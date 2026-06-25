La canicule qui s'abat sur la France en ce mois de juin 2026 a provoqué une ruée sans précédent sur les climatiseurs mobiles, vidant les rayons à une vitesse inquiétante. Le De'Longhi Pinguino PAC EX93 Extreme figure parmi les rares références encore disponibles, et son prix Prime Day à 503,92 € mérite qu'on s'y attarde sérieusement.
Quand les températures frôlent les 40 °C et que les stocks de climatiseurs s'évaporent plus vite que la fraîcheur dans un appartement mal isolé, trouver un modèle sérieux en stock relève presque de l'exploit. Le De'Longhi Pinguino PAC EX93 Extreme disponible sur Amazon est affiché à 503,92 € pendant Prime Day, contre un prix de référence établi à 628,99 € sur les 30 derniers jours, soit une remise de 125 €.
De'Longhi n'est pas un inconnu dans cet univers : la marque italienne figure parmi les constructeurs les plus fiables de la catégorie, aux côtés de Comfee et Klarstein, comme le rappelle régulièrement la rédaction Clubic dans ses guides d'achat sur les climatiseurs mobiles. Le Pinguino PAC EX93 Extreme, c'est donc une signature reconnue, pas un modèle opportuniste sorti pour profiter de la canicule.
Pourquoi choisir le Pinguino PAC EX93 ?
- Un silence remarquable pour un climatiseur mobile : avec seulement 42 dB mesurés en mode nuit, le PAC EX93 se hisse parmi les climatiseurs mobiles les plus discrets du marché selon le comparatif Clubic 2026, un atout décisif pour une utilisation en chambre.
- La technologie Eco Real Feel pour maîtriser sa facture : cette technologie De'Longhi analyse simultanément la température et l'humidité de la pièce pour adapter automatiquement la puissance, limitant la consommation inutile et optimisant le confort ressenti.
- Un prix Prime Day sur un stock limité : en période de forte demande liée à la vague de chaleur, la disponibilité de ce modèle est un argument en soi ; la remise de 125 € par rapport au prix de référence des 30 derniers jours renforce l'intérêt de l'offre.
Un climatiseur mobile conçu pour les espaces jusqu'à 33,5 m²
Sur le papier, le PAC EX93 Extreme affiche 8 900 BTU, ce qui correspond à des pièces allant jusqu'à 33,5 m² selon De'Longhi, soit un grand salon, une chambre parentale ou un bureau spacieux. En pratique, le comparatif Clubic des meilleurs climatiseurs mobiles silencieux 2026 note que sa puissance frigorifique réelle, couplée à un EER de 3,1 et une consommation d'entrée de 810 W, le positionne de façon cohérente pour des surfaces autour de 25 à 28 m² dans des conditions normales d'isolation. La déshumidification intégrée (60 L/24 h) constitue un atout appréciable dans les logements humides ou les régions où la chaleur s'accompagne d'un fort taux d'hygrométrie.
Le mode ventilation autonome, la minuterie 24 h et la télécommande fournie complètent un équipement polyvalent, tandis que la classe énergétique A+ place ce modèle dans les climatiseurs mobiles les moins gourmands de sa catégorie, avec un coût d'usage estimé à environ 29 € sur une saison de 90 jours à raison de 4 heures par jour, d'après les calculs publiés par Clubic.
Face aux alternatives du marché, où se situe le PAC EX93 ?
Le Pinguino PAC EX93 Extreme n'est pas le seul climatiseur mobile à viser le silence : le Comfee Breezy Cool 2.6 affiche un meilleur rapport qualité/prix général selon le classement Clubic 2026, et le PAC EX100 Silent de De'Longhi lui-même propose 10 000 BTU pour les pièces plus grandes, au prix d'un niveau sonore légèrement supérieur (44 dB). Le PAC EX93 trouve donc sa pertinence pour un profil précis : des espaces jusqu'à 28 m² réels, une priorité donnée au silence nocturne, et un budget inférieur à 550 €.
✅ Les points forts
- Niveau sonore de 42 dB en mode nuit, parmi les plus bas de la catégorie climatiseurs mobiles
- Technologie Eco Real Feel pour une adaptation automatique à l'humidité et à la température ambiante
- Classe énergétique A+, économique à l'usage sur une saison complète
- Déshumidificateur intégré avec une capacité de 60 L/24 h, utile en cas de chaleur humide
- Marque De'Longhi reconnue pour sa fiabilité dans la catégorie, stock encore disponible en pleine canicule
❌ Les limites
- Surface de refroidissement réelle proche de 25 à 28 m², inférieure aux 33,5 m² annoncés dans des conditions idéales
- Modèle monobloc : nécessite impérativement une évacuation vers l'extérieur via un tuyau, donc une ouverture disponible
- Pas de connectivité Wi-Fi ni de compatibilité avec les assistants vocaux, contrairement à certains concurrents
- Encombrement au sol non négligeable pour des petits espaces, typique des climatiseurs mobiles de cette gamme
Encore disponible chez Amazon : vérifiez le stock du Pinguino PAC EX93 à 503,92 € avant la fin des offres Prime Day.
Le De'Longhi Pinguino PAC EX93 Extreme s'adresse en priorité à ceux qui cherchent un climatiseur mobile fiable, discret et disponible immédiatement, dans un contexte où les stocks ont été balayés par la vague de chaleur. À 503,92 €, le prix Prime Day représente une remise réelle et vérifiable par rapport aux 30 derniers jours, sur un produit positionné comme référence silence dans le comparatif Clubic 2026.
Si vous disposez d'une pièce de plus de 30 m², ou si la connectivité Wi-Fi fait partie de vos critères, il sera judicieux d'envisager le PAC EX100 Silent ou de consulter le guide Clubic des meilleurs climatiseurs mobiles pour affiner votre choix. En revanche, pour un salon ou une chambre standard jusqu'à 28 m² réels, avec une exigence de silence nocturne, ce Pinguino représente une option solide à saisir tant que le stock le permet.
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