Le marché du stockage montre de nouveaux signes de tension, mais certaines bonnes affaires subsistent. Ce SSD de 2 To profite actuellement d'une réduction de 32 % sur Amazon, l'une des meilleures opportunités du Prime Day pour augmenter sa capacité de stockage.
En 2026, lorsque l’on cherche à acheter un SSD ou un disque dur, il faut être plutôt malin. Les prix ne cessent de monter et les bonnes affaires se font de plus en plus rares. C’est ici qu’entre en scène le Prime Day d’Amazon. Si le début officiel est prévu pour le 22 juin, l’enseigne s’échauffe avec des remises intéressantes sur une multitude de produits. C'est le cas de ce SSD de 2 To de Crucial qui voit son prix baisser à 234,99 €.
Pour profiter du Prime Day, n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir le Crucial P310 ?
- Un stockage de 2 To : Parfait pour être utilisé pour collectionner vos jeux favoris ou vos différents projets professionnels.
- 7 100 Mo/s en lecture : Le Crucial P310 n’est pas qu’un simple espace de stockage puisqu’il est aussi un SSD performant qui n’offrira aucun ralentissement.
- Le prix : À une époque où les prix des SSD ne cessent de grimper, cette remise de cent euros devient un argument de vente pour l’appareil de Crucial.
Votre ordinateur respire
Quand l’espace de stockage de votre PC commence à saturer, les performances de votre machine diminuent. Pour contrer ce problème, ce SSD de Crucial est une bonne solution. Avec ses 2 To de stockage, vous pourrez emmagasiner toutes sortes de fichiers que ce soit des souvenirs de vacances ou des projets professionnels. Sa vitesse d’écriture se mesure à 6000 Mo/s.
Ce n’est pas la meilleure référence sur le marché, mais c’est compensé par sa vitesse de lecture de 7 100 Mo/s. Concrètement, vous pourrez travailler directement depuis les fichiers stockés sur le SSD.
Il brille sur le gaming
Le Crucial P310 n’est pas qu’un SSD pour stocker des photos ou des projets de montage vidéo, il peut s’avérer très utile pour les gamers. Crucial affirme que son objet offre des performances 20 % plus rapides que celles des autres SSD Gen4.
Sur la partie gaming, il ne se démarque pas forcément avec sa vitesse, mais par sa chauffe très contenue. Compatible avec la PlayStation 5, Crucial devait prendre en compte ce paramètre puisque la console de Sony possède un flux d’air limité. C’est mission accomplie puisque l’appareil ne chauffera que très peu sur console et PC et n’influera en rien sur les performances.
✅ Les points forts
- Le stockage de 2 To
- Une garantie de cinq ans
- 7100 Mo/s en lecture
- Compatible avec la PlayStation 5
❌ Les limites
- Un temps d’écriture moins efficace que sur les générations précédentes
- Le prix hors promotion
Le Crucial P310 est un petit appareil aux grandes capacités. Avec ses 2 To, les jeux pourront se ranger aux côtés des fichiers professionnels les plus volumineux. Le tout est contenu dans un appareil facile à installer qui ne chauffe quasiment pas.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29€ par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n’avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.