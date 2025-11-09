Il faut remonter à près de huit ans en arrière pour retrouver – en écrasant une petite larme – la première annonce de Samsung en matière de LPDDR5, une mémoire qui a, depuis, occupé le devant de la scène.

En toute logique, les principaux fabricants – Samsung en tête – préparent donc activement la relève et la firme sud-coréenne a annoncé le plus officiellement du monde que la prochaine édition du CES de Las Vegas sera l'occasion d'une présentation en bonne et due forme de cette relève, la LPDDR6.

Alors que le salon du Nevada se tiendra du 7 au 10 janvier prochains, nous n'avons pas de créneau exact pour cette présentation, mais elle ne fait aucun doute puisque l'information émane directement du site officiel de l'événement qui en profite pour communiquer quelques données techniques.

Il est ainsi précisé que la LPDDR6 de Samsung est fabriquée sur « un processus avancé 12 nm » et qu'elle procure des « débits de données ultra-rapides jusqu'à 10,7 Gbps » avec une « efficacité énergétique supérieure d'environ 21 % à celle de son prédécesseur ». Sur le papier, tout semble donc pour le mieux.