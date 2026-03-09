NVIDIA tire désormais l'essentiel de ses revenus des centres de données. Chaque galette de silicium TSMC allouée à une RTX 5060 est une galette en moins pour un accélérateur Blackwell ou Rubin, autrement plus rentable. Le joueur est devenu une variable d'ajustement.

Le PDG de TSMC l'a reconnu fin 2025. La capacité de production est « extrêmement tendue ». Plusieurs sources évoquent une suspension temporaire de certaines RTX 50 pour donner la priorité aux commandes liées à l'IA. Externaliser un ancien processeur graphique chez Samsung permet à NVIDIA de maintenir une présence sur le segment grand public. Sans sacrifier un gramme de silicium destiné au marché professionnel.

Ne nous y trompons pas. Proposer une carte de 2021 à un joueur de 2026 n'a rien d'un cadeau. Même capable de faire tourner des titres en 1080p à 60 images par seconde, c'est un pansement sur une plaie structurelle. Selon le sondage matériel de Steam de février 2026, 45 % des joueurs utilisent encore un écran 1080p. NVIDIA le sait, et compte bien capitaliser sur cette inertie.

La question du prix reste entière. Si cette RTX 3060 ressuscitée dépasse les 200 € pour une carte qui fête son cinquième anniversaire, le signal sera limpide. Le jeu vidéo sur PC n'est plus la priorité.