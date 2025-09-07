XFX nous « prouve » par A+B que toutes les puces de VRAM GDDR6 ne se valent pas : les modèles de Samsung seraient moins énergivores que celles de SK Hynix.
Dès lors que l'on parle de carte graphique, on pense souvent au GPU ou à la quantité de mémoire vidéo. Un peu moins à la provenance de cette VRAM. Pour appuyer le lancement de sa nouvelle Radeon RX 9060 XT, XFX insiste sur les avantages de la GDDR6 Samsung par rapport à celle de SK Hynix.
Toujours de la GDDR6, mais d'un autre fournisseur
XFX n'est pas la fabricant de cartes graphiques le plus connu en France, mais il s'agit d'un partenaire relativement ancien d'AMD. Logiquement, la marque a mis sur le marché toutes les variantes de Radeon RX 9000.
Celle qui nous intéresse aujourd'hui et l'une des petites dernières, la Radeon RX 9060 dans sa variante XT. XFX vient effectivement d'en commercialiser sa troisième version avec un changement d'importance. Jusqu'à présent, la firme exploitait de la mémoire GDDR6 signée par l'entreprise sud-coréenne SK Hynix, l'un des principaux fournisseurs dans ce domaine.
SK Hynix équipait la première comme la seconde version de la Radeon RX 9060 XT de XFX, mais n'a donc pas été reconduit pour cette version qui fonctionne avec la GDDR6, toujours, mais produite par Samsung, la principale concurrente de SK Hynix. À en croire XFX, la raison de ce changement est purement technique et un graphique est publié (ci-dessous) pour préciser les choses.
10°C de moins sur les puces de GDDR6
Les chiffres diffusés par XFX sont impressionnants avec, en premier lieu, un avantage thermique très net : la GDDR6 de Samsung serait 10°C moins chaude que sa concurrente proposée par SK Hynix.
Tout est évidemment liée et cette chauffe bien plus faible va de paire avec une consommation impressionnante : on parle ici de 183 watts pour la GDDR6 de Samsung et de 207 watts pour celle de SK Hynix ! De telles données sont de nature à permettre un refroidissement moins musclé et XFX annonce qu'elle a pu réduire la vitesse de rotation des ventilateurs de 1 814 tours/minute à 1 461 tr/mn avec, à la clé, des nuisances sonores évidemment plus faibles.
Revers de la médaille, le GPU – moins ventilé – chauffe un peu plus, mais on reste sur des valeurs raisonnables avec seulement trois degrés de plus : on passe de 55°C lorsqu'on utilise de la mémoire SK Hynix à 58°C avec de la Samsung. XFX précise que ces mesures ont été réalisées sur un test longue durée (60 minutes) de Furmark 4K. Sans vouloir voir le mal partout, il faut préciser que la marque a tout intérêt à voir triompher la GDDR6 Samsung qu'elle utilise aujourd'hui.
À défaut d'avoir – pour le moment ? – un test indépendant en mesure de vérifier les affirmations de XFX, on ne peut toutefois nier l'importance du choix de la mémoire utilisée : cela avait déjà été vérifié par le passé. À suivre donc…