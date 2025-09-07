Les chiffres diffusés par XFX sont impressionnants avec, en premier lieu, un avantage thermique très net : la GDDR6 de Samsung serait 10°C moins chaude que sa concurrente proposée par SK Hynix.

Tout est évidemment liée et cette chauffe bien plus faible va de paire avec une consommation impressionnante : on parle ici de 183 watts pour la GDDR6 de Samsung et de 207 watts pour celle de SK Hynix ! De telles données sont de nature à permettre un refroidissement moins musclé et XFX annonce qu'elle a pu réduire la vitesse de rotation des ventilateurs de 1 814 tours/minute à 1 461 tr/mn avec, à la clé, des nuisances sonores évidemment plus faibles.

Revers de la médaille, le GPU – moins ventilé – chauffe un peu plus, mais on reste sur des valeurs raisonnables avec seulement trois degrés de plus : on passe de 55°C lorsqu'on utilise de la mémoire SK Hynix à 58°C avec de la Samsung. XFX précise que ces mesures ont été réalisées sur un test longue durée (60 minutes) de Furmark 4K. Sans vouloir voir le mal partout, il faut préciser que la marque a tout intérêt à voir triompher la GDDR6 Samsung qu'elle utilise aujourd'hui.

À défaut d'avoir – pour le moment ? – un test indépendant en mesure de vérifier les affirmations de XFX, on ne peut toutefois nier l'importance du choix de la mémoire utilisée : cela avait déjà été vérifié par le passé. À suivre donc…