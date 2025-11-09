Samsung prépare la relève de la LPDDR5 avec – logiquement – la LPDDR6 dont la présentation se fera officiellement au cours du CES 2026, mais nous avons déjà quelques précisions.
Alors que l'on parle beaucoup de pénuries et d'augmentation des prix de la DRAM et de la NAND, Samsung fait l'annonce d'une annonce : la marque entend bien profiter du CES 2026 pour présenter sa fameuse LPDDR6. Précisions.
Samsung première sur la LPDDR6 ?
Il faut remonter à près de huit ans en arrière pour retrouver – en écrasant une petite larme – la première annonce de Samsung en matière de LPDDR5, une mémoire qui a, depuis, occupé le devant de la scène.
En toute logique, les principaux fabricants – Samsung en tête – préparent donc activement la relève et la firme sud-coréenne a annoncé le plus officiellement du monde que la prochaine édition du CES de Las Vegas sera l'occasion d'une présentation en bonne et due forme de cette relève, la LPDDR6.
Alors que le salon du Nevada se tiendra du 7 au 10 janvier prochains, nous n'avons pas de créneau exact pour cette présentation, mais elle ne fait aucun doute puisque l'information émane directement du site officiel de l'événement qui en profite pour communiquer quelques données techniques.
Il est ainsi précisé que la LPDDR6 de Samsung est fabriquée sur « un processus avancé 12 nm » et qu'elle procure des « débits de données ultra-rapides jusqu'à 10,7 Gbps » avec une « efficacité énergétique supérieure d'environ 21 % à celle de son prédécesseur ». Sur le papier, tout semble donc pour le mieux.
Des débits de 10,7 Gbps puis de 14,4 Gbps
« Sur le papier », car la réalité est un peu plus complexe et la question des débits, notamment, peut soulever quelques interrogations alors que Samsung avait déjà fait des annonces assez similaires… il y a plus d'un an maintenant.
Vous vous souviendrez peut-être qu'en avril 2024, nous avions par exemple évoqué la question de la LPDDR5X de la même société sud-coréenne. Samsung expliquait alors que sa « mémoire de dernière génération » était capable de débits « 25 % supérieurs avec un capacité 30 % plus importante et une efficacité énergétique 25 % meilleure ».
Plus intéressant encore, en avril 2024 donc, Samsung évoquait déjà des débits de 10,7 Gbps, exactement les mêmes chiffres avancés aujourd'hui pour la LPDDR6 qui ne marque donc pas une révolution. Il est aussi intéressant de se rappeler que la LPDDR5X était déjà gravée via le process 12 nm mis en avant par Samsung pour aboutir aux « puces les plus petites LPDDR sur le marché ».
Heureusement, il convient aussi de rappeler que cette LPDDR6 à 10,7 Gbps ne devrait être qu'une première étape. En effet, en juillet dernier, le JEDEC avait déjà indiqué que les spécifications techniques de cette nouvelle génération devraient atteindre prochainement les 14,4 Gbps pour des performances sensiblement supérieures alors que la consommation sera très similaire.
Voyons donc cette présentation CES 2026 de Samsung comme une espèce de répétition générale du lancement d'une nouvelle génération laquelle saura, comme les précédentes, évoluer dans le temps.