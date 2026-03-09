La RTX 3060 revient en production, cinq ans après sa sortie. NVIDIA déterre une carte d'ancienne génération pour combler un vide que ses modèles récents ne peuvent plus remplir.
La nouvelle a de quoi surprendre. Selon la presse économique sud-coréenne, Samsung Foundry s'apprête à relancer la fabrication du processeur graphique Ampere qui équipe la RTX 3060. NVIDIA aurait déjà transmis des kits d'assemblage à ses partenaires. L'arrivée en rayons est estimée à la mi-mars 2026.
Samsung reprend du service : ce que l'on sait du retour de la RTX 3060
Le choix de cette carte n'a rien d'aléatoire. Elle repose sur la gravure 8 nm de Samsung. Ce procédé est aujourd'hui largement disponible, contrairement aux lignes 4 nm et 5 nm de TSMC, saturées par la demande en puces d'intelligence artificielle.
L'autre atout, c'est la mémoire. La RTX 3060 embarque de la GDDR6, dont l'approvisionnement reste stable. À l'inverse, la GDDR7 nécessaire aux RTX 5060 et RTX 5070 fait l'objet d'une pénurie sévère. Les fabricants de mémoire redirigent leur capacité vers la DDR5 pour centres de données. Conséquence directe : NVIDIA aurait réduit la production de ses RTX 50 de 30 à 40 % au premier semestre 2026. La RTX 5060 Ti 16 Go serait même en voie d'arrêt pur et simple.
Reste une inconnue de taille. On ignore si NVIDIA relancera le modèle 12 Go (bus 192 bits), plébiscité par les joueurs, ou le modèle 8 Go (128 bits), bien moins convaincant. La différence entre les deux n'est pas anecdotique : elle conditionne la pertinence même de cette résurrection.
L'IA dévore le marché du jeu vidéo : la vraie raison de ce retour en arrière
NVIDIA tire désormais l'essentiel de ses revenus des centres de données. Chaque galette de silicium TSMC allouée à une RTX 5060 est une galette en moins pour un accélérateur Blackwell ou Rubin, autrement plus rentable. Le joueur est devenu une variable d'ajustement.
Le PDG de TSMC l'a reconnu fin 2025. La capacité de production est « extrêmement tendue ». Plusieurs sources évoquent une suspension temporaire de certaines RTX 50 pour donner la priorité aux commandes liées à l'IA. Externaliser un ancien processeur graphique chez Samsung permet à NVIDIA de maintenir une présence sur le segment grand public. Sans sacrifier un gramme de silicium destiné au marché professionnel.
Ne nous y trompons pas. Proposer une carte de 2021 à un joueur de 2026 n'a rien d'un cadeau. Même capable de faire tourner des titres en 1080p à 60 images par seconde, c'est un pansement sur une plaie structurelle. Selon le sondage matériel de Steam de février 2026, 45 % des joueurs utilisent encore un écran 1080p. NVIDIA le sait, et compte bien capitaliser sur cette inertie.
La question du prix reste entière. Si cette RTX 3060 ressuscitée dépasse les 200 € pour une carte qui fête son cinquième anniversaire, le signal sera limpide. Le jeu vidéo sur PC n'est plus la priorité.