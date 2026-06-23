Quand l’espace de stockage de votre PC commence à saturer, les performances de votre machine diminuent. Pour contrer ce problème, ce SSD de Crucial est une bonne solution. Avec ses 2 To de stockage, vous pourrez emmagasiner toutes sortes de fichiers que ce soit des souvenirs de vacances ou des projets professionnels. Sa vitesse d’écriture se mesure à 6000 Mo/s.

Ce n’est pas la meilleure référence sur le marché, mais c’est compensé par sa vitesse de lecture de 7 100 Mo/s. Concrètement, vous pourrez travailler directement depuis les fichiers stockés sur le SSD.