Quand les températures frôlent les 40 °C et que les stocks de climatiseurs s'évaporent plus vite que la fraîcheur dans un appartement mal isolé, trouver un modèle sérieux en stock relève presque de l'exploit. Le De'Longhi Pinguino PAC EX93 Extreme disponible sur Amazon est affiché à 503,92 € pendant Prime Day, contre un prix de référence établi à 628,99 € sur les 30 derniers jours, soit une remise de 125 €.

De'Longhi n'est pas un inconnu dans cet univers : la marque italienne figure parmi les constructeurs les plus fiables de la catégorie, aux côtés de Comfee et Klarstein, comme le rappelle régulièrement la rédaction Clubic dans ses guides d'achat sur les climatiseurs mobiles. Le Pinguino PAC EX93 Extreme, c'est donc une signature reconnue, pas un modèle opportuniste sorti pour profiter de la canicule.