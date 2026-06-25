Le Prime Day 2026 touche bientot à sa fin. Ce troisième jour est probablement votre dernière vraie chance de profiter des meilleures offres : entre la canicule et l'événement lui-même, les stocks s'épuisent à un rythme inhabituel. Demain, le dernier jour, beaucoup de références seront déjà épuisées ou revenues à leur prix normal.

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