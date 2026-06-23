Le Prime Day démarre ce mardi 23 juin, plus tôt que jamais, pendant que la France grille. Amazon profite de la canicule pour dégainer ses meilleures offres de l’année sur la tech, le rafraîchissement, les robots et bien plus encore.
C’est officiel : le Prime Day 2026 débute aujourd’hui, soit plusieurs semaines plus tôt que l’année dernière. Un calendrier inédit, qui coïncide avec une vague de chaleur intense sur la France et le démarrage des soldes d’été demain. Rarement une édition du Prime Day n’avait été aussi bien placée pour ceux qui cherchent à s’équiper, ou simplement à survivre à l’été.
Amazon multiplie les remises sur une large palette de catégories : climatiseurs mobiles, ventilateurs, aspirateurs robots, TV 4K, smartphones, PC portables, audio sans fil et accessoires Apple. Les réductions atteignent par endroits -60 %, sur des produits récents et bien notés. Une sélection construite pour tous les profils, du petit budget au gamer exigeant.
Les meilleures offres Amazon pour le 1er jour du Prime Day
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Les petits prix du Prime Day 🔥
- Logitech G203 LIGHTSYNC Souris Gaming USB à 18,69 € au lieu de 44,99 €
- Caméra Mini 2K+ Blink (nouvelle génération) à 19,99 € au lieu de 44,99 €
- Amazon Fire TV Stick HD à 25,99 € au lieu de 44,99 € 🔥
- Logitech G G305 Souris Gamer sans Fil à 26,99 € au lieu de 69,99 €
- Echo Dot (Nouvelle génération) à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Sony WH-CH520 Casque Bluetooth 50h à 33,00 € au lieu de 69,99 €
- Logitech Lift Souris Ergonomique Verticale sans Fil à 39,99 € au lieu de 79,99 €
- Echo Spot (Nouvelle génération) Réveil connecté à 49,99 € au lieu de 94,99 €
- Belkin BoostCharge Station 3-en-1 Qi2 à 49,99 € au lieu de 129,99 €
- Nothing Ear Écouteurs Bluetooth 24 bits ANC à 75,00 € au lieu de 149,00 €
Appareils Amazon : Fire TV, Echo, Kindle 📦
- Amazon Fire TV Stick HD à 25,99 € au lieu de 44,99 € 🔥
- Echo Dot (Nouvelle génération) à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Amazon Echo Spot (Nouvelle génération) Blanc à 49,99 € au lieu de 94,99 €
Rester au frais : climatiseurs & ventilateurs ❄️
- LEVOIT Ventilateur sur Pied Silencieux 20 dB à 102,87 € au lieu de 129,99 €
- Shark ChillPill Système 3-en-1 Brume + Ventilateur à 109,99 € au lieu de 129,99 €
- COMFEE' Climatiseur Mobile 7000 BTU/h Breezy Cool 2.0 à 199,49 € au lieu de 269,00 €
- Philips PureProtect Purificateur d'Air Série 3200 CADR 500 à 199,99 € au lieu de 289,99 €
- Dyson Cool AM07 Ventilateur sans Pales à 249,00 € au lieu de 349,00 €
- MIDEA Climatiseur Mobile Réversible 12000 BTU Pompe à chaleur à 429,99 € au lieu de 499,99 €
Audio sans fil : casques & écouteurs 🎧
- Sony WH-CH520 Casque Bluetooth 50h à 33,00 € au lieu de 69,99 €
- Nothing Ear Écouteurs Bluetooth 24 bits ANC à 75,00 € au lieu de 149,00 €
- Apple AirPods 4 Audio Spatial puce H2 à 103,00 € au lieu de 149,00 €
- Sennheiser MOMENTUM 4 Casque ANC 60h à 179,99 € au lieu de 399,00 €
- Apple AirPods Max USB-C Réduction de Bruit Pro à 445,00 € au lieu de 579,00 €
Maison connectée : robots, aspirateurs & sécurité 🏠
- Caméra Mini 2K+ Blink (nouvelle génération) à 19,99 € au lieu de 44,99 €
- Tefal Ingenio Lot 2 Poêles + 2 Casseroles Induction à 56,99 € au lieu de 119,98 €
- Nespresso Krups Vertuo Next Machine à Café à 59,00 € au lieu de 149,99 €
- BISSELL PowerClean FurFinder Aspirateur Balai sans Fil à 99,99 € au lieu de 199,99 €
- dreame H12 Pro Ultra Aspirateur Laveur sans Fil 16 000 Pa à 158,65 € au lieu de 299,00 €
- ECOVACS T50 Omni Gen2 Robot Aspirateur 21 000 Pa + Station à 285,00 € au lieu de 799,00 €
- dreame L40 Ultra AE Robot Aspirateur-Serpillière 19 000 Pa à 425,00 € au lieu de 699,00 €
- De'Longhi Magnifica Evo Next Machine à Café Automatique à 499,99 € au lieu de 699,00 €
- DREAME A1 Pro Robot Tondeuse 360° LiDAR 2000 m² à 792,30 € au lieu de 1 099,00 €
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d'alarmes
Écrans PC & Gaming 🖥️
- MSI Pro MP252 Écran 24,5" IPS 100Hz à 74,99 € au lieu de 99,99 €
- Lenovo Legion R24s Écran 23,8" FHD 144Hz à 79,99 € au lieu de 99,99 €
- Dell 27 Plus S2725QS 4K 120Hz IPS à 289,52 €
- LG UltraGear OLED 32GS95UV 32" 4K 240Hz à 799,99 € au lieu de 1 399,99 €
- ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 32" 4K 240Hz / FHD 480Hz à 799,00 € au lieu de 1 499,00 €
Composants PC : GPU, CPU, RAM & SSD 💾
- Logitech G G305 Souris Gamer sans Fil à 26,99 € au lieu de 69,99 €
- Samsung SSD 870 EVO 250 Go 2,5" à 89,99 € au lieu de 188,40 €
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus à 279,90 €
- AMD Ryzen 7 9700X 8 Cœurs 5,5 GHz AM5 à 269,99 € au lieu de 374,99 €
- Crucial P310 SSD 2 To PCIe Gen4 NVMe à 234,99 € au lieu de 349,99 €
- CORSAIR Vengeance DDR5 32 Go 6000MHz CL36 à 349,99 € au lieu de 659,99 €
TV 4K & Vidéo 📺
- Hisense 50E7Q QLED 4K 50" Dolby Vision Atmos à 299,00 € au lieu de 649,00 €
- Xiaomi TV F 65" 4K UHD Fire TV Alexa à 369,00 € au lieu de 569,00 €
- Philips Ambilight 55PUS8200 4K LED Dolby Atmos à 375,00 € au lieu de 499,00 €
- Xiaomi TV F Pro 75" QLED 4K Fire TV Alexa à 499,00 € au lieu de 999,00 €
- Bundle Drone Caméra Mini 4K Nacelle 3 axes 62 min à 229,00 € au lieu de 329,00 €
- DJI Osmo Pocket 3 Caméra Vlog CMOS 1" 4K/120 ips à 329,00 € au lieu de 429,00 €
- LG OLED77B4E 77" OLED 4K α8 AI Dolby Vision à 1 249,00 € au lieu de 2 999,00 €
Smartphones & PC 📱💻
- Xiaomi REDMI Note 15 5G 8+256 Go IP65 108 Mpx à 249,00 €
- Samsung Galaxy Watch7 40mm Bluetooth Galaxy AI à 199,00 € au lieu de 319,99 €
- Apple Magic Mouse Multi-Touch à 59,99 € au lieu de 85,00 €
- Google Pixel 10a 128 Go 7 ans de mises à jour Gemini à 449,00 € au lieu de 549,00 €
- Google Pixel 10 Pro 256 Go Triple Appareil Photo à 699,99 €
- Microsoft Surface Pro Copilot+ PC Snapdragon X Plus 256 Go à 699,99 € au lieu de 1 149,00 €
Les meilleures offres Amazon pour le 1er jour du Prime Day
Pour profiter du Prime Day, n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Les petits prix du Prime Day 🔥
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- Belkin BoostCharge Station 3-en-1 Qi2 à 49,99 € au lieu de 129,99 €
- Nothing Ear Écouteurs Bluetooth 24 bits ANC à 75,00 € au lieu de 149,00 €
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Rester au frais : climatiseurs & ventilateurs ❄️
- LEVOIT Ventilateur sur Pied Silencieux 20 dB à 102,87 € au lieu de 129,99 €
- Shark ChillPill Système 3-en-1 Brume + Ventilateur à 109,99 € au lieu de 129,99 €
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- MIDEA Climatiseur Mobile Réversible 12000 BTU Pompe à chaleur à 429,99 € au lieu de 499,99 €
Audio sans fil : casques & écouteurs 🎧
- Sony WH-CH520 Casque Bluetooth 50h à 33,00 € au lieu de 69,99 €
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- Apple AirPods Max USB-C Réduction de Bruit Pro à 445,00 € au lieu de 579,00 €
Maison connectée : robots, aspirateurs & sécurité 🏠
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- Tefal Ingenio Lot 2 Poêles + 2 Casseroles Induction à 56,99 € au lieu de 119,98 €
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- DREAME A1 Pro Robot Tondeuse 360° LiDAR 2000 m² à 792,30 € au lieu de 1 099,00 €
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d’alarmes
Écrans PC & Gaming 🖥️
- MSI Pro MP252 Écran 24,5" IPS 100Hz à 74,99 € au lieu de 99,99 €
- Lenovo Legion R24s Écran 23,8" FHD 144Hz à 79,99 € au lieu de 99,99 €
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Composants PC : GPU, CPU, RAM & SSD 💾
- Logitech G G305 Souris Gamer sans Fil à 26,99 € au lieu de 69,99 €
- Samsung SSD 870 EVO 250 Go 2,5" à 89,99 € au lieu de 188,40 €
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus à 279,90 €
- AMD Ryzen 7 9700X 8 Cœurs 5,5 GHz AM5 à 269,99 € au lieu de 374,99 €
- Crucial P310 SSD 2 To PCIe Gen4 NVMe à 234,99 € au lieu de 349,99 €
- CORSAIR Vengeance DDR5 32 Go 6000MHz CL36 à 349,99 € au lieu de 659,99 €
TV 4K & Vidéo 📺
- Hisense 50E7Q QLED 4K 50" Dolby Vision Atmos à 299,00 € au lieu de 649,00 €
- Xiaomi TV F 65" 4K UHD Fire TV Alexa à 369,00 € au lieu de 569,00 €
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- Xiaomi TV F Pro 75" QLED 4K Fire TV Alexa à 499,00 € au lieu de 999,00 €
- Bundle Drone Caméra Mini 4K Nacelle 3 axes 62 min à 229,00 € au lieu de 329,00 €
- DJI Osmo Pocket 3 Caméra Vlog CMOS 1" 4K/120 ips à 329,00 € au lieu de 429,00 €
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Smartphones & PC 📱💻
- Xiaomi REDMI Note 15 5G 8+256 Go IP65 108 Mpx à 249,00 €
- Samsung Galaxy Watch7 40mm Bluetooth Galaxy AI à 199,00 € au lieu de 319,99 €
- Apple Magic Mouse Multi-Touch à 59,99 € au lieu de 85,00 €
- Google Pixel 10a 128 Go 7 ans de mises à jour Gemini à 449,00 € au lieu de 549,00 €
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- Microsoft Surface Pro Copilot+ PC Snapdragon X Plus 256 Go à 699,99 € au lieu de 1 149,00 €
Ce qu’il faut retenir de cette sélection
L’édition 2026 du Prime Day mise sur la diversité et le timing. L’axe canicule est fort : climatiseurs, ventilateurs et le Shark ChillPill en 3-en-1 répondent à une demande immédiate. Les robots de nettoyage Dreame et ECOVACS atteignent des prix historiquement bas, avec des remises atteignant -64 %. Côté gaming, l’ASUS ROG Swift OLED et le LG UltraGear OLED cassent des planchers rarement atteints sur des dalles OLED 4K.
Caméra Blink Mini 2K+ : surveillance 2K à 20 €, un rapport qualité-prix difficile à battre pour sécuriser chez soi.
Shark ChillPill 3-en-1 : ventilateur, brumisateur et système de refroidissement compact, idéal pour la canicule ou les voyages.
ECOVACS T50 Omni Gen2 : -64% sur l’un des robots aspirateurs les mieux équipés du marché.
Echo Dot nouvelle génération : moins de 30 € pour intégrer Alexa+ dans son salon.
Sennheiser MOMENTUM 4 : ANC haut de gamme à 180 €, l’une des meilleures affaires audio du jour.
LG OLED 77" : -58 % sur une grande dalle OLED de 2024, prix d’appel exceptionnel pour un salon premium.
Pourquoi c’est le bon moment pour acheter ?
Le Prime Day 2026 est exceptionnellement avancé à juin, ce qui le fait coïncider avec le début des soldes d’été le 24 juin. Double pression promotionnelle, stocks en tension. Les remises sur les appareils de rafraîchissement sont particulièrement agressives cette année : la canicule accentue la demande et pousse Amazon à casser les prix en avant-première.
Les membres Prime bénéficient de la livraison rapide, commandez aujourd’hui pour une réception dès demain sur la plupart des produits éligibles. C’est aussi l’un des rares moments de l’année où les TV OLED grande taille, les robots aspirateurs haut de gamme et les PC Apple passent sous des seuils psychologiques rarement vus.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29€ par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
Prime Day 2026 : comment profiter des meilleures offres Amazon en France ?
Le Prime Day est l’événement e-commerce le plus attendu de l’année chez Amazon. Pour en profiter pleinement, il faut être membre Amazon Prime, un abonnement qui donne accès aux offres exclusives, à la livraison rapide et aux ventes flash en avant-première. Cette année, l’édition démarre le 23 juin, soit plusieurs semaines avant les dates habituelles de juillet.
Un calendrier inédit qui coïncide avec le début des soldes d’été le 24 juin. Résultat : deux événements promotionnels majeurs se chevauchent en un seul week-end, ce qui multiplie les opportunités de bonnes affaires sur les smartphones, TV, PC portables, appareils ménagers et produits Amazon comme les Fire TV Stick, Echo Dot ou Kindle.
Climatiseur, ventilateur, purificateur d’air : quels appareils choisir pour l’été 2026 ?
Avec une canicule précoce qui s’installe sur la France dès juin, les appareils de rafraîchissement figurent parmi les produits les plus recherchés du moment. Le climatiseur mobile reste la solution la plus efficace pour des pièces fermées jusqu’à 25 m², les modèles COMFEE’ Breezy Cool 2.0 et MIDEA réversible sont deux options sérieuses disponibles en promo ce Prime Day.
Pour un usage nomade ou une chambre, un ventilateur silencieux comme le LEVOIT ou le Shark ChillPill 3-en-1 suffit amplement. Le purificateur d’air Philips PureProtect Série 3200 complète utilement ce trio pour les personnes sensibles à la chaleur et à la qualité de l’air intérieur. Ces produits partent vite en période de canicule, les stocks sont limités.
FAQ - Tout savoir sur le Prime Day
Faut-il être abonné Amazon Prime pour profiter du Prime Day ?
Oui, les offres Prime Day sont exclusivement réservées aux membres Prime. Un essai gratuit de 30 jours est disponible pour les nouveaux abonnés, sans engagement.
Comment savoir si une promo est vraiment intéressante ?
Comparez le prix affiché avec l’historique du produit via un outil comme Keepa. Le prix de référence Amazon correspond au prix constaté sur les 30 derniers jours.
Les offres sont-elles valables toute la durée du Prime Day ?
Non, certaines ventes flash durent quelques heures seulement. Les produits comme les climatiseurs et les robots aspirateurs partent souvent très vite. Mieux vaut ne pas attendre.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n’avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.