et Samsung a par exemple refait le point sur sa feuille de route en indiquant que les puces de 3 Go de GDDR7 à une vitesse de 28 Gbps sont maintenant entrées en production de masse. Cela devrait ouvrir la voie à des cartes graphiques plus facilement dotées de plus de VRAM… Vous avez dit GeForce RTX série 50 SUPER ?
Dans la foulée, la firme sud-coréenne a fait le point sur l'avenir de ses puces de GDDR7 et a indiqué que des modules plus rapides étaient arrivées au stade dit du « sampling », l'étape juste avant la production de masse, même si cette étape peut durer assez longtemps.
SK Hynix vise déjà la GDDR7 à 48 Gbps
Relayée par nos confrères de VideoCardz, Samsung a ainsi expliqué que ses modules de GDDR7 référence K4VCF325ZC sont donc d'ores et déjà disponibles en « SC28 », c'est à dire en 28 Gbps, mais que d'autres vitesses existent.
Il est question de versions « SC32 » et « SC36 », c'est à dire respectivement en 32 Gbps et 36 Gbps. Là encore, il s'agit donc de modules que l'on pourrait retrouver sur les prochaines cartes graphiques signées NVIDIA, les GeForce RTX série 50 SUPER étant, aux dernières nouvelles, plutôt prévues pour le troisième trimestre de l'année prochaine.
Vous vous en doutez, Samsung n'est toutefois pas seule sur ce créneau de la GDDR7 à grande vitesse et si les annonces de la concurrente de toujours, SK Hynix, font moins de bruit, elles n'en sont pas moins intéressantes.
C'est ainsi que du 15 au 19 février prochains, SK Hynix participera à l'International Solid-State Circuit Conference (ISSCC) dans la bourgade de San Francisco. De manière étonnament précoce, la firme sud-coréenne a d'ores et déjà indiqué que lors de cet événement, elle organisera des démonstrations autour de certaines de ses technologies et, notamment, de la GDDR7.
Ainsi, on parle évidemment de puces de 3 Go chez SK Hynix, mais c'st plutôt du côté de la vitesse de ces puces que les choses sont intéressantes : alors que l'on évoquait les puces Samsung jusqu'à 36 Gbps, SK Hynix coupe déjà l'herbe sous le pied de sa compatriote avec des démos qui se feront sur de la GDDR7 3 Go à rien de moins que 48 Gbps !
Attention cependant, il ne s'agit que de démonstrations et il faudra voir à cette occasion quelle est la feuille de route réelle de SK Hynix, à quel stade se situe la production de cette GDDR7 très prometteuse.