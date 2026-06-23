C’est officiel : le Prime Day 2026 débute aujourd’hui, soit plusieurs semaines plus tôt que l’année dernière. Un calendrier inédit, qui coïncide avec une vague de chaleur intense sur la France et le démarrage des soldes d’été demain. Rarement une édition du Prime Day n’avait été aussi bien placée pour ceux qui cherchent à s’équiper, ou simplement à survivre à l’été.

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