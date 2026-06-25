Alors que les soldes d'été démarrent officiellement ce mercredi, Amazon continue de frapper fort avec son Prime Day 2026. Voici 50 offres qui pourraient bien voler la vedette aux soldes des enseignes traditionnelles.
Le Prime Day 2026 touche bientot à sa fin. Ce troisième jour est probablement votre dernière vraie chance de profiter des meilleures offres : entre la canicule et l'événement lui-même, les stocks s'épuisent à un rythme inhabituel. Demain, le dernier jour, beaucoup de références seront déjà épuisées ou revenues à leur prix normal.
Amazon continue d'alimenter l'événement avec des remises significatives sur les climatiseurs mobiles, ventilateurs, aspirateurs robots, téléviseurs 4K, PC portables, smartphones et écouteurs sans fil, avec des produits jusqu'à 60 % de réduction. Nous avons sélectionné 100 offres qui valent le coup aujourd'hui. Ne repassez pas demain pour vérifier : si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, c'est maintenant.
Les meilleures offres Amazon pour les derniers jours du Prime Day
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Attention : Les offres de cette sélection peuvent évoluer rapidement : entre le Prime Day et la vague de chaleur, les stocks sont sous haute tension. Si un produit vous plait et qu'il est encore disponible au prix indiqué, ne tardez pas.
Les petits prix du Prime Day 🔥
- Logitech G203 LIGHTSYNC Souris Gaming USB à 18,69 € au lieu de 44,99 €
- Caméra Mini 2K+ Blink (nouvelle génération) à 19,99 € au lieu de 44,99 €
- Amazon Fire TV Stick HD à 21,99 € au lieu de 44,99 € 🔥
- Logitech G305 Souris Gamer sans Fil à 26,99 € au lieu de 69,99 €
- Echo Dot (Nouvelle génération) à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Sony WH-CH520 Casque Bluetooth 50h à 33,00 € au lieu de 69,99 €
- Logitech Lift Souris Ergonomique Verticale sans Fil à 39,99 € au lieu de 79,99 €
- Echo Spot (Nouvelle génération) Réveil connecté à 49,99 € au lieu de 94,99 €
- Belkin BoostCharge Station 3-en-1 Qi2 à 49,99 € au lieu de 129,99 €
- Nothing Ear Écouteurs Bluetooth 24 bits ANC à 75,00 € au lieu de 149,00 €
- Logitech G502 HERO Souris Gamer Filaire 25 600 DPI à 28,49 € au lieu de 89,99 €
- Logitech M720 Triathlon Souris sans Fil Multi-Dispositifs à 34,08 € au lieu de 74,99 €
- SteelSeries Aerox 3 Souris Gaming Légère RGB 8 500 DPI à 32,99 € au lieu de 69,99 €
- Amazfit Balance Connectée WiFi+Bluetooth 16 Données Corporelles à 28,40 € au lieu de 89,00 €
Appareils Amazon : Fire TV, Echo, Kindle 📦
- Amazon Fire TV Stick HD à 21,99 € au lieu de 44,99 € 🔥
- Amazon Fire TV Stick 4K Select à 26,99 € au lieu de 54,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus WiFi 6 Dolby Vision à 35,99 € au lieu de 69,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K Max WiFi 6E à 44,99 € au lieu de 79,99 €
- Echo Dot (Nouvelle génération) à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Echo Dot 5e Génération + Prise WiZ Connectée Kit Maison à 34,99 € au lieu de 76,98 €
- Amazon Echo Spot (Nouvelle génération) Blanc à 49,99 € au lieu de 94,99 €
- Echo Spot Bleu + Philips Hue White E27 Kit Maison connectée à 54,99 € au lieu de 109,98 €
- Amazon Fire TV Cube + Manette Luna Bundle Gaming à 144,98 € au lieu de 229,98 €
- Liseuse Kindle Paperwhite à 139,99 € au lieu de 179,99 €
Rester au frais : climatiseurs & ventilateurs ❄️
- LEVOIT Ventilateur sur Pied Silencieux 20 dB à 102,87 € au lieu de 129,99 €
- Shark ChillPill Système 3-en-1 Brume + Ventilateur à 99,99 € au lieu de 129,99 €
- COMFEE' Climatiseur Mobile 7000 BTU/h Breezy Cool 2.0 à 199,49 € au lieu de 269,00 €
- Philips PureProtect Purificateur d'Air Série 3200 CADR 500 à 199,99 € au lieu de 289,99 €
- Dyson Cool AM07 Ventilateur sans Pales à 249,00 € au lieu de 349,00 €
- MIDEA Climatiseur Mobile Réversible 12000 BTU Pompe à chaleur à 429,99 € au lieu de 499,99 €
Audio sans fil : casques & écouteurs 🎧
- Sony WH-CH520 Casque Bluetooth 50h à 33,00 € au lieu de 69,99 €
- Soundcore P31i by Anker Écouteurs ANC 50h Traduction à 29,99 € au lieu de 69,99 €
- Nothing Ear Écouteurs Bluetooth 24 bits ANC à 75,00 € au lieu de 149,00 €
- JBL Live Flex Écouteurs Bluetooth 5.3 ANC 40h à 62,99 € au lieu de 149,99 €
- Apple AirPods 4 Audio Spatial puce H2 à 103,00 € au lieu de 149,00 €
- Bose SoundLink Micro Enceinte Bluetooth Portable Étanche à 69,95 € au lieu de 129,95 €
- JBL Charge 5 Enceinte Portable Bluetooth 20h IP67 à 123,99 € au lieu de 199,99 €
- Sennheiser MOMENTUM 4 Casque ANC 60h à 179,99 € au lieu de 399,00 €
- Bose QuietComfort Headphones Casque ANC Bluetooth 24h à 189,99 € au lieu de 399,95 €
- Apple AirPods Max USB-C Réduction de Bruit Pro à 445,00 € au lieu de 579,00 €
Sécurité & surveillance connectée 🔒
- Caméra Mini 2K+ Blink (nouvelle génération) à 19,99 € au lieu de 44,99 €
- Blink Outdoor 4 Caméra sans Fil HD 4 ans d'autonomie IP65 à 33,99 € au lieu de 109,98 €
- Ring Indoor Camera 2e Génération Pack 2 Caméras WiFi à 34,99 € au lieu de 119,98 €
- Tapo C520WS Caméra Surveillance WiFi Extérieure 360° 4MP IP66 à 40,80 € au lieu de 89,90 €
- Govee Barre LED RGBIC Rétroéclairage TV 38cm WiFi Alexa à 39,99 € au lieu de 79,99 €
- Govee Lampe de Chevet LED Tactile RGBICWW Matter Alexa à 41,99 € au lieu de 69,99 €
- SONOFF Pack 4 Interrupteurs Volets Roulants Connectés à 55,63 € au lieu de 199,00 €
- Tapo C425 Caméra Surveillance WiFi Extérieure Batterie 10 000mAh 300j à 66,39 € au lieu de 149,90 €
- Philips Hue Pack 2 Ampoules White & Color Ambiance E14 Bluetooth à 64,99 € au lieu de 109,99 €
- Philips Hue Lot 3 Prises Connectées Alexa/Google/HomeKit à 64,99 € au lieu de 99,99 €
- Philips Hue Kit Démarrage Blanc & Couleur 2 Ampoules E27 + Pont à 84,99 € au lieu de 159,94 €
- Philips Hue Lightstrip Play Gradient TV 55 pouces à 132,99 € au lieu de 199,99 €
- Echo Dot Max + Prise WiZ Connectée Kit Démarrage Maison à 69,99 € au lieu de 121,98 €
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d'alarmes
Aspirateurs, robots & tondeuse connectée 🤖
- BISSELL PowerClean FurFinder Aspirateur Balai sans Fil à 99,99 € au lieu de 199,99 €
- Lefant M1 Robot Aspirateur Laveur 2-en-1 5500Pa LiDAR à 109,97 € au lieu de 499,99 €
- dreame H12 Pro Ultra Aspirateur Laveur sans Fil 16 000 Pa à 158,65 € au lieu de 299,00 €
- Cecotec Conga M90 Robot Aspirateur Laveur 25 000 Pa WiFi à 159,90 € au lieu de 459,00 €
- ECOVACS T50 Omni Gen2 Robot Aspirateur 21 000 Pa + Station à 285,00 € au lieu de 799,00 €
- dreame L40 Ultra AE Robot Aspirateur-Serpillière 19 000 Pa à 425,00 € au lieu de 699,00 €
- DREAME A1 Pro Robot Tondeuse 360° LiDAR 2000 m² à 792,30 € au lieu de 1 099,00 €
Cuisine, café & petit électroménager ☕
- Cecotec Cecofry Full InoxBlack 5500 Friteuse à Air sans Huile 5,5L à 41,90 € au lieu de 169,90 €
- Tefal Ingenio Lot 2 Poêles + 2 Casseroles Induction à 56,99 € au lieu de 119,98 €
- Nespresso Krups Vertuo Next Machine à Café à 59,00 € au lieu de 149,99 €
- Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 AirFryer 10L Double Cuve à 84,90 € au lieu de 259,00 €
- De'Longhi Magnifica Evo Next Machine à Café Automatique à 499,99 € au lieu de 699,00 €
Écrans PC & Gaming 🖥️
- MSI Pro MP252 Écran 24,5" IPS 100Hz à 74,99 € au lieu de 99,99 €
- Lenovo Legion R24s Écran 23,8" FHD 144Hz à 79,99 € au lieu de 99,99 €
- Samsung Odyssey G52A 32" WQHD 165Hz IPS à 199,00 € au lieu de 479,00 €
- Dell 27 Plus S2725QS 4K 120Hz IPS à 289,52 €
- MSI MAG 273QP QD-OLED 27" WQHD 240Hz à 399,00 € au lieu de 699,99 €
- LG UltraGear OLED 32GS95UV 32" 4K 240Hz à 799,99 € au lieu de 1 399,99 €
- ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 32" 4K 240Hz / FHD 480Hz à 799,00 € au lieu de 1 499,00 €
Composants PC : GPU, CPU, RAM, SSD & périphériques gaming 💾
- Logitech G305 Souris Gamer sans Fil à 26,99 € au lieu de 69,99 €
- Corsair NAUTILUS 240 RS LCD Watercooling CPU 240mm à 59,90 € au lieu de 149,90 €
- Samsung SSD 870 EVO 250 Go 2,5" à 89,99 € au lieu de 188,40 €
- TP-Link Switch 2.5 Gigabit 8 Ports Métal Silencieux à 54,12 € au lieu de 179,90 €
- Razer Kraken Kitty V2 Pro Casque Gaming RGB Oreilles Interchangeables à 65,99 € au lieu de 239,99 €
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus à 279,90 €
- AMD Ryzen 7 9700X 8 Cœurs 5,5 GHz AM5 à 269,99 € au lieu de 374,99 €
- Crucial P310 SSD 2 To PCIe Gen4 NVMe à 234,99 € au lieu de 349,99 €
- CORSAIR Vengeance DDR5 32 Go 6000MHz CL36 à 349,99 € au lieu de 659,99 €
TV 4K & Vidéo 📺
- Hisense 50E7Q QLED 4K 50" Dolby Vision Atmos à 299,00 € au lieu de 649,00 €
- Xiaomi TV F 65" 4K UHD Fire TV Alexa à 369,00 € au lieu de 569,00 €
- Philips Ambilight 55PUS8200 4K LED Dolby Atmos à 375,00 € au lieu de 499,00 €
- Xiaomi TV F Pro 75" QLED 4K Fire TV Alexa à 499,00 € au lieu de 999,00 €
- Bundle Drone Caméra Mini 4K Nacelle 3 axes 62 min à 229,00 € au lieu de 329,00 €
- DJI Osmo Pocket 3 Caméra Vlog CMOS 1" 4K/120 ips à 329,00 € au lieu de 429,00 €
- LG OLED77B4E 77" OLED 4K α8 AI Dolby Vision à 1 249,00 € au lieu de 2 999,00 €
Smartphones, montres & tablettes 📱⌚
- Xiaomi REDMI Note 15 5G 8+256 Go IP65 108 Mpx à 249,00 €
- Google Pixel 10a 128 Go 7 ans de mises à jour Gemini à 449,00 € au lieu de 549,00 €
- Google Pixel 10 Pro 256 Go Triple Appareil Photo à 699,99 €
- Apple Magic Mouse Multi-Touch à 59,99 € au lieu de 85,00 €
- Samsung Galaxy Watch7 40mm Bluetooth Galaxy AI à 199,00 € au lieu de 319,99 €
- HUAWEI Watch FIT 3 Écran AMOLED GPS Batterie Longue durée à 69,99 € au lieu de 159,99 €
- HUAWEI Watch GT 5 Pro 46mm ECG 14 jours d'autonomie à 180,49 € au lieu de 379,99 €
- Garmin Instinct 2X Solar Montre GPS Robuste 50mm Flame Red à 227,99 € au lieu de 449,99 €
- Samsung Galaxy Tab A9 8,7" 64 Go WiFi Android à 109,90 € au lieu de 189,90 €
- Lenovo Idea Tab Plus 12,1" 2,5K 90Hz 8Go 256Go à 259,00 € au lieu de 349,90 €
- Lenovo Idea Tab Pro 12,7" 3K 144Hz 8Go 128Go + Tab Pen à 299,00 € au lieu de 399,90 €
- Lenovo Yoga Tab Plus 12,7" 3K 144Hz Snapdragon 8 Gen 3 512Go à 580,00 € au lieu de 999,90 €
- Microsoft Surface Pro Copilot+ PC Snapdragon X Plus 256 Go à 699,99 € au lieu de 1 149,00 €
PC portables & ultrabooks 💻
- ASUS Vivobook 14 Copilot+ Snapdragon X 16Go 512Go AZERTY à 399,99 € au lieu de 699,99 €
- Acer Aspire Go 14 Intel Core 5 16Go 512Go AZERTY à 509,00 € au lieu de 849,00 €
- Lenovo Yoga Slim 7 14" OLED 3K Copilot+ 16Go 512Go AZERTY à 779,99 € au lieu de 1 499,99 €
- HP Omen Slim 16 RTX 5050 144Hz Intel Core Ultra 5 16Go à 949,00 € au lieu de 1 299,00 €
- Samsung Galaxy Book5 Pro 14 Copilot+ Intel Core Ultra 7 16Go 512Go à 1199,00 € au lieu de 2 049,00 €
Ce qu’il faut retenir de cette sélection
L’édition 2026 du Prime Day mise sur la diversité et le timing. L’axe canicule est fort : climatiseurs, ventilateurs et le Shark ChillPill en 3-en-1 répondent à une demande immédiate. Les robots de nettoyage Dreame et ECOVACS atteignent des prix historiquement bas, avec des remises atteignant -64 %. Côté gaming, l’ASUS ROG Swift OLED et le LG UltraGear OLED cassent des planchers rarement atteints sur des dalles OLED 4K.
Caméra Blink Mini 2K+ : surveillance 2K à 20 €, un rapport qualité-prix difficile à battre pour sécuriser son chez-soi.
Shark ChillPill 3-en-1 : ventilateur, brumisateur et système de refroidissement compact, idéal pour la canicule ou les voyages.
ECOVACS T50 Omni Gen2 : -64 % sur l’un des robots aspirateurs les mieux équipés du marché.
Echo Dot nouvelle génération : moins de 30 € pour intégrer Alexa+ dans son salon.
Sennheiser MOMENTUM 4 : ANC haut de gamme à 180 €, l’une des meilleures affaires audio du jour.
LG OLED 77" : -58 % sur une grande dalle OLED de 2024, prix d’appel exceptionnel pour un salon premium.
Pourquoi c’est le bon moment pour acheter ?
Le Prime Day 2026 est exceptionnellement avancé à juin, ce qui le fait coïncider avec le début des soldes d’été le 24 juin. Double pression promotionnelle, stocks en tension. Les remises sur les appareils de rafraîchissement sont particulièrement agressives cette année : la canicule accentue la demande et pousse Amazon à casser les prix en avant-première.
Les membres Prime bénéficient de la livraison rapide, commandez aujourd’hui pour une réception dès demain sur la plupart des produits éligibles. C’est aussi l’un des rares moments de l’année où les TV OLED grande taille, les robots aspirateurs haut de gamme et les PC Apple passent sous des seuils psychologiques rarement vus.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d’alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29 € par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
Prime Day 2026 : comment profiter des meilleures offres Amazon en France ?
Le Prime Day est l’événement e-commerce le plus attendu de l’année chez Amazon. Pour en profiter pleinement, il faut être membre Amazon Prime, un abonnement qui donne accès aux offres exclusives, à la livraison rapide et aux ventes flash en avant-première. Cette année, l’édition démarre le 23 juin, soit plusieurs semaines avant les dates habituelles de juillet.
Un calendrier inédit qui coïncide avec le début des soldes d’été le 24 juin. Résultat : deux événements promotionnels majeurs se chevauchent en un seul week-end, ce qui multiplie les opportunités de bonnes affaires sur les smartphones, TV, PC portables, appareils ménagers et produits Amazon comme les Fire TV Stick, Echo Dot ou Kindle.
Climatiseur, ventilateur, purificateur d’air : quels appareils choisir pour l’été 2026 ?
Avec une canicule précoce qui s’installe sur la France dès juin, les appareils de rafraîchissement figurent parmi les produits les plus recherchés du moment. Le climatiseur mobile reste la solution la plus efficace pour des pièces fermées jusqu’à 25 m², les modèles COMFEE’ Breezy Cool 2.0 et MIDEA réversible sont deux options sérieuses disponibles en promo ce Prime Day.
Pour un usage nomade ou une chambre, un ventilateur silencieux comme le LEVOIT ou le Shark ChillPill 3-en-1 suffit amplement. Le purificateur d’air Philips PureProtect Série 3200 complète utilement ce trio pour les personnes sensibles à la chaleur et à la qualité de l’air intérieur. Ces produits partent vite en période de canicule, les stocks sont limités.
FAQ - Tout savoir sur le Prime Day
Faut-il être abonné Amazon Prime pour profiter du Prime Day ?
Oui, les offres Prime Day sont exclusivement réservées aux membres Prime. Un essai gratuit de 30 jours est disponible pour les nouveaux abonnés, sans engagement.
Comment savoir si une promo est vraiment intéressante ?
Comparez le prix affiché avec l’historique du produit via un outil comme Keepa. Le prix de référence Amazon correspond au prix constaté sur les 30 derniers jours.
Les offres sont-elles valables toute la durée du Prime Day ?
Non, certaines ventes flash durent quelques heures seulement. Les produits comme les climatiseurs et les robots aspirateurs partent souvent très vite. Mieux vaut ne pas attendre.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n’avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.